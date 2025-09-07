English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यात 77 वर्षात पहिल्यांदाच असं घडलं! 32 तासानंतर विसर्जन मिरवणुक संपली; सर्व रेकॉर्ड मोडले

पुणे विसर्जन मिरवणुकीची अखेर सांगता झाली आहे. तब्बल 32 तासांनंतर पुण्यातील विसर्जन मिरवणूक संपली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 7, 2025, 05:19 PM IST
पुण्यात 77 वर्षात पहिल्यांदाच असं घडलं! 32 तासानंतर विसर्जन मिरवणुक संपली; सर्व रेकॉर्ड मोडले

Pune Ganesh Visarjan 2025:  दहा दिवसांच्या पाहुणचारानंतर अनंतर चतुर्थीला लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यात आला. मुंबईत लालबागच्या राजाच्या विसर्जनात विघ्न आल्याने विसर्जन रखडले. तर, दुसरीकडे  पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीने  सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. तब्बल 32 तासानंतर पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुक संपली. पुण्यात 77 वर्षात पहिल्यांदाच असं घडलं आहे. पुण्याच्या या विसर्जन मिरवणुकीची फक्त महाराष्ट्रच नाही तर देशभर चर्चा रंगली. 

पुणे विसर्जन मिरवणुकीची अखेर सांगता झाली आहे. तब्बल 32 तास पुण्यात गणेश मिरवणूक सुरु होती.   अलका चौकातून 251 मंडळं गेली.   महाराष्ट्र तरूण मंडळ शेवटचा गणपती आहे. शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणूक सहा तासावरून 32 तासांवर गेली. दरवर्षी पेक्षा यावर्षी जास्त वेळ लागला. पुण्याच्या गणपती विसर्जन मिरवणुकीचा 77 वर्षांचा इतिहास आहे.  यंदा मिरवणूक कमी वेळेत करण्यासाठी पुणे पोलिसांचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे.  त्यामुळे सरासरी 30 तासांचा  विक्रम यांना मोडीत निघाला आहे. पुण्यातील मुठा नदी घाटात पुण्यातील गणपतींचे विसर्जन केले जाते. 

1948 पासून ते 2025 पर्यंत कुठल्या  वर्षी मिरवणुकीला किती वेळ लागला

  वर्ष         तास 
1948     6 तास 30 मी
1949.    8 तास 
1952     9 तास 15 मी
1953.    9 तास 30 मी
1954.   11 तास
1967.   17 तास 24 मी
1978    21 तास 30 मी
1989.   29 तास 25 मी
2005    33 तास 20 मी 
2016 ते 2019   28 तास 15 मी 
2020 ते 2021 कोरोनामुळे मिरवणूक नाही.
2022.    31 तास 
2024     30 तास 15 मी 
2025     32 तास 

पुण्याच्या पारंपरिक विसर्जन मिरवणुकीत थरारक खेळ

पुण्याच्या पारंपरिक विसर्जन मिरवणुकीत यंदा एक वेगळाच अनुभव प्रेक्षकांना मिळाला. श्री शिवाजीराजे मर्दानी अखाडा, छत्रपती शिवाजीनगर गावठाण, पुणे यांच्या वतीने त्रिशुंड गणपतीसमोर मर्दानी खेळाची थरारक प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. या प्रात्यक्षिकात विशेष आकर्षण ठरली जेनोव्हा, इटली  येथील परदेशी तरुणी अ‍ॅना मारा, हिने मर्दानी खेळातील कौशल्य दाखवत उपस्थितांचे मन जिंकले. तिच्यासोबत अखाड्याचे मावळे आणि रणरागिणी यांनीही जोशपूर्ण आणि तितक्याच ताकदीने सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे रविवारी पहाटे 5 वाजेपर्यंत अखंड सुरू राहिलेल्या या प्रात्यक्षिकांना प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. परदेशी तरुणीचा सहभाग, स्थानिक मुला-मुलींचा उत्साह आणि पारंपरिक मर्दानी खेळाचा जागतिक ठसा – या सगळ्यामुळे पुण्याच्या विसर्जन मिरवणुकीत यंदा मर्दानी खेळाची अनोखी छाप उमटली.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

