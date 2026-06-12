Pune Crime: 'आता बाळ नको..', पुण्यात गर्भवती विवाहितेसोबत धक्कादायक प्रकार, ऐकून येईल चीड!

Pune Crime : कौटुंबिक अत्याचाराच्या आणखी एका धक्कादायक प्रकरणाने पुणे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. 5 लाख रुपये आणण्याच्या मागणीसाठी गर्भवती महिलेचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करण्यात आल्याचा आरोप समोर आला आहे. पीडित महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी पतीसह सासरच्या काही सदस्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि कौटुंबिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांबाबत पुन्हा चिंता व्यक्त केली जातेय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विवाहानंतर काही काळ सर्व काही सुरळीत सुरू होते. मात्र नंतर महिलेच्या माहेरकडून पाच लाख रुपये आणण्याची मागणी करण्यात आली. ही रक्कम न दिल्याने पीडितेला वारंवार मानसिक त्रास दिला जाऊ लागला. घरातील वातावरण जाणीवपूर्वक तणावपूर्ण ठेवणे, टोमणे मारणे आणि अपमानास्पद वागणूक देणे असे प्रकार सातत्याने घडत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे महिला गर्भवती असतानाही तिच्याशी अमानुष वर्तन करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तुला आईची सेवा करायला इथे आणलंय, आता बाळ नको, अशा शब्दात तिला सुनावलं जायचं. गर्भधारणेच्या काळात महिलेला विशेष काळजी आणि आधाराची गरज असते. मात्र या प्रकरणात उलट तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला. वारंवार होणाऱ्या त्रासामुळे तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला असून तिला मोठ्या तणावाचा सामना करावा लागल्याचे समोर आले आहे. यामुळे आई आणि गर्भातील बाळाच्या आरोग्याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
अत्याचार असह्य झाल्यानंतर पीडित महिलेने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची गंभीरता लक्षात घेऊन पोलिसांनी संबंधित आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील आणि महिलांच्या संरक्षणाशी संबंधित विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदवला आहे. सध्या प्रकरणाचा तपास सुरू असून संबंधितांचे जबाब नोंदवण्याचे काम सुरू आहे. तपासानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
ही घटना केवळ एका कुटुंबापुरती मर्यादित नसून समाजातील गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधणारी आहे. कायदेशीर बंदी असूनही हुंड्यासाठी महिलांचा छळ, आर्थिक मागण्या आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना अद्यापही समोर येत आहेत. अनेक महिला सामाजिक दबाव, कुटुंबाची बदनामी किंवा भविष्यातील भीतीमुळे तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे अशा घटनांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची मागणी महिला संघटनांकडून केली जात आहे.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायदे अस्तित्वात असले तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जागरूकता तितकीच महत्त्वाची आहे. कोणत्याही प्रकारचा मानसिक, आर्थिक किंवा शारीरिक छळ सहन न करता तातडीने पोलिस किंवा संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. वेळेवर तक्रार केल्यास पीडित महिलांना न्याय मिळवणे अधिक सोपे होते. या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.