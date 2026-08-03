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पुण्यात आंदेकर टोळीच्या सदस्याला भर रस्त्यात संपवण्याचा प्लान! पिस्तुल घेऊन पोलिस व्हॅनचा पाठलाग, फिल्मी थरार

पुण्यात आंदेकर टोळीच्या सदस्याला भर रस्त्यात संपवण्याचा कट रचण्यात आला. आरोपीला कोर्टातून जेलमध्ये नेत असताना भर रसत्यात त्याला संपवण्याचा कट आखण्यात आला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 03, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:43 PM IST
पुण्यात आंदेकर टोळीच्या सदस्याला भर रस्त्यात संपवण्याचा प्लान! पिस्तुल घेऊन पोलिस व्हॅनचा पाठलाग, फिल्मी थरार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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