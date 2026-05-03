Pune Crime : 'लेकीला न्याय मिळेपर्यंत...', भोर नसरापूर चिमुकलीच्या हत्येनंतर वडिलांचा मोठा निर्णय, 'राजकीय नेत्यांनी...'

Bhor Nasrapur Crime News : पुणे जिल्ह्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूरमध्ये आजोळी आलेल्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करुन तिची निर्घृण हत्या करुन तिच्या मृतदेहाला शेणामध्ये लपवण्यात आलं होतं. दुपारच्या वेळी खेळत असताना 65 वर्षीय नराधमाने चिमुकलीला वासरू दाखवतो असं आमिष दाखवून तिला जवळच्या गोठ्यात येण्यात आलं. तिथे तिच्यावर अमानुषपणे अत्याचार केल्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली. यानंतर भोर तालुक्यासह महाराष्ट्रात संतापाची लाट पसरली आहे. नराधमाला त्वरीत फाशी देण्यात यावी मागणीसाठी अनेक ठिकाणी आंदोलनं करण्यात येत आहेत. चिमुकलीच्या घरी सामाजिक कार्यकर्ते आणि नातेमंडळी सांत्वनासाठी भेट देत आहे. अशात त्या मुलीच्या वडिलांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
एका व्हिडीओद्वारे त्यांनी राजकीय नेत्यांना विनंती केलीय की, माझ्या मुलीला न्याय मिळेपर्यंत कोणत्याही राजकीय व्यक्तीनं आमच्या कुटुंबाला भेटायला येऊ नये अशी भूमिका मृत चिमुकलीच्या वडिलांनी व्यक्त केलीये. राजकीय पुढारी येतात, फोटो काढतात आणि स्वत:चं राजकारण करतात असा आरोप वडिलांनी केला आहे.
दरम्यान पीडितेच्या वडिलांसोबत दोन वेळा संवाद साधल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या घटनेतील नराधमाला मृत्यूदंड देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं आणि न्यायालयात हे प्रकरण वेगानं चालवण्याचं आश्वास त्यांनी पीडित कुटुंबाला दिलंय. सरकार या पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी असल्याचंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाईंनी नसरापूर येथील पीडित मुलीच्या कुटुंबियांची भेट घेतली.. या गुन्ह्यातील आरोपीचं एन्काऊंटर करण्याची मागणी त्यांनी केली.. शक्ती कायद्याची अमंलबजवाणी का झाली नाही.. अजून असे किती बळी जाणार असा सवाल यावेळी त्यांनी उपस्थित केला..
नसरापूर लैंगिक अत्याचार खून प्रकरणात मुलीच्या मृतदेहाचं इन कॅमेरा शवविच्छेदन करण्यात आलं...पुण्यातूल ससून रुग्णालयात हे शवविच्छेदन करण्यात आलं.. त्यानंतर याचा प्राथमिक अहवाल पोलिसांकडे देण्यात आला.न्यायवैद्यक विभागात ही प्रक्रिया गोपनीय पद्धतीने पार पडली... चिमुकलीच्या अंतर्गत अवयवांचे नमुने तपासणीसाठी ठेवण्यात आले असून, ते पुढील तपासासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षकांनी दिलीये.. शवविच्छेदनाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच बालिकेच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल.