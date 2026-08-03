/पुण्यात आंदेकर टोळीच्या सदस्याला भर रस्त्यात संपवण्याचा प्लान! पिस्तुल घेऊन पोलिस व्हॅनचा पाठलाग, फिल्मी थरार

पुणे क्राईम : पुण्यात गुन्हेगारी टोळ्यांचे वैर पोलिसांची डोकेदुखी बनली आहे. गुन्हेगारी टोळ्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अशातच आता पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या गुंडानां सपवण्याच कट विरोधी टोळीकडून आखले जात आहेत. असाच एक कट पुणे पोलिसांनी उधळून लावला आहे. पुण्यात आंदेकर टोळीच्या सदस्याला भर रस्त्यात संपवण्याचा प्रयत्न झाला. पिस्तुल घेऊन पोलिसांच्या वाहनाचा पाठलाग करण्यात आला. पुण्यात आरोपी आणि पोलिसांमध्ये फिल्मी थरार रंगला होता. मात्र, हा डाव फसला आहे. आंदेकर टोळीच्या सदस्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे.
आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात कृष्णा आंदेकर पोलिसांच्या ताब्यात आहे. एन्काऊण्टरच्या भीतीने कृष्णा आंदेकर याने आत्मसमर्पण केले होते. त्याच्या विरोधात ‘मकोका’ अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात कृष्णा आंदेकर तसेच त्याचे नातेवाईक स्वराज आणि तुषार वाडेकर यांना गुन्ह्याच्या तपासासाठी न्यायालयात हजर करून कारागृहात नेत असताना थरार घटना घडली. यावेळी कृष्णा आंदेकरच्या हत्येचा कट रतण्यात आला.
ठोंबरे टोळीने कृष्णा आंदेकरच्या हत्येचा कट रचल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी हा हा कट उधळला आहे. कृष्णा आंदेकर हा कुख्यात गँगस्टर बंडू आंदेकरचा मुलगा आणि माजी नगरसेवक मयत वनराज आंदेकर याचा भाऊ आहे.
या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे. दोन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. वेदान्त रोहित सावंत (वय 21, रा. धनकवडी) आणि अथर्व दत्तात्रय खोपडे (वय 21, रा. कात्रज) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर सूरज अशोक ठोंबरे (वय 24, रा. नाना पेठ), मानव शरद ढमाले आणि धीरज लखारा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुणे शहर क्राईम ब्रांच युनिट 2 च्या पोलीस उप निरीक्षक तेजश्री पवार यांनी तक्रार दाखल केली.
अक्षय म्हस्केवर दाखल खुनाच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी कृष्णा आंदेकर, स्वराज आणि तुषार वाडेकर यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा नंदुरबार आणि धुळे कारागृहात नेण्यासाठी पथक निघाले होते. 23 जुलै 2026 रोजी ही घटना घडली. ठोंबरे गँगच्या आरोपींनी शिवाजीनगर न्यायालयापासून एका दुचाकीवरून पोलिसांच्या वाहनाचा पाठलाग सुरू केला. चाकणपर्यंत ही दुचाकी पाठलाग करत आल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले. पोलिसांनी दुचाकी अडविण्याचा प्रयत्न केला. पाठलाग करणारे दोघेही दुचाकी सोडून पसार झाले. त्यानंतर गुन्हे शाखेने तांत्रिक तपास आणि स्थानिक माहितीच्या आधारे वेदान्त आणि अथर्व यांना कात्रज परिसरातून ताब्यात घेतले. चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिस वाहन कुठे आहे, त्याच्यासोबत किती पोलिस आहेत, ताफा कोणत्या मार्गाने जात आहे, याची माहिती दोघे सातत्याने सूरज ठोंबरेला मोबाइलद्वारे देत असल्याचे समोर आले आहे. या दोघांकडे पिस्तूल असल्याचाही पोलिसांना संशय असून, त्या दृष्टीने तपास सुरू आहे. वनराज आंदेकरच्या खुनानंतर आंदेकर आणि गायकवाड गटातील वैर आणखीच वाढले आहे. वनराजच्या खुनानंतर आयुष कोमकर आणि गणेश काळे यांची हत्या झाली. अक्षय म्हस्केवर जीवघेणा हल्ला झाला होता.
बालाजीनगर येथील गोळीबार आणि खुनाच्या प्रयत्नाप्रकरणी आंदेकर टोळीचा प्रमुख बंडू उर्फ सूर्यकांत आंदेकर याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. वनराज आंदेकरच्या खुनाचा सूड घेण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. या प्रकरणात बंडू आंदेकरसह 11 जणांविरोधात सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, हल्ल्यात अक्षय उर्फ बाळू म्हस्के गंभीर जखमी झाला होता.