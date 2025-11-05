English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ओट्यावर चिमुकला झोका घेत असताना अंगणात बिबट्या आला अन्...; पुण्यातील हादरवणारं CCTV फुटेज

Pune Shocking Lepord CCTV Video: शिरुरमध्ये 13 वर्षीय चिमुकल्यावर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना ताजी असतानाच एक हादरवून टाकणारा व्हिडीओ सध्या समोर आला असून हा व्हिडीओ घरासमोरील सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 5, 2025, 01:34 PM IST
समोर आला धक्कादायक व्हिडीओ

Pune Shocking Lepord CCTV Video: शिरुर तालुक्यातील पिंपरखेड गावात नुकताच 13 वर्षीय रोहन बोंबे या चिमुकल्याचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. य़ा प्रकरणानंतर स्थानिकांनी अगदी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केल्याचं पाहायला मिळालं. या घटनेमुळे पुणे जिल्ह्यातील शिरुर, खेड, आंबेगाव, जुन्नर ते चार तालुके बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे चर्चेत असून अगदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. असं असतानाच खेड तालुक्यातील काळेचीवाडी येथे आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. रात्री घराच्या अंगणात झोक्यावर खेळणारा एक चिमुकला बिबट्याच्या हल्ल्यातून थोडक्यात बचावला आहे. हा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.

सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला प्रकार

खेड तालुक्यातील काळेचीवाडी येथे घराच्या अंगणात चिमुकला झोक्यावर खेळत असताना बिबट्या अचानक कुत्र्याची शिकार करण्यासाठी थेट कंपाऊंडमध्ये घुसला. त्यावेळेस हा मुलगा हातात मोबाईल घेऊन ओट्यावरील झोक्यावर झोके घेत होता. समोरुन कुत्रा पळून गेल्याने मुलाचं लक्ष त्याच्याकडे गेलं. या मुलाला अंगणात बिबट्या दिसला. बिबट्या पाहिल्यानंतर त्याने घरात धाव घेतली.

काही क्षणातच चिमुकल्याने प्रसंगावधान राखत घरात धाव घेतली. बिबट्यामुळे घरात पळालेल्या या मुलाचे नातेवाईक नंतर बाहेर आले. त्यानंतर त्यांनी आरडाओरड केल्याने बिबट्या घाबरून पळून गेला. बिबट्याच्या या थरारक हालचाली सीसीटीव्हीमध्ये स्पष्टपणे कैद झाल्या आहेत. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. स्थानिकांनी वनविभागाकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. तुम्हीच पाहा हा सारा थरारक घटनाक्रम...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शिरुरमधील त्या बिबट्याला ठार केलं

पिंपरखेड येथे रविवारी 13 वर्षाच्या रोहन विलास बोंबे या मुलावर बिबट्याने प्राणघातक हल्ला केल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर ग्रामस्थ आक्रमक झाल्याचं दिसून आलं. त्यांनी अनेक तास पुणे-नाशिक हायवे आडवून धरला होता. बिबट्यांनी मागील काही महिन्यांमध्ये केलेल्या हल्ल्यामध्ये जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरुर तालुक्यामध्ये 12 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता बिबट्या आणि मानवी संघर्षासंदर्भात तातडीच्या उपायोजना करण्याची मागणी होत होती. बिबट्याची वाढती दहशत लक्षात घेता त्याला नरभक्षक घोषित करण्यात आल्यानंतर पाच शुटर्सला पाचारण करण्यात आलं. अखेर रात्री या बिबट्याला ठार करण्यात आल्याचं वन विभागाने जाहीर केलं. नरभक्षक बिबट्याच्या पावलांचे ठसे हे ठार करण्यात आलेल्या बिबट्याच्या ठशांशी जुळले असून त्यावरुनच हाच तो बिबट्या असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

रात्री रंगला थरार

रात्री उशीरा वनविभागाचे कर्मचाऱ्यांना बिबट्या दिसल्यानंतर त्याला बेशुद्ध करण्यासाठी डर्टचा वापर करण्याचा प्रयत्न आधी झाला. मात्र बिबट्याने कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याचा प्रयत्न केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. रात्रीच्या अंधारात बिबट्या आणि वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांदरम्यानचा थरारक संघर्ष झाला. यावेळी दोन शार्प शूटरच्या मदतीने या बिबट्यावर तीन राऊंड फायर केल्या. या बिबट्याला ठार करण्यात वनविभागाला मोठं यश आलं आहे. हा नरभक्षक बिबट्या सहा वर्षांचा होता. या बिबट्याने दोन आठवड्यात तिघांना ठार केल्याचं गावकऱ्यांचं म्हणणं होतं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

