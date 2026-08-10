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पुण्यातला विचित्र प्रकार! इन्स्टाग्रामवर रतन टाटांचा व्हिडिओ पहिल्याने 4 लाखांचा फटका; 38 वर्षांच्या महिलेसोबत नेमकं घडलं काय?

सायबर चोरट्यांचा नवा फंडा समोर आला आहे. दिवंगत उद्योगपती रतन टाटा यांच्या नावाने डीपफेक व्हिडीओ तयार करून कात्रज-आंबेगाव बुद्रुक परिसरातील 38 वर्षीय महिलेची फसवणूक करण्यात आली.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 10, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:18 AM IST
पुण्यातला विचित्र प्रकार! इन्स्टाग्रामवर रतन टाटांचा व्हिडिओ पहिल्याने 4 लाखांचा फटका; 38 वर्षांच्या महिलेसोबत नेमकं घडलं काय?
Image Credit: pune cyber crime ratan tata deepfake video fraud woman loses 4 lakh

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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