पुण्यात 77 वर्षात पहिल्यांदाच असं घडलं! 32 तासानंतर विसर्जन मिरवणुक संपली; सर्व रेकॉर्ड मोडले

Pune Ganesh Visarjan 2025: दहा दिवसांच्या पाहुणचारानंतर अनंतर चतुर्थीला लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यात आला. मुंबईत लालबागच्या राजाच्या विसर्जनात विघ्न आल्याने विसर्जन रखडले. तर, दुसरीकडे पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीने सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. तब्बल 32 तासानंतर पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुक संपली. पुण्यात 77 वर्षात पहिल्यांदाच असं घडलं आहे. पुण्याच्या या विसर्जन मिरवणुकीची फक्त महाराष्ट्रच नाही तर देशभर चर्चा रंगली.
पुणे विसर्जन मिरवणुकीची अखेर सांगता झाली आहे. तब्बल 32 तास पुण्यात गणेश मिरवणूक सुरु होती. अलका चौकातून 251 मंडळं गेली. महाराष्ट्र तरूण मंडळ शेवटचा गणपती आहे. शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणूक सहा तासावरून 32 तासांवर गेली. दरवर्षी पेक्षा यावर्षी जास्त वेळ लागला. पुण्याच्या गणपती विसर्जन मिरवणुकीचा 77 वर्षांचा इतिहास आहे. यंदा मिरवणूक कमी वेळेत करण्यासाठी पुणे पोलिसांचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सरासरी 30 तासांचा विक्रम यांना मोडीत निघाला आहे. पुण्यातील मुठा नदी घाटात पुण्यातील गणपतींचे विसर्जन केले जाते.
वर्ष तास
1948 6 तास 30 मी
1949. 8 तास
1952 9 तास 15 मी
1953. 9 तास 30 मी
1954. 11 तास
1967. 17 तास 24 मी
1978 21 तास 30 मी
1989. 29 तास 25 मी
2005 33 तास 20 मी
2016 ते 2019 28 तास 15 मी
2020 ते 2021 कोरोनामुळे मिरवणूक नाही.
2022. 31 तास
2024 30 तास 15 मी
2025 32 तास
पुण्याच्या पारंपरिक विसर्जन मिरवणुकीत यंदा एक वेगळाच अनुभव प्रेक्षकांना मिळाला. श्री शिवाजीराजे मर्दानी अखाडा, छत्रपती शिवाजीनगर गावठाण, पुणे यांच्या वतीने त्रिशुंड गणपतीसमोर मर्दानी खेळाची थरारक प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. या प्रात्यक्षिकात विशेष आकर्षण ठरली जेनोव्हा, इटली येथील परदेशी तरुणी अॅना मारा, हिने मर्दानी खेळातील कौशल्य दाखवत उपस्थितांचे मन जिंकले. तिच्यासोबत अखाड्याचे मावळे आणि रणरागिणी यांनीही जोशपूर्ण आणि तितक्याच ताकदीने सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे रविवारी पहाटे 5 वाजेपर्यंत अखंड सुरू राहिलेल्या या प्रात्यक्षिकांना प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. परदेशी तरुणीचा सहभाग, स्थानिक मुला-मुलींचा उत्साह आणि पारंपरिक मर्दानी खेळाचा जागतिक ठसा – या सगळ्यामुळे पुण्याच्या विसर्जन मिरवणुकीत यंदा मर्दानी खेळाची अनोखी छाप उमटली.