/पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत सोलापूर जिल्ह्यातील 3 दिग्गजांमध्ये रस्सीखेच

पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक : पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक अवघ्या काही आठवड्यांवर येऊन ठेपली आहे. अशातच महायुती मधून आपल्याला उमेदवारी मिळावी यासाठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. भाजपकडून पंढरपूर मधील स्वेरी शिक्षण समूहाचे प्रमुख शिक्षण तज्ञ डॉक्टर बीपी रोंगे यांनी मागील काही दिवसांपासून मोर्चेबांधणी केली आहे.तसेच मतदारसंघातील प्रचारामध्ये संपर्क ठेवत आघाडी घेतली आहे.
याच मतदारसंघातून एकदा आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व केलेले महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समितीचे प्रमुख पंढरपूर तालुक्यातील असलेले माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी सुद्धा नुकताच मेळावा घेऊन एखाद्या राजकीय पक्षाकडून आपण उमेदवारी निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. अद्याप त्यांनी कोणत्या पक्षाची उमेदवारी मागणार हे जाहीर केलं नसलं तरी त्यांचा कल सत्ताधारी महायुतीकडे असल्याचे दिसत आहे.
महायुती घटक पक्ष असलेला शिवसेनेकडून (शिंदे) एकनाथ शिक्षक सेनेचे मूळचे करमाळा येथील मंगेश चिवटे हे सुद्धा मागील काही महिन्यांपासून शिवसेनेची उमेदवारी आपल्याला मिळेल या विश्वासाने काम करत आहेत त्यामुळे या मतदारसंघात उमेदवारी मिळवण्यासाठी महायुतीतून सोलापूर जिल्ह्यातीलच तीन प्रबळ दावेदार समोर आल्याचे पाहायला मिळते. आता भारतीय जनता पक्षाच्या वाटणीला हा मतदारसंघ जाणार की शिवसेनेकडे जाणार यावर उमेदवार कोण हे नाव निश्चित होऊ शकते. की सत्ताधारी आणखी नवाच चेहरा समोर आणतात हे पहावे लागेल.