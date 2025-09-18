आयुष्याची 50 वर्ष इतिहास संशोधनासाठी खर्च करणारा अवलिया काळाच्या पडद्याआड; पुण्यात निधन

Pune Cultrual News: पुण्यातील ज्येष्ठ इतिहास संशोधक आणि शिवचरित्रकार गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचं बुधवारी सायंकाळी निधन झालं. ते 78 वर्षांचे होते. हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने गजानन यांची प्राणज्योत माळवली. पुण्यामध्ये वास्तव्यास असलेले गजानन मेहेंदळे अविवाहित होते. त्यांचे पार्थिव आज सकाळी 11 वाजता अंत्यदर्शनासाठी भारत इतिहास संशोधक मंडळात ठेवण्यात येणार आहे व त्यानंतर वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.
गेली 50 वर्षे त्यांनी इतिहासाच्या संशोधन कार्याला वाहून घेतले होते. शिवचरित्र आणि युद्ध इतिहासाचे ते गाढे अभ्यासक होते. त्यांनी शिवचरित्रावर मराठी आणि इंग्लिशमध्ये खूप महत्त्वाचे ग्रंथ त्यांनी लिहिले आहेत. हे ग्रंथ आज इतिहास क्षेत्रामध्ये जगप्रसिद्ध आहेत. ते क्रियाशील संशोधक होते. फारसी, मोडी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन अशा विविध भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. इतिहासातील सत्य आणि असत्य हे उघड करणं हा त्यांचा आवडता विषय होता. सध्या ते इस्लामची ओळख आणि औरंगजेब या विषयावर संशोधन आणि लिखाण करत होते.
1971 च्या युद्धात बांगलादेश आणि पाकिस्तान या दोन्ही सीमेवर युद्ध पत्रकार म्हणून स्वतः हजर होते, आणि त्यांचा त्यावरही अभ्यास होता. ते मिलिटरी सायन्सचे द्विपदवीधर होते. त्यांचा अनेक भाषांवर आणि इतिहासातल्या लिप्यांचा अभ्यास होता. त्यांनी 'छत्रपती शिवाजी महाराज झाले नसते तर..', 'टिपू ॲज अ वॉर', 'शिवाजी लाईफ अँड टाईम', 'शिवचरित्र', 'मराठ्यांचे आरमार' अशी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांचा भांडारकर संस्था, भारत इतिहास संशोधक मंडळ तसेच विविध संस्थांशी निकटचा संबंध होता. सध्या त्यांचे दुसऱ्या महायुद्धावरच्या पुस्तकाचे काम सुरू होते, ज्याची सुमारे पाच हजार पाने लिहून प्रकाशित होण्यासाठी तयार झालेली आहेत.
