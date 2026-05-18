/पुण्यात वडील आणि आजोबा ख्रिश्चन असलेल्या उमेदवाराला एका दिवसात मिळाले कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र; निवडणूक जिंकून नगरसेवकही झाला

कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्राचा पुणे पॅटर्न आता समोर आला आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत वडील आणि आजोबा ख्रिश्चन असलेल्या उमेदवाराला कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या प्रमाणपत्राच्या आधारे हा उमेदवार नगरपालिकेची निवडणूक जिंकून नगरसेवक ही झाला आहे. पुणे जिल्ह्याच्या दौंड नगरपालिकेत हा सगळा प्रकार घडला आहे. रोहित राजेश पाटील असं या नगरसेवकाचे नाव आहे.
रोहित पाटील याचे वडील ख्रिश्चन आहेत. वडिलांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर ख्रिश्चन असा उल्लेख आहे. तसेच आजोबा देखील ख्रिश्चन होते. आजोबांच्या मृत्यू पत्रात ख्रिश्चन असल्याचा उल्लेख आहे. असं असतानाही रोहित पाटील यांना कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे रोहित पाटील यांना हे जात प्रमाणपत्र अवघ्या एका दिवसात मिळाले आहे.
रोहित पाटील यांच्या विरोधात निवडणूक लढवलेल्या उमेदवारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हा सर्व प्रकार समोर आला. विरोधी उमेदवारांनी आता याची तक्रार जात पडताळणी समितीकडे देखील केली आहे. जात पडताळणी समितीकडे त्यांनी सर्व कागदपत्र जमा केली आहेत. रोहित पाटील यांचे कुणबी मराठा हे जात प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार उपसलंय. आपल्या काही मागण्यांसाठी जरांगें 30 मे पासून उपोषणाला बसणार आहेत. आज अंतरवाली सराटीत मराठा आंदोलकांची बैठक जरांगेंनी घेतली. यावेळी सरकारला 8 महिन्यांची मुदत देऊन सुद्धा सरकारने काहीही न केल्याचं म्हणत उपोषणाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आपल्या मागण्या जोपर्यंत पुर्ण होणार नाहीत तोपर्यंत उपोषणावरुन मागे हटणार नाही अशी भूमिका जरांगेंनी घेतलीये.
हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे थांबवलेलं वाटप सुरु करावे
29 मेपर्यंत मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे
कुणबी नोंदी सापडलेल्या 58 लाख मराठ्यांना तातडीनं प्रमाणपत्र द्या
सातारा गॅझेटियरनुसार तातडीनं जीआर काढा
1994च्या धर्तीवर सातारा, कोल्हापूर, पुणे संस्थानचा प्रलंबित जीआर काढा
राज्यातील मराठ्यांवरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत
सगळ्या योजना पुन्हा सुरु करा, एकही योजना बंद होऊ नये
आरक्षणासाठी बलिदान देणा-या कुटुंबाला महावितरण आणि MIDCमध्ये नोकरीचा जीआर काढा
आरक्षणासाठी नेमलेली मंत्रिमंडळ बरखास्त करा
आरक्षणासाठी नव्यानं समिती स्थापन करा
याच मागण्यांसाठी जरांगेंनी राज्यभरातील मराठा बांधवांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलंय. या मागण्या पुर्ण करण्यासाठी जरांगेंनी सरकारला २९ मे ही डेडलाईन सुद्धा दिलीये. पण जरांगेंच्या सर्व मागण्या आम्ही आधीच गांभिर्याने घेतल्याचा दावा मंत्री संजय शिरसाट यांनी केलाय. तर दुसरीकडे जरांगेंना उपसमितीचं अध्यक्षपद माझ्याकडे राहू नये असं वाटत असेल तर मी राजीनामा द्यायला तयार असल्याचं विखे पाटलांनी म्हटलंय.