/घाणेरडे व्हिडीओ पाहून महिला अनुयायींसोबत करायचा नको तो प्रकार; पुण्यात धक्कादायक प्रकार!

पुण्यातील खराडी परिसरातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. भोंदू बाबांच्या आहारी गेल्याचा त्रास अनेक अनुयायींना सहन करावा लागलाय. स्वतःला आध्यात्मिक गुरु म्हणवून घेणाऱ्या राधामोहन मिश्रा उर्फ भोंदूबाबाविरोधात गंभीर आरोप समोर आले आहेत. एका महिलेला तिच्यावर वाईट शक्तींचा प्रभाव असल्याचे सांगून अनुयायांसमोरच मारहाण केल्याचा आरोप भोंदू बाबावर करण्यात आलाय. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडालीय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पीडित महिलेने पोलिसांत भोंदू बाबा विरोधात तक्रार दाखल केलीय. पीडित महिलेला उपचार आणि धार्मिक विधीच्या बहाण्याने आश्रमात बोलावण्यात आले. त्यानंतर अनेक महिला अनुयायांसमोर तिचा मानसिक व शारीरिक छळ करण्यात आला. महिलेला अपमानास्पद वागणूक देत मारहाण केल्याचेही पीडितेने तक्रारीत म्हटले आहे.
या प्रकरणात अंधश्रद्धा आणि धार्मिक श्रद्धेचा गैरफायदा घेत लोकांची फसवणूक करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. काही अनुयायांकडून आर्थिक लाभ मिळवल्याचाही तपास सुरू असून, पोलिसांकडून विविध बाबींची चौकशी केली जात आहे.
पीडित महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी भोंदूबाबाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेशी संबंधित व्हिडीओ, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर पुरावे तपासले जात आहेत. अधिकाऱ्यांनी दोषींवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
या घटनेमुळे समाजात अंधश्रद्धेविरोधात जागरूकता वाढवण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या दाव्यांवर आंधळा विश्वास न ठेवता वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.