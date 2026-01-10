Pune Land Deal : मोठी बातमी! अमेडिया कंपनीनेच..., पार्थ पवार पोलीस चौकशीच्या फेऱ्यात?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pune Land Deal : राज्यातील मनपा निवडणुका तोंडावर असताना सध्या राजकरीय वर्तुळात अनेक आरोप प्रत्यारोपांची सत्र पाहायला मिळत आहेत. त्यातच पुणे भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणानं पुन्हा डोकं वर काढलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Jan 10, 2026, 07:12 AM IST
Pune Land Deal : (Municipal Corporation Election 2026) मनपा निवडणुकांच्या प्रचाराच्या निमित्तानं सर्वच राजकीय पक्षांनी झोकून देत काम करण्यात सुरुवात केली. एकत्र असणाऱ्या पक्षांची युती तुटली, तर कुठं कल्पनाही नसेल अशी युती झाली. राज्यात एकिकडे फक्त आणि फक्त राजकीय घडामोडींचीच चर्चा असताना पुन्हा एकदा एका मोठ्या प्रकणानं सामान्यांचं लक्ष वेधलं आहे. निमित्त ठरत आहे ते म्हणजे यामध्ये असणारं एक मोठं नाव. 

पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणानं पुन्हा डोकं वर काढलं, कारण... (Pune News)

पुण्यातील मुंढवा इथं जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी जेडिआर संतोष हिंगणे यांचाही जबाब पुणे पोलिसांनी नोंदवला असून, आता तपास यंत्रणांकडून शीतल तेजवानीच्या वकिल तृप्ता ठाकूर यांनी जाहिर केलेल्या what's up चॅटचीही चौकशी करत आहेत. या मध्ये येत्या काळात (Ajit Pawar) अजित पवार यांच्या टिममधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाही जबाब नोंदवला जाऊ शकतो अशी सूत्रांची माहिती असून, EOWचे तपास अधिकारी दत्ता वाघमारे हे मुंढवा जमीन गैरव्यवहाराचा तपास करत आहेत.  

दरम्यान याप्रकरणी तेजवानीच्या वकील तृप्ता ठाकूर यांनी बावधन पोलिसांना दिलेल्या जबाबात अमेडिया कंपनीनेच आपल्याकडून हा दस्त नोंदवून घेतल्याचा आरोप केला होता. ज्यामुळं आतातरी पुणे पोलिसांकडून पार्थ पवारांची चौकशी केली जाणार का? हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीतच या प्रकरणी सुरू असणाऱ्य़ा तपासातून नवी माहिती समोर आल्यानं आता ही कारवाई वेग घेते की त्यास नवं वळण मिळतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

पुण्यातील मुंढव्यातील 40 एकर जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी आरोपी शीतल तेजवानी सध्या पोलीस कोठडीत असून ती या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार गणली जात आहे. आतापर्यंत झालेल्या चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या माहितीवरुन शीतल तेजवानीचा जमिनीच्या गैरव्यवहारात थेट सहभाग असल्याची बाब पोलिसांच्या लक्षात आसी.  पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण झी 24 तासाने 5 नोव्हेंबर 2025 ला उघड केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात एकच खळबळ माजली होती. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांचं नाव असणारी कागदपत्रही झी 24 तासाने समोर आणल्यानं त्यातील इतरही अनेक धागेदोरे आता बाहेर येण्यास सुरुवात झाली आहे. 

