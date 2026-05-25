सर्वात मोठी बातमी! मध्यरात्रीपासून पुण्यात लागू होणार जमावबंदी! 8 जूनपर्यंत 'या' गोष्टी करण्यास मज्जाव

Pune Curfew Dates And Reason: पुण्यामध्ये जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यासंदर्भातील पत्रक जारी करण्यात आलं आहे. नेमकी ही जमावबंदी कशासंदर्भात आहे? कोणकोणत्या गोष्टींवर बंदी घालण्यात आली आहे जाणून घ्या
Pune Curfew Dates And Reason: पुण्यामध्ये पुढील काही तासांमध्ये जमावबंदीचे आदेश लागू होणार आहेत. आज मध्य रात्रीपासूनच ही जमावबंदी लागू केली जाणार आहे. जमावबंदीचे हे आदेश 14 दिवसांसाठी लागू असतील असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 26 मे रोजी रात्री 1 वाजल्यापासून 8 जूनच्या मध्यरात्रीपर्यंत हा आदेश लागू असेल असं सांगण्यात आलं आहे.
जमावबंदीच्या या काळात पुण्यामध्ये आंदोलन, मोर्चे, सभांना बंदी घालण्यात आली आहे. सध्या पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीमुळे पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात राजकीय संघटना आणि सामाजिक संघटनांकडे आंदोलन करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर हे जमावबंदीचे आदेश काढलेत का असा प्रश्न विचारला जात आहे. या आदेशानुसार शस्त्रे बाळगणे, दगड, स्फोटके, लाठ्या इ. ठेवणे तसेच भावना भडकवणाऱ्या घोषणा, गाणी, भाषणे, सार्वजनिक शांतता भंग करणाऱ्या कृतींवर बंदी घालण्यात आली आहे.
कोणताही घातक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेण्यावर बंदी आहे. अशी शस्रं जमा करणे व तयार करण्यावरही निर्बंध घालण्यात आलेत. शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेल्यास कारवाई केली जाणार आहे. कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढा-यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मोठयाने अर्वाच्च घोषणा देणे, सार्वजनीक टिका करणे, उच्चार गाणी गाणे, वाद्य वाजविण्याचाही बंदी घालण्यात आलेल्या गोष्टींमध्ये समावेश आहे. शिष्टाचाराच्या विरोधात असणारे चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही वस्तू वापरणे किंवा वस्तू तयार करणे, अशा वस्तूंचे प्रदर्शन करणे किंवा प्रसारित करण्यावर बंदी आहे. सार्वजनिक नैतिकता किंवा सुरक्षा धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथून टाकण्यास कारणीभूत ठरू शकेल अशा सर्व गोष्टींवर बंदी घालण्यात आली आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीने वर नमूद केलेल्या बंद घातलेल्या गोष्टींसंदर्भातील आदेशांचं उल्लंघन करून शस्त्र किंवा धोकादायक वस्तू बाळगल्या तर पोलीस त्या वस्तू जप्त करू शकतात आणि संबंधित व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते असा इशारा देण्यात आला आहे. पुणे शहर विशेष शाखेचे पोलीस उप-आयुक्त डॉ. प्रशांत अमृतकर यांच्या सहीने हे पत्र जारी करण्यात आलं आहे. या आदेशाला पुणे शहर सह पोलीस आयुक्तांची मंजूरी असल्याचंही पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन-1951 च्या कलम 37 (1) (2) (3) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करण्यात आला आहे. सार्वजनिक शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था राख्याच्या दृष्टीने सर्वात जास्त वापरले जाणारे हे उपकलम आहे. त्यानुसारच जमावबंदीचे हा आदेश लागू केला आहे. या आदेशानुसार जमावबंदी लागू करताना मोर्चे, मिरवणुका, सभांना बंदी घालता येते. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी लोकांच्या जमावावर निर्बंध घातले जातात.
हे असे आदेश साधारणपणे 15 दिवसांपर्यंत लागू राहू शकतात. पुढे अशा आदेशांचा कालावधी वाढवण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी लागते.