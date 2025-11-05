सरकारची जमीन बेकायदेशीर खरेदीचा प्रयत्न, जमीन खरेदी-विक्री करणा-यांवर गुन्हा दाखल होणार- जितेंद्र डूडी

Jitendra Dudi : यंदाच्या वर्षातली मराठी वृत्तवाहिनीच्या इतिहासातली सर्वात मोठी बातमी झी २४ तास घेऊन आलं आहे. ही बातमी आहे एका जमीन खरेदीच्या अनियमिततेची. पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क परिसरातील तब्बल 40 एकर जमीन सरकारी नियम वाकवून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. ज्या जमिनीची विक्री होऊ शकत नाही ती जमीन नियमांची पायमल्ली करुन कशी विकत घेण्यात आली आहे.
ही जमीन सध्या शासन जमा असून ती शासनाच्या ताब्यात आहे. काही वर्षांपूर्वी अधीग्रँड केलं आहे. याबाबत काही लोकांनी अर्ज देखील केला होता. त्यांचा अर्ज फेटाळला देखील होता त्यामुळे अजूनही ती जमीन आमच्याच ताब्यात आहे. ती जमीन पड जमीन आहे. मात्र, एक गोष्ट समोर आली आहे की, काही दिवसांपूर्वी ही जमीन काही लोकांनी खरेदी केली आहे. ही एक खूप मोठी गोष्ट समोर आली आहे. याबाबतची सखोल चौकशी आम्ही करायला सांगितली आहे.
यामध्ये शासकीय जमीन ही कशा पद्धतीने खरेदी करण्यात आली याबाबत त्याचबरोबर यामध्ये काही लोकांची फसवणूक देखील झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे यामध्ये जो कोणी गुन्हेगार आहे त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे. ही जी आमची जमीन आहे ती विकता येत नाही आणि रिग्रँड देखील करता येत नाही. ही जमीन शासनकडेच असते. या जमिनीची खरेदी ही महसूल विभागाला न विचारता झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील अधिकारी किंवा इतर कोणीही त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.
या प्रकरणी जमीन खरेदी झाली पण सात बाऱ्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही मात्र, या जमिनीची खरेदी झाली आहे. महसूल विभागाला अंधारात ठेवून ही खरेदी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही जमीन खरेदी झाली आहे. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात लोक आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल असं पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी म्हटलं आहे.
