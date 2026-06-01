/पुण्याच्या करडे घाटात गॅंगवॉर; दोन गुन्हेगार टोळींच्या वादातून गोळीबार, एकाचा मृत्यू

Pune Crime News : पुण्यात पुन्हा एकदा गँगवॉर झाले आहे. पुण्यातल्या शिरूर तालुक्यातून एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर येतेय. शिरूरमधील करडे घाट परिसरात दोन गुन्हेगारी गटांमध्ये झालेल्या वादातून थेट गोळीबार झालाय. या टोळीयुद्धात सराईत गुन्हेगार विशाल काळे याची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी शिरूरचे नगरसेवक महेंद्र मल्लाव यांच्या हत्याकांडात मृत विशाल काळे आणि सनी यादव हे दोघेही आरोपी होते.दोन दिवसांपूर्वीच ते जामिनावर बाहेर आले होते. आणि आज करडे घाटात दोन्ही आरोपींच्या कारची समोरासमोर धडक झाली. यानंतर आरोपी सनी यादवने विशाल काळेवर चार राऊंड फायर केले आणि त्यानंतर डोक्यात दगड घालून त्याची क्रूरपणे हत्या केली. या घटनेमुळे संपूर्ण शिरूर तालुक्यात प्रचंड खळबळ उडाली असून टोळ्यांमधील वर्चस्वाचा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली असून फरार आरोपी सनी यादवचा शोध सुरू आहे.
पुण्यात आंदेकर टोळी पुन्हा सक्रिय झालीये.. आंदेकर टोळीकडून वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला घेण्यात आला. पुण्यातील बालाजीनगर परिसरात गोळीबाराची घटना घडली. या गोळीबारात वनराज आंदेकरची हत्या करणा-या आरोपीच्या भावाचा खून करण्यात आलाय. गोळीबाराची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रिक्षा घेऊन निघालेल्या अक्षय म्हस्के नावाच्या तरुणावर भररस्त्यात चार राऊंड गोळ्या झाडण्यात आल्या. एवढंच नव्हे तर आरोपींनी अक्षयवर कोयत्याचे वार केले. ज्या अक्षयवर हल्ला झाला तो अक्षय हा वनराज आंदेकर खून खटल्यातील आरोपीचा भाऊ असल्याची माहिती आहे. वनराज आंदेकर याची हत्या झाल्यानतर आंदेकर आणि कोमकर टोळीत गँगवॉर उफाळून आलंय. त्याचा बदला म्हणून आयुष कोमकर आणि त्यानंतर गणेश काळेची हत्या करण्यात आली. आरोपींना लवकरच अटक करण्यात येईल असा दावा पोलिसांनी केलाय.
आंदेकर टोळीच्या जेलमधील भेटीवर प्रतिबंध येणार आहे. कारण, तुरुंगात कैद असलेल्या गँगस्टर बंडू आंदेकरला आता स्वतंत्र सेलमध्ये ठेवलं जाणार आहे. यामुळं त्याला वकिलाशिवाय कुणालाही भेटता येणार नाहीय. आंदेकरला कोणत्याही प्रकारची टेलिफोनिक सुविधा मिळणार नाही. बंडू आणि कृष्णा आंदेकर हे दोघेही तुरूगांत असूनही ते तुरुंगातूनच पुण्यात टोळीयुद्ध घडवून आणताहेत. गेल्याच आठवड्यात आंदेकर टोळीनं गँगवॉर घडवून आणलं. त्यामुळंच आता पुणे पोलीस आयुक्तांनी आंदेकर टोळीवर जेलमध्येही बंधनं आणण्याचे स्पष्ट संकेत दिलेयेत.