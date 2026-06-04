/फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरणानंतर मोठी कारवाई; मुख्य आरोपीच्या अनधिकृत घरावर महापालिकेचा हातोडा

पुणे पिंपरी चिंचवडमध्ये विषारी दारूमुळे 20 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनं संपूर्ण राज्य हादरून गेलंय. या दारू कांडातील दारू विक्रेता आरोपी कर्नलसिंग विरखा याच्या घरावर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेनं हातोडा चालवलाय. पिंपरी चिंचवडच्या फुगेवाडी मधल्या संजय नगर परिसरात अत्यंत छोट्या गल्लीत विरखा त्याच्या घरातून दारूचा गुत्था चालवायचा. याच घरावर महापालिकेनं हातोडा चालवलाय. या कारवाईदरम्यान महापालिकेला मोठ्या आव्हांना सामोरं जावं लागलंय. अत्यंत अरुंद गल्ल्यांमुळे ही कारवाई करताना महापालिकेला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागलाय. पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेने ब्रेकर आणि मजुरांच्या सहाय्याने अखेर विरखाचं घर पाडलंय.
फुगेवाडी येथील संजय नगरमध्ये विरखा गेली ४० वर्ष बेकायदेशीर हातभट्टी दारूचा अड्डा चालवत होता. या कारवाईसाठी पोलिसांचा मोठा पोलीस बंदोबस्त बोलावण्यात आला होता. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून प्रशासनाकडून योग्य खबरदारी घेण्यात आली होती.
विरखाने विकलेल्या विषारी दारूमुळे अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. विरखाच्या या अवैध गुत्थ्याविरोधात अनेकदा नागरिकांनी तक्रार करूनही पोलीस प्रशासनानं त्याकडे दुर्लक्ष केलं, म्हणून आज इतक्या जणांना आपला जीव गमवावा लागलाय.
यावेळी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका उपायुक्त अण्णा बोदडे यांनी सांगितलं की, "महापालिकेने या प्रकरणाची सखोल माहिती घेऊन ही कारवाई केली आहे. संबंधित जागेची कागदपत्रे, बांधकामाची स्थिती आणि कायदेशीर बाबींची तपासणी केली होती. या सर्व तपासणीनंतर हे बांधकाम पूर्णतः अनधिकृत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर नियमांनुसार नोटीस प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष पाडकामाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसंच ही कारवाई करताना कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आले होते. तसंच पोलीस प्रशासन आणि महापालिका प्रशासन यांच्या संयुक्त बंदोबस्तात ही पाडकाम कारवाई करण्यात आली.
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