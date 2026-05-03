CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Pune Crime : 'लेकीला न्याय मिळेपर्यंत...', भोर नसरापूर चिमुकलीच्या हत्येनंतर वडिलांचा मोठा निर्णय, 'राजकीय नेत्यांनी...'

Bhor Nasrapur Crime News : भोर नसरापूरमधील साडेतीन वर्षाच्या चिमुकलीसोबत अत्याचारानंतर तिची हत्या केल्यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट पसरली आहे. अशातच चिमुलकीच्या वडिलांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.

नेहा चौधरी | Updated: May 3, 2026, 01:26 PM IST
'लेकीला न्याय मिळेपर्यंत...'

Bhor Nasrapur Crime News : पुणे जिल्ह्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूरमध्ये आजोळी आलेल्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करुन तिची निर्घृण हत्या करुन तिच्या मृतदेहाला शेणामध्ये लपवण्यात आलं होतं. दुपारच्या वेळी खेळत असताना 65 वर्षीय नराधमाने चिमुकलीला वासरू दाखवतो असं आमिष दाखवून तिला जवळच्या गोठ्यात येण्यात आलं. तिथे तिच्यावर अमानुषपणे अत्याचार केल्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली. यानंतर भोर तालुक्यासह महाराष्ट्रात संतापाची लाट पसरली आहे. नराधमाला त्वरीत फाशी देण्यात यावी मागणीसाठी अनेक ठिकाणी आंदोलनं करण्यात येत आहेत. चिमुकलीच्या घरी सामाजिक कार्यकर्ते आणि नातेमंडळी सांत्वनासाठी भेट देत आहे. अशात त्या मुलीच्या वडिलांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.  

एका व्हिडीओद्वारे त्यांनी राजकीय नेत्यांना विनंती केलीय की, माझ्या मुलीला न्याय मिळेपर्यंत कोणत्याही राजकीय व्यक्तीनं आमच्या कुटुंबाला भेटायला येऊ नये अशी भूमिका मृत चिमुकलीच्या वडिलांनी व्यक्त केलीये. राजकीय पुढारी येतात, फोटो काढतात आणि स्वत:चं राजकारण करतात असा आरोप वडिलांनी केला आहे. 

 

 नराधमाला मृत्यूदंड देण्यासाठी प्रयत्न करणार - मुख्यमंत्री

दरम्यान पीडितेच्या वडिलांसोबत दोन वेळा संवाद साधल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या घटनेतील नराधमाला मृत्यूदंड देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं आणि न्यायालयात हे प्रकरण वेगानं चालवण्याचं आश्वास त्यांनी पीडित कुटुंबाला दिलंय. सरकार या पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी असल्याचंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

 

शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी का नाही?'

सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाईंनी नसरापूर येथील पीडित मुलीच्या कुटुंबियांची भेट घेतली.. या गुन्ह्यातील आरोपीचं एन्काऊंटर करण्याची मागणी त्यांनी केली.. शक्ती कायद्याची अमंलबजवाणी का झाली नाही.. अजून असे किती बळी जाणार असा सवाल यावेळी त्यांनी उपस्थित केला.. 

मृतदेहाचं इन कॅमेरा शवविच्छेदन

नसरापूर लैंगिक अत्याचार खून प्रकरणात मुलीच्या मृतदेहाचं इन कॅमेरा शवविच्छेदन करण्यात आलं...पुण्यातूल ससून रुग्णालयात हे शवविच्छेदन करण्यात आलं.. त्यानंतर याचा प्राथमिक अहवाल पोलिसांकडे देण्यात आला.न्यायवैद्यक विभागात ही प्रक्रिया गोपनीय पद्धतीने पार पडली... चिमुकलीच्या अंतर्गत अवयवांचे नमुने तपासणीसाठी ठेवण्यात आले असून, ते पुढील तपासासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षकांनी दिलीये.. शवविच्छेदनाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच बालिकेच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

