Marathi News
पुण्यात गुंडांची दहशत... तलवारींनी रस्त्यावर राडा; जीव वाचवण्यासाठी स्थानिकांनी स्वत:ला घेतलं कोंडून

Pune Crime News: पुण्यातील येरवडा परिसरातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.गुंडांनी तलवारींनी रस्त्यावर केला राडा. नागरिकांनी घाबरून स्वत:ला घेतलं कोंडून.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 8, 2025, 12:01 PM IST
Pune Crime News: येरवडा परिसर पुन्हा एकदा गुन्हेगारी आणि दहशतीच्या छायेत सापडला आहे. रविवारी सकाळी लक्ष्मीनगर भागात तब्बल 10 ते 12 जणांच्या टोळक्याने दुचाकीवरून येत शस्त्रांसह हल्ला चढवला. या टोळक्याने कोयते, तलवारी, काठ्या घेऊन परिसरात धुमाकूळ घातला. 

त्यांनी आरडाओरडा करत, नागरिकांना धमकावत आणि वाहनांची तोडफोड करत अक्षरशः धुमाकूळ माजवला. अचानक उफाळलेल्या या हिंसक घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, लोकांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी घरांचे दरवाजे बंद करून घेतले.

रस्त्यावर धुमाकूळ, वाहनांची तोडफोड

स्थानिकांच्या माहितीनुसार, या टोळक्याने परिसरातील अनेक दुचाकी, चारचाकी आणि दुकानांवर दगडफेक केली. काही ठिकाणी गाड्यांच्या काचा फोडल्या. हल्लेखोरांनी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर आरडाओरडा करत नागरिकांना बाहेर येऊ नका अशा धमक्या दिल्या. या घटनेनंतर नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून हेच टोळके परिसरात दहशत निर्माण करत आहे. रात्री उशिरा फिरून लोकांना धमकावणे, तसेच विरोध करणाऱ्यांवर हल्ला करणे. हे त्यांचे रोजचेच झाले आहे. असे काही स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले. नागरिकांनी पोलिस प्रशासनावर निष्क्रियतेचा आरोप केला असून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी

घटनेची माहिती मिळताच येरवडा पोलिस ठाण्याचे अधिकारी, गुन्हे शाखा युनिट-4 आणि स्थानिक गस्ती पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी जमाव पांगवला आणि परिसरात गस्त वाढवली. काही संशयितांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून, उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे. पोलिसांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.

महिला व मुलावर तलवारीने हल्ला

दरम्यान, या घटनेत आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. लक्ष्मीनगरमधील एका घरात घुसून काही आरोपींनी महिला आणि तिच्या मुलावर तलवारीने हल्ला केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, जहुर शेख, सुलतान खान, आझाद खान आणि मुस्तफा खान या आरोपींनी माझ्या आईला का मारले? असा ओरड करत घरात घुसून तलवारीने वार केले. या दरम्यान आरोपींनी महिलेला शिवीगाळ करत धमकावले आणि माझ्या पाया पड अशी जबरदस्ती केली. या हल्ल्यात महिला आणि तिचा मुलगा जखमी झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

सलग घडणाऱ्या या गुन्हेगारी घटनांमुळे येरवडा परिसरात भीती व संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांनी पोलिस आयुक्तांकडे मोक्का सारख्या कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. वाढती टोळी संस्कृती आणि शस्त्रांचा खुलेआम वापर यामुळे परिसरातील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

FAQ

हल्ला कधी आणि कुठे झाला?

रविवारी सकाळी पुण्यातील येरवडा परिसरातील लक्ष्मीनगर भागात १० ते १२ जणांच्या टोळक्याने शस्त्रसह हल्ला चढवला.

हल्लेखोरांनी काय केले?

दुचाकीवरून येत टोळक्याने कोयता, तलवार, काठ्या घेऊन आरडाओरडा करत धमकावले, वाहनांची तोडफोड केली आणि नागरिकांना भीतीचे वातावरण निर्माण केले.

नागरिकांची प्रतिक्रिया काय?

हल्ल्यामुळे नागरिक घाबरले आणि स्वतःचा बचाव करण्यासाठी घरांचे दरवाजे बंद केले. परिसरात दहशत माजली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
pune crimepolicecrime newspune newsपुणे क्राइम

