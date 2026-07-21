/पुण्यात तरुणाची हत्या; मृताच्या आईने भर रस्त्यात पोलिसांसमोरच आरोपींना चपलेनं मारले

Pune Crime News : पुणे पुन्हा एकदा हत्याकांडाने हादरले आहे. पुण्यातील कात्रजमध्ये 17 वर्षीय तरुणाची कोयत्याने निर्घृण हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी आरोपींना अटक करत त्यांची भर पावसात धिंड काढली. यावेळी मृताच्या आईने आरोपींना भर रस्त्यात चपलेनं मारत संताप व्यक्त केला.
कात्रजमध्ये झालेल्या हत्याकांडामुळे पुण्यात खळबळ माजली. जुन्या वादातून 7 जणांकडून धारदार शस्त्रांनी हल्ला करत तरुणाची हत्या करण्यात आली. हत्या करणारे सर्व आरोपी अल्पवयीन असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. भारती विद्यापीठ पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली आहे.
अटक केलेल्या आरोपींपैकी तिघांची भरपावसात व्हॅनला बांधून पोलिसांनी धिंड काढली. दरम्यान, आरोपींना दाखवण्यासाठी नातेवाईकांची पोलिस ठाण्याबाहेर मागणी केली होती. नातेवाईकांनी यावेळी गोंधळ घालत आरोपींविरोधात संताप व्यक्त केला. मृताच्या आईने धिंड काढलेल्या आरोपींना भर रस्त्यात चपलेनं मारून आपला संताप व्यक्त केला.
मोबाईल दुरुस्त करण्यासाठी मित्रासोबत गेला असताना आरोपींकडून हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणी सात जणांविरोधात भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुणे पोलिसांनी या आरोपींची दहशत मोडून काढण्यासाठी या आरोपींची धिंड काढली होती.
अहिल्यानगरला स्थानिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई केली आहे. दोन संशयितांना ताब्यात घेऊन त्यांच्या ताब्यातील पाच गावठी अग्निशस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. यासोबतच दोघांकडून ४० हजार रुपये किमतीचे दोन मोबाईल आणि ८ लाख रुपये किमतीची स्कोडा कंपनीची कार असा एकूण १० लाख ९० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींकडे ही अग्निशस्त्रे कोठून आली आणि ती कुणाला विक्री केली जाणार होती, याचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.