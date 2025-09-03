पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीचे वेळापत्रक आणि नियम जाहीर; पहिल्या मानाच्या गणपतीचे...

Pune Ganesh Visarjan 2025 : पुणे गणेश विसर्जन मिरवणुकीची वेळापत्रक आणि नियम जाहीर झाले आहेत. मानाचे गणपती आगमन व मिरवणूक सुरूवात कशी असेल याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पहिला मानाचा कसबा गणपती सकाळी 9.15 वाजता मंडईतील टिळक पुतळा येथे पोहोचेल. सकाळी 9.30 वाजता कसबा गणपतीची मिरवणूक सुरू होईल. सकाळी 9.30 वाजता बेलबाग चौकात आगमन होईल. सकाळी 10.15 वाजता लक्ष्मी रोडकडे प्रस्थान करेल. अशाच प्रकारे सर्व मंडळांंच्या गणमती विसर्जन मिरवणुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
दुसरा मानाचा गणपती (तांबडी जोगेश्वरी) सकाळी 10.30 वाजता बेलबाग चौकातून लक्ष्मी रोडकडे जाईल. लक्ष्मी रोडवरील मंडळे फक्त बेलबाग चौकातून विसर्जनासाठी मुख्य मिरवणुकीत सामील होऊ शकतात. कसबा गणपती जाईपर्यंत अलका टॉकीज चौकाजवळ इतर मंडळांना परवानगी नाही. मिरवणुकीदरम्यान मंडळांमध्ये अंतर ठेवण्यास व रेषा तोडण्यास परवानगी नाही. टिळक पुतळा ते बेलबाग चौक या दरम्यान ढोल-ताशा वाद्य वाजवण्यास बंदी आहे. बेलबाग चौकानंतरच ढोल-ताशा वाजवण्यास परवानगी. प्रत्येक मंडळाला फक्त डीजे किंवा ढोल-ताशा पथक यापैकी एकच ठेवण्याची परवानगी. प्रत्येक मंडळात जास्तीत जास्त 2 ढोल-ताशा गट, प्रत्येकीत 60 सदस्य असतील. ढोल-ताशा गटांनी अलका टॉकीज चौकात विसर्जनानंतर परतीच्या मार्गाने जाऊ नये. बेलबाग चौकात परिशिष्ट 1, 2, 3 मधील मंडळांना प्राधान्य; इतरांना प्रथम येणाऱ्याला प्रथम संधी. टिळक रोड, कुमठेकर रोड व केळकर रोडवरील मिरवणुका सकाळी 10:30 पूर्वी सुरू होऊ नयेत.
पहिल्या मानाच्या गणपतीचे आगमन: पहिला मानाचा गणपती सकाळी 9.15 वाजता मंडईतील तिलक पुतळा येथे पोहोचेल.
मिरवणुकीची सुरुवात आणि मार्ग: पहिल्या सन्मानित गणपतीची (कसबा गणपती मंडळाची) मिरवणूक सकाळी 9.30 वाजता मंडईतील तिलक पुतळा येथून सुरू होईल, सकाळी 9.30 वाजता बेलबाग चौकात पोहोचेल आणि सकाळी १०:१५ वाजता बेलबाग चौकातून लक्ष्मी रोडकडे जाईल.
इतर सन्मानित गणपतींची उपस्थिती: दुसरा सन्मानित गणपती (तांबडी जोगेश्वरी) बेलबाग चौकातून पहिल्या सन्मानित गणपतीच्या मागे मिरवणुकीत सामील होईल आणि सकाळी 10.30वाजता लक्ष्मी रोडकडे जाईल.
इतर मंडळांचे नंतर सामील होणे: सहावे (महानगर पालिका गणपती मंडळ) आणि सातवे (त्वेष्ट कासार गणपती मंडळ) क्रमांकाचे गणपती मंडळे बेलबाग चौकातून पुढे गेल्यानंतर दुपारी 1 वाजता मुख्य मिरवणुकीत सामील होतील.
मिरवणूक प्रवाह: लक्ष्मी रोड आणि शिवाजी रोडवरील मंडळे दुपारी 3.45 वाजता बेलबाग चौकातील मुख्य मिरवणुकीत सामील होतील, श्रीमंत दगडूशेठ गणपती दुपारी 4 वाजता सामील होतील.
विशिष्ट मंडळांच्या वेळा: जिलब्य मारुती गणपती आणि अखिल मंडई गणपती मंडळ यांसारखी काही प्रमुख मंडळे संध्याकाळी 5.30 नंतर सामील होतील आणि संध्याकाळी ७:०० वाजेपर्यंत बेलबाग चौक रिकामा करतील अशी अपेक्षा आहे.
मार्गावरील निर्बंध: लक्ष्मी रोडवरील मंडळे फक्त बेलबाग चौकातून विसर्जनासाठी मुख्य मिरवणुकीत सामील होऊ शकतात आणि कसबा गणपती जाईपर्यंत अलका टॉकीज चौकाजवळ इतर कोणत्याही मंडळांना परवानगी नाही.
सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे: मुख्य मिरवणुकीदरम्यान, मंडळांमध्ये कोणतेही अंतर ठेवण्याची परवानगी नाही आणि कोणत्याही मंडळाने रेषा तोडू नये. प्रत्येक मंडळात जास्तीत जास्त दोन ढोल ताशा गट असू शकतात, प्रत्येक गटात एकूण ६० सदस्य असू शकतात आणि या गटांनी अलका टॉकीज चौकात [B.1, B.2, B.3] विसर्जनानंतर मिरवणुकीच्या प्रवाहाविरुद्ध परतू नये.
मानाचे गणपती मिरवणुकीत टिळक पुतळा ते बेलबाग चौक दरम्यान ढोलताशा पथकांना वाद्य वाजवण्यास मनाई आहे; बेलबाग चौकानंतरच त्यांना वाद्य वाजवण्याची परवानगी आहे.
गणपती मंडळांना मिरवणुकीत डीजे किंवा ढोल ताशा पथक यापैकी केवळ एकाचीच परवानगी मिळेल.
बेलबाग चौकात परिशिष्ट 1, 2, आणि 3 मधील मंडळांव्यतिरिक्त, मिरवणुकीत सामील होण्यासाठी प्रथम येणाऱ्या मंडळांना प्राधान्य दिले जाईल.
टिळक रोड, कुमठेकर रोड आणि केळकर रोडवर कोणतीही मंडळे आपली मिरवणूक सकाळी 10.30 पूर्वी सुरू करणार नाहीत.