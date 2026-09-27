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पुण्यातील प्रसिद्ध रीलस्टार दिव्या शिंदेला अटक; डॉक्टरला घरात घुसून मारहाण

पुण्यात रील स्टार दिव्या शिंदेला पोलिसांनी अटक केली आहे. काळेपडळ पोलिस ठाण्यात दिव्या शिंदेसह तिच्या साथिदारावर खंडणी आणि मारहाण केल्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 27, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 08:06 PM IST
पुण्यातील प्रसिद्ध रीलस्टार दिव्या शिंदेला अटक; डॉक्टरला घरात घुसून मारहाण

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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