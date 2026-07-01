/पुण्यातील पोलिस अधिकाऱ्याची एका झटक्यात नोकरी गेली; नाईट ड्यूटीवर गैरवर्तन, असं केलं तरी काय? पोलिस खात्याने तात्काळ केली कारवाई

Pune Crime News : पोलिस हे कायद्याचे पालन करत जनतेचे रक्षण करतात. मात्र पोलिसच कधी कधी कायद्याचा धाका दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. काद्याच्या दाखवत गैरवर्तन करणाऱ्या पुण्यातील पोलिस अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली आहे. पुण्यातील उपनिरीक्षकाला गैरवर्तन भोवले आहे. या पोलिस उपनिरीक्षकाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
संदीप कदम असे या पोलिस अधिकाऱ्याचे नाव आहे. संदीप कदम हे डेक्कन पोलिस ठाण्यातील उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत होते. नाईट ड्युटीवर कर्तव्य बजावत असताना पुणे शहरातील शिरोळे रोडवरील एका कॅफेमध्ये प्रवेश करून ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी संदीप कदम यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
6 जून 2026 रोजी संदीप कदम हे रात्रपाळीवर कार्यरत होते.रात्री सुमारे पावणेदोनच्या सुमारास शिरोळे रोडवरील 'फ्लाइंग जिप्सी' कॅफेमध्ये ते गेले. त्या वेळी कॅफे बंद करण्याची तयारी सुरू होती. कदम यांनी हातातील काठीने कॅफेच्या काउंटरवरील कॉफीचे ग्लास आणि इतर खाद्य पदार्थ खाली पाडले. तसेच तेथे बसलेल्या ग्राहकांना तत्काळ उठून बाहेर जाण्यास सांगितले आणि कर्मचाऱ्यांशी अरेरावीची भाषा वापरली. हा संपूर्ण प्रकार कॅफेमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड झाला. संबंधित व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.
या घटनेमुळे पोलिस खात्याची प्रतिमा जनमानसात मलीन झाल्याचा ठपका कदम यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यांचे वर्तन बेजबाबदार पोलिस दलाच्या शिस्तीला बाधा आणणारे आणि खात्याला अशोभनीय असल्याचे नमूद करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
राज्यात सध्या 37 कैदी मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक 21 दोषी पुण्यातील येरवडा कारागृहात आहेत. बहुतांश कैद्यांना बलात्कारानंतर खून किंवा अत्यंत क्रूर हत्यांप्रकरणी शिक्षा झाली आहे. अनेकांची अपिले न्यायालयात प्रलंबित असून, काहींनी राष्ट्रपतींकडे दयेचे अर्ज दाखल केले आहेत. येरवडा आणि नागपूर कारागृहात फाशीगृहाची व्यवस्था उपलब्ध आहे.