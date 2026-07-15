/पुणे हादरले! क्लास शिक्षकाने नको तिथे स्पर्श अन्..., 14 वर्षाच्या मुलीसोबत लैंगिक अत्याचार

नसरापूरमधील साडेचार वर्षांच्या चिमुकलीसोबत लैंगिक अत्याचार आणि निर्घृण हत्या प्रकरण अजून ताज असताना पुण्यात अजून एक प्रकरण समोर आलंय. ही कात्रजमधील घटना असून 14 वर्षाच्या मुलीसोबत लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटनेमुळे परिसरात संतापजनक वातावरण आहे. क्लास शिक्षकाने त्या मुलीला नको तिथे स्पर्श करुन लैंगिक छळ केला आहे. त्या नराधमाच्या या कृत्यामुळे शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणाऱ्या घटनेमुळे परिसरात खळबळ माजली आहे.
हा नराधम शिक्षकाचे नाव आरिफ सय्यद असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. खासगी क्लासमध्ये विद्यार्थीसोबत लैंगिक शोषण यामुळे लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचं संरक्षण कायदा अर्थात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे.