पुण्यातील प्रसिद्ध रीलस्टार दिव्या शिंदेला अटक; डॉक्टरला घरात घुसून मारहाण

पुणे क्राईम न्यूज : पुण्यातील प्रसिद्ध रीलस्टार दिव्या शिंदेला पोलिसांनी अटक केली आहे. पुण्यातील एका डॉक्टरला मारहाण केल्या प्रकरणी तसेच कथित खंडणीच्या आरोपांमुळे दिव्या शिंदे चर्चेत आली. दिव्या शिंदेसह 10 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता.
या प्रकरणात दिव्या शिंदेला पोलिसांनी अटक केली आहे. विद्याधर गायकवाड यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यानंतर पोलिसांनी दिव्या शिंदेला ताब्यात घेत अटक केली.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी दिव्या शिंदेला अटक केली. त्यानंतर तिला न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने दिव्या शिंदेला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून, 30 सप्टेंबरपर्यंत त्या पोलीस कोठडीत राहणार आहेत. या कालावधीत पोलिसांकडून प्रकरणाचा अधिक तपास केला जाणार आहे. कथित मारहाणीमागील नेमकं कारण, पैशांची मागणी, घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्या इतर व्यक्तींची भूमिका तसेच घरातील तोडफोडीबाबत पोलिसांकडून तपास केला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोप आणि तपासातील निष्कर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होतील. दिव्या शिंदे हिच्यावर करण्यात आलेले आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत. काळेपडळ पोलिस ठाण्यात दिव्या शिंदे वर खंडणी आणि मारहाण प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे.
सोशल मीडियावरील रील्समुळे दिव्या शिंदे प्रकाशझोतात आली होती. पोलिसांनी दिव्या शिंदेला न्यायालयात हजर केलं. सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या प्रसिद्धीचा मोबदला मागण्याच्या नावाखाली ज्येष्ठ निवृत्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या घरात घुसून दहशत माजवली. ज्येष्ठ नागरिकाला मारहाण करत तब्बल 5 लाखांची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक गिरिषा निंबाळकर यांनी दिली.
रीलस्टार दिव्या शिंदे हिने बालगंधर्व रंगमंदिरात झालेल्या ‘कला आविष्कार महोत्सवाची प्रसिद्धी केल्याच्या नावाखाली पाच लाख रुपयांची खंडणी मागीतली. तिने आपल्या साथीदारांसह पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे माजी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विद्याधर गायकवाड यांच्या घरात घुसून जीवघेणा हल्ला केला, असा आरोप करण्यात आलाय.