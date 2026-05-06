पुण्यात आजोळी आलेल्या आणखी एका चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार; 24 तासात घटना घडल्याने महाराष्ट्र हादरला

Pune Crime News : पुण्यातील नसरापूर येथे चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करुन तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे महाराष्ट्रात संतपाची लाट उसळली आहे. अशातच पुण्यात आणखी एका चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न झाला आहे. मागील 24 तासात पुण्यात 2 लहान मुलींवर अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याने महाराष्ट्र हादरला आहे. आरोपींना फाशी देण्याची मागणी संतप्त जमावाकडून केली जात आहे.
पुण्याच्या थेऊर मध्ये नसरापूर घटनेची पुनरावृत्ती झाली आहे. सहा वर्ष अल्पवयीन चिमुरडीवर गिरणी चालकाने केला लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केला. आपल्या आजोबाकडे पुण्या जवळील थेऊर या गावी या राहायला आलेल्या सहा वर्षे चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न झाला आहे. अल्पवयीन मुलगी पुण्यातील राहणारी असून आपल्या आजोबाकडे उन्हाळी सुट्टीसाठी आली होती.
हे देखील वाचा...
आजोबाच्या शेजारी राहणाऱ्या 42 वर्ष नराधमाने आरोपीने पीडितेवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा केला प्रयत्न. या घटनेनंतर नागरिका आणि पोलिसांनी तात्काळ धाव घेत आरोपीला ताब्यात घेऊन लोणी काळभोर पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेनंतर नागरिकांमध्ये मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे आरोपीला तात्काळ फाशी देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. नसरापूर पर्वती नंतर आता थेऊरमध्ये अल्पवयीन चिमुरडीच्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना समोर आल्याने जिल्ह्यात संतापाची लाट.
नसरापूर प्रकरणानंतर सर्वत्र संतापाची लाट उसळलली असताना पुण्यातून आणखी एक चीड आणणारी घटना समोर आलीये. पुण्याच्या पर्वती परिसरातील दत्तवाडीत एका नऊ वर्षीय मुलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न झाला. धक्कादायक म्हणजे मुलीच्या आजोबानेच हा अत्याचाराचा प्रयत्न केलाय. एका नागरिकाच्या सतर्कतेमुळे ही बाब उघडकीस आलीयृ. नागरिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिलंय..मुलीची ससून रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. आरोपी आजोबाला आज न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. या घटनेनंतर मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. पर्वती पायथा आणि स्वारगेट चौकात नागरिकांकडून रास्तारोको करण्यात आला होता.
पुण्यातील नरसापूर येथील घटनेनंतर आता अकोला जिल्ह्यातूनही अशाच प्रकारची संतापजनक घटना समोर आली आहे. जगराम आडे नावाच्या 60 वर्षीय वृद्धाने आपल्या नातवंडासोबत खेळणाऱ्या आणि शेजारी राहणाऱ्या 10 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलीचे आई-वडील शेतमजुरीसाठी बाहेर जात असताना आरोपीने संधी साधत सलग तीन ते चार दिवस या चिमुकलीवर अत्याचार केला. भीतीमुळे गप्प बसलेल्या या मुलीने अखेर धैर्य दाखवत आपल्या आई-वडिलांना घडलेला प्रकार सांगितला. घटनेची माहिती मिळताच संतप्त पालकांनी तात्काळ पोलिस ठाण्यात धाव घेत आरोपीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवला असून फरार आरोपीच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत.