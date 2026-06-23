/पुण्यातला व्यावसायिक बिश्नोई गँगच्या टार्गेटवर? खंडणीसाठी धमकी आणि काही तासांतच गोळीबार

Pune Bishnoi Gang : 50कोटीच्या खंडणीसाठी धमकी दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच पुण्यातील एका व्यावसायिकाच्या फॅक्टरीच्या गेटवर गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या गोळीबाराची जबाबदारी बिश्नोई गँगने घेतली त्याहूनही धक्कादायक सोशल मीडियावर तशी गँगच्या शूटरने पोस्ट केली.
गेल्या काही दिवसांत पुणे शहरात गुन्हेगारीचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं दिसून येतय. कधी कोयता गँगचा धुमाकूळ , कधी वाहनांची अज्ञातांकडून तोडफोड आणि आता खंडणीसाठी धमकी आणि त्यात पुणे आणि पिपंरी चिंचवडमध्ये बिश्नोई गँगकडून गोळीबाराच्या घटनांमुळे , पुण्यातील व्यवसायिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. पुण्यातील स्टील व्यवसायिक अमोल चमाडिया यांना फोनवरून खंडणीची धमकी आली.
चमाडिया यांची हडपसरच्या मंतरवाडीत स्टील फॅक्टरी आहे. सोमवारी रात्री आरजू बिश्नोईनं 50 कोटींच्या खंडणीसाठी फोनवरून धमकी दिल्याची त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यांच्याबरोबरच त्यांच्या दहा व्यावसायिक भागिदारांकडून प्रत्येकी पाच कोटीची खंडणी मागितल्याचं त्यांनी तक्रारीत म्हटलंय. धक्कादायक बाब म्हणजे तक्रारदार पोलिस ठाण्यात तक्रार देत असतानाच रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास फुरसुंगी परिसरातील एच विकास पाइप्स अँड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या कार्यालयावर अज्ञात व्यक्तींनी गोळीबार केला, पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. तर या गोळीबारानंतर सोशल मीडियावर लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाने एक पोस्ट व्हायरल झाली. या पोस्टमध्ये अमोल चमाडिया आणि सनी चमाडिया यांच्या कंपनीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
तसेच आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर आणि टायसन बिश्नोई यांच्या नावाने गोळीबाराची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा केला आहे. चमाडियांनी फोन कॉलला प्रतिसाद न दिल्यामुळे गोळीबार केल्याचेही या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे, आणि या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केल्यास ठार मारण्याची धमकी देण्यात दिलीय. सोशल मीडिया पोस्टची सत्यता पडताळण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे. गोळीबारातील पुरावे पोलिसांनी जप्त केले असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजही तपासासाठी ताब्यात घेतलं आहे. आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांनी तीन विशेष पथकं तयार केली आहेत. मात्र एक महिन्यापूर्वी पिंपरी चिंचवडमधील एजे फर्निचर मॉलवर असाच गोळीबार करून सोशल मिडीयावर बिश्नोई गँगनं गोळीबाराची जबाबदारी घेतलेली त्यानंतर ही घटना समोर आलीय, बिश्नोई गँगचा वावर पुणे-पिंपरी वाढत चालल्याचं या घटनांमुळे पुढे येतयं, वेळीच पोलिसांनी मुसक्या आवळण्याची मागणी होतीय.