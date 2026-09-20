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पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत सोलापूर जिल्ह्यातील 3 दिग्गजांमध्ये रस्सीखेच

 पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघात निवडणूकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ही निवडणुक लढण्यासाठी महायुतीकडून सोलापूर जिल्ह्यातील तिघांमध्ये रस्सीखेच पहायला मिळत आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 20, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:49 PM IST
पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत सोलापूर जिल्ह्यातील 3 दिग्गजांमध्ये रस्सीखेच

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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