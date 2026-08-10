/पुण्यातला विचित्र प्रकार! इन्स्टाग्रामवर रतन टाटांचा व्हिडिओ पहिल्याने 4 लाखांचा फटका; 38 वर्षांच्या महिलेसोबत नेमकं घडलं काय?

सायबर चोरट्यांचा नवा फंडा समोर आला आहे. दिवंगत उद्योगपती रतन टाटा यांच्या नावाने डीपफेक व्हिडीओ तयार करून कात्रज-आंबेगाव बुद्रुक परिसरातील 38 वर्षीय महिलेची फसवणूक करण्यात आली. शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे आमिष दाखवत महिलेला लिंकद्वारे ॲप डाउनलोड करण्यास सांगण्यात आले आणि त्या माध्यमातून 4 लाख लंपास करण्यात आले. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात सायबर चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर फिर्यादी यांना रतन टाटा यांचा कथित व्हिडिओ दिसला. त्या व्हिडिओत मोठा आर्थिक परताना मिळवून देणाऱ्या गुंतवणुक योजनेची माहिती होती. तसंच, व्हिडिओसोबतच्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर महिलेला अॅप डाउनलोड करण्यास सांगितले. तिथून शेअर बाजारात गुंतवणुक केल्यास अल्पावधीत मोठा नफा मिळेल, असं आमिष दाखवत महिलेची 4 लाख 9 हजार 100 रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.
शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे आमिष दाखवत महिलेला लिंकद्वारे ॲप डाउनलोड करण्यास सांगण्यात आले. ‘मधूमोहन’ नावाच्या व्यक्तीने संपर्क साधून चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखवले. महिलेने 4 लाख 9 हजार 100 रुपये जमा केले. मात्र परतावा न मिळाल्याने फसवणूक उघड झाली. भारती विद्यापीठ पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तांत्रिक तपास सुरू आहे.
सोशल मीडियावर एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीचा व्हिडिओ दिसला म्हणून तो खरा असेलच असे नाही. विशेषतः शेअर बाजार, ऑनलाइन ट्रेडिंग किंवा झटपट मोठा परतावा देण्याचे दावे करणाऱ्या जाहिरातींपासून सावध राहणे गरजेचे आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती, अभिनेते, नेते किंवा इतर सेलिब्रिटींच्या नावाने येणारे Investment Video, Trading Tips आणि Online Investment Offers तपासल्याशिवाय त्यावर विश्वास ठेवू नका. अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका आणि संशयास्पद ॲप डाउनलोड करून आर्थिक व्यवहार करू नका.
सायबर फसवणूक झाल्यास वेळ न दवडता संबंधित बँकेला माहिती देण्यासोबतच 1930 या राष्ट्रीय सायबर क्राइम हेल्पलाइनवर तातडीने संपर्क साधणे महत्त्वाचे आहे. सोशल मीडियावरील एका व्हिडिओवर ठेवलेला अंधविश्वास किती महागात पडू शकतो, हे पुण्यातील या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
मुंबईच्या दहिसर पूर्व परिसरात महानगर गॅस कंपनीच्या नावाचा गैरवापर करत गॅस बिल अपडेट करण्याच्या बहाण्याने तब्बल 5 लाख रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या सायबर ठगांवर दहिसर पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. आरोपींनी पीडित व्यक्तीशी मोबाईलवर संपर्क साधत स्वतःला महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीचे कर्मचारी असल्याचे सांगितले. गॅस बिल अपडेट करण्याच्या बहाण्याने आरोपींनी पीडिताच्या मोबाईलमध्ये एक APK फाईल डाउनलोड करण्यास सांगितले.