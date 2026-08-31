/आई जोरात ओरड होती अन् मुलगा...पुण्यात किरकोळ वादानंतर मुलाकडून आईसोबत धक्कादायक कृत्य

पुण्यातील विश्रांतवाडी परिसरातील शनिवारी रात्री एक भयंकर घटना घडली आहे. या परिसरातील शांतीनगरमध्ये जन्मदात्या आईवर मुलाने कुटुंबिक वादातून हल्ला केला. आईला बेदम मारहाण केली आणि धारदार शस्त्राने हल्ला केला. या ती महिला गंभीररुपाने जखमी झाली होती. मुलाच्या निर्घृण हल्ल्यामुळे आईला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण डॉक्टरांनी महिलेला मृत घोषित केलं.
सविता सुरेश हरिभक्त असं या महिलेचे नाव असून ती 48 वर्षांची होती. तर नराधम मुलाचं नाव अनिकेत सुरेश हरिभक्त याचं वय 30 एवढं आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी अनिकेतला ताब्यात घेतलं आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी रात्री सविता आणि अनिकेत हे दोघेच घरात असताना त्यांच्यामध्ये किरकोळ कारणावरून वाद झाला. शाब्दिक वाद टोकाला गेला आणि अनिकेतने आईला बेदम मारहाण करण्यास सुरु केली. मारहाण होत असताना सविता मोठ्या मोठ्याने ओरडाओरड करत होती. घरातून आवाज बाहेर जात होता. हा आवाज ऐकून शेजारी त्यांच्या घराजवळ आले. घर आतून बंद होते म्हणून त्यांना घरात जाता आलं नाही.
घरातील वाद हाताबाहेर जात असल्याचे घराबाहेर असलेल्या लोकांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी त्या घराची खिडकी तोडली आणि घरात प्रवेश केला. घरात प्रवेश केल्यावर सविता गंभीर जखमी अवस्थेत जमिनीवर पडल्या होत्या. शेजारच्यांनी तातडीने सविता यांना ससून रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.
पोलिसांनी अनिकेला अटक केली असून त्याच्यावर आईच्या हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनिकेतचे लग्न झालं असून त्याला दोन लहान मुलं आहेत. आईच्या हत्येमागे फक्त कौटुंबिक वाद आहे की अजून काही कारण आहे, याचा शोध आता पोलीस घेत आहेत. मात्र या घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट आणि हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.