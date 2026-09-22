/Pune Crime: तीन वर्षांचा संसार, वाद अन् रक्तरंजित शेवट; पत्नीला संपवल्यानंतर पतीने उचललं टोकाचं पाऊल

पुणे जिल्ह्यातील देहूगाव परिसरात कौटुंबिक वादातून धक्कादायक घटना घडली आहे. एका आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या तरुणावर पत्नीची धारदार शस्त्राने हत्या केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर त्याने स्वतःवरही वार करून दुसऱ्या मजल्यावरील बाल्कनीतून उडी मारल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. या घटनेत पत्नी शुभांगी बारस्कर यांचा मृत्यू झाला, तर पती आकाश बारस्कर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
ही घटना देहूगावातील ओंकार हाउसिंग सोसायटीमध्ये रविवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. पोलिसांना एका व्यक्तीच्या जखमी अवस्थेत पडल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पथक घटनास्थळी पोहोचले. आकाश बारस्कर हा इमारतीच्या खाली गंभीर जखमी अवस्थेत आढळला, तर त्याची पत्नी शुभांगी घरामध्ये गंभीर जखमी आणि बेशुद्ध अवस्थेत होती. दोघांनाही तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी शुभांगी यांना मृत घोषित केले. आकाशवर उपचार सुरू आहेत.
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, पती-पत्नीमध्ये बराच काळ कौटुंबिक वाद सुरू होता. या वादातून आकाशने शुभांगी यांच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार केल्याचा आरोप आहे. त्यात त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यानंतर आकाशने स्वतःच्या शरीरावरही ब्लेडने वार केल्याचे तपासात समोर आले आहे. पुढे त्याने दुसऱ्या मजल्यावरील बाल्कनीतून खाली उडी मारल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. उडीमुळे त्याला गंभीर दुखापत झाली असून उपचार सुरू आहेत.
आकाश आणि शुभांगी यांचा विवाह डिसेंबर 2023 मध्ये झाला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून ते देहूगावातील भाड्याच्या घरात राहत होते. प्राथमिक चौकशीत दोघांमध्ये सुमारे वर्षभरापासून वाद सुरू असल्याचे समोर आले आहे. काही वृत्तांनुसार, आकाशने आपल्या मूळ गावी शेतीची जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्याला शुभांगी यांचा विरोध होता. या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये वाद होत असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. या वादाची नेमकी पार्श्वभूमी तपासली जात आहे.
या प्रकरणातील तपासात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू समोर आला आहे. काही वृत्तांनुसार, घटनेनंतर आकाशने घरात दरोडेखोर आल्याची माहिती देऊन पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा पोलिसांचा संशय होता. मात्र, परिसरातील रहिवाशांनी पहाटेपर्यंत पती-पत्नीमध्ये वाद सुरू असल्याचे सांगितल्यानंतर पोलिसांचा संशय बळावला. चौकशीनंतर आकाशने पत्नीवर धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे. या सर्व बाबींची तपास यंत्रणेकडून पडताळणी सुरू आहे.
शुभांगी यांच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून देहूरोड पोलिसांनी आकाश बारस्करविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 103(1) अंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. आकाश सध्या जखमी असल्याने रुग्णालयात उपचार घेत आहे. प्रकृती सुधारल्यानंतर त्याला ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, हत्येमागील नेमके कारण, घटनेपूर्वी झालेला वाद आणि आरोपीने केलेल्या कथित आत्महत्येच्या प्रयत्नाची पार्श्वभूमी याबाबत पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे.