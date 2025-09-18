English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आयुष्याची 50 वर्ष इतिहास संशोधनासाठी खर्च करणारा अवलिया काळाच्या पडद्याआड; पुण्यात निधन

Pune Cultrual News: मागील 50 वर्षांपासून इतिहास संशोधनामध्ये स्वत:चं जीवन समर्पित करणाऱ्या गजानन मेहेंदळे यांचं आकस्मिक निधन झालं आहे. त्यांच्या पार्थिवावर आज अंत्यंसंस्कार करण्यात येतील.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 18, 2025, 07:04 AM IST
आयुष्याची 50 वर्ष इतिहास संशोधनासाठी खर्च करणारा अवलिया काळाच्या पडद्याआड; पुण्यात निधन
वयाच्या 78 व्या वर्षी झालं निधन

Pune Cultrual News: पुण्यातील ज्येष्ठ इतिहास संशोधक आणि शिवचरित्रकार गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचं बुधवारी सायंकाळी निधन झालं. ते 78 वर्षांचे होते. हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने गजानन यांची प्राणज्योत माळवली. पुण्यामध्ये वास्तव्यास असलेले गजानन मेहेंदळे अविवाहित होते. त्यांचे पार्थिव आज सकाळी 11 वाजता अंत्यदर्शनासाठी भारत इतिहास संशोधक मंडळात ठेवण्यात येणार आहे व त्यानंतर वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

50 वर्षांपासून होते कार्यरत

गेली 50 वर्षे त्यांनी इतिहासाच्या संशोधन कार्याला वाहून घेतले होते. शिवचरित्र आणि युद्ध इतिहासाचे ते गाढे अभ्यासक होते. त्यांनी शिवचरित्रावर मराठी आणि इंग्लिशमध्ये खूप महत्त्वाचे ग्रंथ त्यांनी लिहिले आहेत. हे ग्रंथ आज इतिहास क्षेत्रामध्ये जगप्रसिद्ध आहेत. ते क्रियाशील संशोधक होते. फारसी, मोडी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन अशा विविध भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. इतिहासातील सत्य आणि असत्य हे उघड करणं हा त्यांचा आवडता विषय होता. सध्या ते इस्लामची ओळख आणि औरंगजेब या विषयावर संशोधन आणि लिखाण करत होते.

सीमेवर युद्ध पत्रकार म्हणून काम

1971 च्या युद्धात बांगलादेश आणि पाकिस्तान या दोन्ही सीमेवर युद्ध पत्रकार म्हणून स्वतः हजर होते, आणि त्यांचा त्यावरही अभ्यास होता. ते मिलिटरी सायन्सचे द्विपदवीधर होते. त्यांचा अनेक भाषांवर आणि इतिहासातल्या लिप्यांचा अभ्यास होता. त्यांनी 'छत्रपती शिवाजी महाराज झाले नसते तर..',  'टिपू ॲज अ वॉर', 'शिवाजी लाईफ अँड टाईम', 'शिवचरित्र', 'मराठ्यांचे आरमार' अशी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांचा भांडारकर संस्था, भारत इतिहास संशोधक मंडळ तसेच विविध संस्थांशी निकटचा संबंध होता. सध्या त्यांचे दुसऱ्या महायुद्धावरच्या पुस्तकाचे काम सुरू होते, ज्याची सुमारे पाच हजार पाने लिहून प्रकाशित होण्यासाठी तयार झालेली आहेत. 

FAQ

गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचं निधन कधी आणि कशामुळे झालं?
गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचं निधन बुधवारी, 17 सप्टेंबर 2025 रोजी सायंकाळी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने झालं. ते 78 वर्षांचे होते.

त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार कधी आणि कुठे होणार आहेत?
त्यांचे पार्थिव 18 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता अंत्यदर्शनासाठी पुण्यातील भारत इतिहास संशोधक मंडळात ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर वैकुंठ स्मशानभूमीत त्यांचे अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

गजानन मेहेंदळे यांचं वैयक्तिक जीवन कसं होतं?
गजानन मेहेंदळे पुण्यात वास्तव्यास होते आणि अविवाहित होते. त्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य इतिहास संशोधनासाठी वाहून घेतलं होतं.

त्यांचं इतिहास संशोधनातील योगदान काय होतं?
गेल्या 50 वर्षांपासून ते इतिहास संशोधनात कार्यरत होते. शिवचरित्र आणि युद्ध इतिहासाचे गाढे अभ्यासक असलेले मेहेंदळे यांनी मराठी आणि इंग्रजीत अनेक महत्त्वाची पुस्तके लिहिली, जी आज जगप्रसिद्ध आहेत. त्यांनी फारसी, मोडी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन भाषांवर प्रभुत्व मिळवलं होतं आणि इतिहासातील सत्य-असत्य उघड करण्यावर त्यांचा भर होता.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
puneCultrual NewsHistoriangajanan bhaskar mehendaleheart attack

इतर बातम्या

WiFi वरुन वाद झाल्याने मुलाकडून आईची हत्या! वडील, बहिणीसमोर...

भारत