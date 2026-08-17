/पुण्याच्या येरवडामध्ये भररस्त्यात तरुणावर जीवघेणा हल्ला; कारण जाणून पोलिसही झाले शॉक

पुणे क्राईम न्यूज : पुण्याच्या येरवडा परिसरात भररस्त्यात तरुणावर जीवघेणा हल्ला झाला आहे. या हल्ल्याचे कारण जाणून पोलिसही शॉक झाले आहेत. प्रेमप्रकरणातून हा हल्ला झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. हल्ल्यानंतर हल्लेखोर फरार झाले आहेत. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊया.
येरवड्यातील गजबजलेल्या गोल्फ क्लब रोडवरील नेताजी चौकात एका तरुणावर हल्ला झाला. प्रेमप्रकरणातून तरुणावर भररस्त्यात धारदार शस्त्र आणि दांडक्यांनी हल्ला झाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, एका तरुणीच्या प्रेमप्रकरणातून हा प्रकार घडल्याची चर्चा आहे.
‘माझ्या गर्लफ्रेंडकडे का पाहतोस?’ या संशयातून संतप्त तरुणाने जुन्या प्रियकराचा पाठलाग करत त्याला रस्त्यात गाठले आणि साथीदारांच्या मदतीने बेदम मारहाण केल्याची माहिती समोर येत आहे. अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. हल्ल्या नंतर आरोपी पसार झाल्याची माहिती असून, येरवडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमी तरुणाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून हल्लेखोरांचा शोध सुरू आहे. प्रेमप्रकरणाच्या वादातून थेट भररस्त्यात शस्त्र चालवल्याने येरवड्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात पोलीस तपास करत आहेत.
पुण्यातील धक्कादायक प्रकार घडला आहे. प्रेमप्रकरणातून प्रेयसीचा ब्लेडने गळा चिरून तिला जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. उजालादेवी जसवंतसिंग दोहरे (वय.22,रा.चंदनगर, मुळ. उत्तरप्रदेश) असे जखमी झालेल्या तरुणीचे नाव आहे. याप्रकरणी, पोलिसांनी दिलीप राठोड (वय.22) याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पठारेवस्ती चंदनगर परिसरात घडली. याबाबत तरुणीचा भाऊ भगतसिंग जसवंतसिंग दोहरे (वय.25) याने फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी दिपील राठोड आणि जखमी तरुणी उजालादेवी हे एका मॉलमध्ये एकत्र काम करत होते. तेथे दोघात प्रेमसंबंध निर्माण झाले. मात्र गेल्या काही दिवसापासून त्यांच्यात वाद होते. त्याच कारणातून दिलीप हा तरुणी राहत असलेल्या पठारेवस्ती चंदननगर येथे आला.त्याने घरात घुसून तरुणीच्या गळ्यावर ब्लेडने वार केले.तरुणीवर हल्ला केला तेव्ही ती एकटीच घरी होती. तिचा भाऊ आणि भावाची बायको बाहेर कामावर गेले होते. त्यानंतर तो पसार झाला.तरुणीने फोन करून आपल्या भावाला ही माहिती दिली. तु लवकर घरी ये मला एका मुलाने मारले आहे. खूप लागले आहे.माझ्या गळ्यातून आवाज येत नाही. त्यानंतर तरुणीने आपल्या भावालाच व्हिडीओ कॉल केला. त्यावेळी तरुणी भावाला रक्तबंबाळ अवस्थेत दिसली. भावाने घराकडे धाव घेतली. तोपर्यंत तेथील काही नागरिक आणि तरुणीचे नातेवाईक जमा झाले होते. त्यांनी तिला रुग्णालयात दाखल केले.
पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली. तरुणीला तिला कोणी मारले असे विचारले तेव्हा तिला बोलता येत नव्हते. तिने इशारा करून पेन आणि कागद मागितला. त्यावर तिने दिलीप राठोड असे लिहले. घरात घुसून तरुणीवर ब्लेडने वार करण्यात आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. आरोपी दिपील राठोड ला चंदन नगर पोलिसांनी अटक केली आहे. पीडित तरुणीवर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.