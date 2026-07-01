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पुण्यातील पोलिस अधिकाऱ्याची एका झटक्यात नोकरी गेली; नाईट ड्यूटीवर गैरवर्तन, असं केलं तरी काय? पोलिस खात्याने तात्काळ केली कारवाई

पुण्यातील उपनिरीक्षकाला गैरवर्तन भोवले आहे.  व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर या पोलिसावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 01, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:44 PM IST
पुण्यातील पोलिस अधिकाऱ्याची एका झटक्यात नोकरी गेली; नाईट ड्यूटीवर गैरवर्तन, असं केलं तरी काय? पोलिस खात्याने तात्काळ केली कारवाई

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यातील पोलिस अधिकाऱ्याची एका झटक्यात नोकरी गेली; नाईट ड्यूटीवर गैरवर्तन, असं केलं तरी काय? पोलिस खात्याने तात्काळ केली कारवाई
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