/‘डीजेमुळे चुलत भावाचा मृत्यू’; भाजप मंत्री मेघना बोर्डीकर पुण्यातील DJ आवाजावरील वादावर काय म्हणाल्या?

पुण्यातील गणेशोत्सवात डीजे आणि मोठ्या आवाजातील ध्वनिक्षेपकांच्या वापरावरून सुरू असलेल्या वादाला आता राज्यातील राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रियांमुळे नवे वळण मिळाले आहे. भाजप नेत्या आणि मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी डीजेच्या वापराला स्पष्ट विरोध केला आहे. गेल्या वर्षी गणेशोत्सवात डीजेच्या आवाजामुळे आपल्या सख्ख्या चुलत भावाचा मृत्यू झाल्याचा दावा त्यांनी केला. सण-उत्सव साजरे करताना काही मर्यादा पाळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात डीजे आणि लाऊडस्पीकरच्या वापरावरून गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. नागरिक विद्यानंद बापट यांनी सार्वजनिक उत्सवांमध्ये मोठ्या आवाजातील डीजेला विरोध केला आहे. त्यांच्या भूमिकेनंतर पुण्यात या मुद्द्यावर समर्थन आणि विरोध असे दोन्ही प्रवाह दिसत आहेत. रविवारी शेकडो नागरिकांनी DJविरोधात मोर्चाही काढला.
धाराशिव जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमासाठी आलेल्या मेघना बोर्डीकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना डीजेच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडली. “गेल्या वर्षी गणपतीत डीजेच्या आवाजामुळे माझ्या सख्ख्या चुलत भावाचा मृत्यू झाला,” असा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या या विधानामुळे पुण्यातील DJविरोधी चर्चेला राज्याच्या राजकारणातही महत्त्व मिळाले आहे.
डीजेच्या वापरामुळे होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा विचार करता DJवर बंदी असणे योग्य असल्याचे बोर्डीकर यांनी म्हटले. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, त्यांच्या विधानातील चुलत भावाच्या मृत्यूचा डीजेशी असलेला संबंध हा त्यांचा वैयक्तिक दावा आहे; त्याची स्वतंत्र वैद्यकीय किंवा अधिकृत पुष्टी उपलब्ध वृत्तात दिलेली नाही.
मेघना बोर्डीकर यांनी उत्सवांनाच विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. गणेशोत्सव आणि इतर सण परंपरेनुसार उत्साहात साजरे केले पाहिजेत; मात्र त्यातून आजूबाजूच्या नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांची भूमिका ‘उत्सव नको’ अशी नसून ‘मर्यादित आणि नियमांनुसार उत्सव’ अशी असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसते.
डीजेच्या वाढत्या आवाजाविरोधात रविवारी पुण्यात नागरिकांनी मोर्चा काढला. बालगंधर्व चौकापासून पुणे महानगरपालिका मुख्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या मोर्चात सुमारे 300 ते 350 नागरिक सहभागी झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. मुलं, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींना मोठ्या आवाजाचा त्रास होतो, असा मुद्दा आंदोलकांनी मांडला.
गणेशोत्सव आणि दहीहंडीच्या काळात तीव्र आवाज करणाऱ्या DJला परवानगी नसल्याची भूमिका पुणे पोलिसांनी यापूर्वी स्पष्ट केली आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास DJची उपकरणे जप्त करण्याची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवात DJ वापरणाऱ्या मंडळांवर पोलिसांच्या कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.
डीजेविरोधातील नागरिकांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेघना बोर्डीकर यांनी घेतलेली भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवातील डीजे, ध्वनिप्रदूषण आणि न्यायालयीन नियमांची अंमलबजावणी यावर सरकार आणि प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.