पुणे हादरलं! 12 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

पुणे क्राईम : पुण्यात अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. 12 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाला आहे. यामुळे पुणे शहरात खळबळ माजली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी 52 वर्षीय आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. या घटनेमुळ पन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पुण्यात वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुण्यातील विश्रांतवाडी परिसरात 12 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली आहे. 22 सप्टेंबर रोजी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर महिलेचा जबाब नोंदवून आरोपी जयसिंग भानुदास साठे (वय ५२, रा. कामगार नगर, विश्रांतवाडी) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्याला तात्काळ अटक करण्यात आली.
पीडित मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर फिर्यादी महिला आणि पीडित मुलीचा पुरवणी जबाब तसेच प्राप्त वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे गुन्ह्यात BNS कलम 65(2) तसेच POCSO कायद्यातील कलम 4, 6 आणि 12 यांची वाढ करण्यात आली आहे. याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
बोईसर मधील भाजप युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल सिंह याच्यावर लैंगिक अत्याचार, ब्लॅकमेलिंग आणि ॲट्रॉसिटीसह गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.एका महिलेच्या तक्रारीवरून बोईसर पोलिसांनी राहुल सिंह याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली आहे.तक्रारदार महिलेने जबरदस्तीने शारीरिक संबंध, धमकी आणि ब्लॅकमेलिंग केल्याचा आरोप केला असून जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचाही दावा केला आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास बोईसरचे उपविभागीय अधिकारी दिनेश बैसाणे करत आहेत.आरोपीला न्यायालया कडून दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.दरम्यान आरोपीला भाजपा युवा मोर्चाच्या जिल्हा उपाध्यक्ष पदावरून निलंबीत करण्यात आल्याची माहिती युवा मोर्चा जिल्हा अध्यक्ष नंदन वर्तक यांनी दिली.