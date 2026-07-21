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पुण्यात तरुणाची हत्या; मृताच्या आईने भर रस्त्यात पोलिसांसमोरच आरोपींना चपलेनं मारले

पुण्यात तरुणाची हत्या झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींना अटक करत त्यांची धिंड काढली. यावेळी मृताच्या आईने आरोपींना भर रस्त्यात चपलेनं मारत संताप व्यक्त केला.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 21, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:55 PM IST
पुण्यात तरुणाची हत्या; मृताच्या आईने भर रस्त्यात पोलिसांसमोरच आरोपींना चपलेनं मारले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यात तरुणाची हत्या; मृताच्या आईने भर रस्त्यात पोलिसांसमोरच आरोपींना चपलेनं मारले
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