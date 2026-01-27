पुण्यात हुंडा बळी! रुपाली चाकणकर यांना दिप्ती चौधरीच्या कुटुंबातील महिलांनी घेरलं, म्हणाल्या...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुन्हा एकदा विचार करायला लावणारी घटना पुण्यात घडली आहे. पुण्यात इंजिनीअर महिलेने आत्महत्या केली आहे. वैष्णवी हगवणे प्रकरण होऊन अवघे 7 महिने उलटले आहेत. आता पुण्यातील हवेली दिप्ती मगर चौधरीने गळफास लावून आत्महत्या केली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 27, 2026, 04:35 PM IST
पुण्यात हवेली परिसरात राहणाऱ्या उच्चशिक्षित महिला दिप्ती मगर चौधरीने 25 जानेवारी रोजी आत्महत्या केली. या प्रकारणाची चौकशी करायला राज्य महिला आयोगाच्या रुपाली चाकणकर यांनी पीडितेच्या कुटुंबियांशी भेट घेतली. आणि त्यांचं सांत्वन केलं. पण यावेळी दिप्तीच्या कुटुंबातील महिलांनी त्यांना घेरलं आणि जाब विचारला. 

रुपाली चाकणकरांना घेराव 

पुण्यात पुन्हा वैष्णवी हगवणे सारखं प्रकरण घडलंच कसं? वैष्णवी हगवणे प्रकरण होऊन 7 महिने झाले आहेत. तरी अद्याप याबाबत कठोर कायदे नाहीत. सात महिन्यानंतरही वैष्णवीपाठोपाठ दिप्तीने देखील टोकाचं पाऊल उचललं. उच्चशिक्षित असलेली दिप्ती इंजिनिअर आहे. दिप्तीला एक मुलगी असून दुसऱ्यांदा गरोदर होती.  पाच महिन्यांची गरोदर असलेल्या दिप्तीची लिंग चाचणी करुन तिचा गर्भपात केला. लिंग चाचणीला विरोध असूनही अशा चाचण्या होतातच असे प्रश्न दिप्तीच्या कुटुंबियांनी चाकणकरांना विचारले आहेत. 

सासरच्या जाचला कंटाळून केली आत्महत्या

दिप्तीच्या वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिप्तीला लग्नात 50 तोळे सोनं आणि 35 लाख रोख रक्कम दिली होती. लग्नात चारचाकी गाडी दिली नाही म्हणून 25 लाख मागितले होते. व्यवसाय बंद होईल म्हणून 10 लाख रुपये दिप्तीच्या माहेरकडून घेतले.सातत्याने पैशांची मागणी  आणि वंशाला दिवा म्हणून मुलगा हवा मुलगी नको म्हणून मानसिक छळ केल्याचा आरोप मुलीच्या वडिलांनी केला आहे. 

लग्नाच्या बोलीच्या बाजारात...

कठोर कारवाईचे आश्वासन: आरोपींना फाशीची शिक्षा मिळावी यासाठी आयोग पूर्ण प्रयत्न करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
गर्भपाताची चौकशी: दीप्तीवर गर्भपातासाठी कोणाकडून दबाव होता आणि तो कोणत्या रुग्णालयात करण्यात आला, याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी पोलीस आणि वैद्यकीय विभागाला दिले आहेत.
हुंडाबळीचा निषेध: "लग्नाच्या बोलीच्या बाजारात मुलीचा लिलाव केला जातोय का?" असा संतप्त सवाल विचारत त्यांनी हुंडा प्रथेचा तीव्र निषेध केला.
स्त्री-भ्रूण हत्येचा मुद्दा: केवळ मुलगी होणार म्हणून दीप्तीवर अमानुषपणे गर्भपात करण्याची सक्ती करण्यात आली, याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला.
प्रशासनाला सूचना: फरार असलेल्या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांच्या विशेष पथकामार्फत तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. 
या भेटीदरम्यान दिप्तीच्या कुटुंबियांनी आणि स्थानिक महिलांनी रुपाली चाकणकर यांना 'अशा घटना कधी थांबणार?' असा जाब विचारत काही वेळ धारेवर धरले होते. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी (पती आणि सासू) यांना सध्या ३१ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 

