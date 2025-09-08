DJ चा धुमाकूळ, मनस्ताप अन्...; पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान नको तेच घडलं, सौरभ गोखले म्हणाला...

Pune Ganeshotsav Visarjan Miravnuk : गणेशोत्सवाची सांगता करणाऱ्या विसर्जन मिरवणुकांचा मुद्दा जिथंजिथं येतो तिथं पुण्यातील मिरवणुकांची चर्चा असते. यंदा पुण्यातील याच मिरवणुकांनी सर्व विक्रम मोडले. पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणूक तब्बल 32 तास चालली. यंदा विसर्जन मिरवणूक ही लवकर संपवण्याचा सगळ्या मंडळांचा निर्धार होता, मात्र मानाचे पाच गणपती वगळता इतर मंडळं मुख्य मिरवणूक मार्गावर येण्यास उशिर झाला. पोलिसांकडून वारंवार विनंती करून अलका चौकातून मंडळं ही पुढे काढण्याचं आवाहन केलं जात होतं. याचदरम्यान सेलिब्रिटी वादकांचा सहभाग असणाऱ्या कलावंत ढोल-ताशा पथकाला एक नकोसा अनुभव आला.
‘एक खेदजनक अनुभव...’ असं म्हणत कलावंत ढोलताशा पथकाच्या वतीनं मिरवणुकीसंदर्भातील निवेदश सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलं, जिथं त्यांनी मिरवणुकीदरम्यान नेमकं काय घडलं याची माहिती दिली.
‘कलावंत पथकाला मार्केट यार्ड गणेशोत्सव मंडळानं विसर्जन मिरवणुकीसाठी आमंत्रित केलं. त्याप्रमाणं पूर्ण पथक ठरल्या वेळेत सायंकाळी 6 वाजता वादनासाठी तयार असून, मंडळानं सर्वतोपरि प्रयत्न करूनही टिळक रोजवरील मिरवणूक इंचभरही पुढे सरकली नाही. ज्यामुळं रात्री 9 वाजता आहे त्याच ठिकाणी एक गजर करत ध्वजवंदन करून वादनास विराम देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला’, असं या निवेदनात म्हटलं गेलं. कलावंत पथकाचं वादन पाहण्यासाठी आलेल्या चाहत्यांचा इथं हिरमोड झाल्याची खंत व्क्त करत पथकानं त्यांची माफीसुद्धा मागितली. तर, याच पथकात सक्रिय सहभाग असणाऱ्या अभिनेता सौरभ गोखले यानंसुद्धा घडल्या प्रकाराची माहिती देत पुण्यातील मिरवणुकांसंर्भात नाराजीचा सूर आळवला.
‘गणेश विसर्जनाच्या दिवशी आम्हाला एक अत्यंत वाईट अनुभव आला. मी कलावंत पथकाचा सदस्य असून आम्ही आज मार्केट यार्ड गणेशोत्सव मंडळासोबत वादन करणार होतो. 6 ची मिरवणूक होती.
सतत सर्व वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून आम्ही एक चांगली गोष्ट ऐकत होतो की लक्ष्मी रोडची मिरवणूक अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीनं सुरुय. विसर्जन वेळेत होतंय. आम्हाला मात्र याच्याविरुद्ध अनुभव आला’, असं सौरभ म्हणाला. मिरवणुकीसाठी संपूर्ण पथक आणि मंडळही सज्ज असताना टिळक रोडला चाललेला डिजेचा धुमाकूळ आणि न सरकणारी मिरवणूक यांच्यापुढं सगळी मंडळं हतबल झाली होती मात्र अखेरीस DJ पुढे मंडळालाही झुकावं लागलं, असा नाराजीचा तीव्र सूर त्यानं आळवला. ‘कर्णकर्कश्य आवाजात रममाण झालेली लोकं पाहून आम्हालाही वादन न करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. एकूण परिस्थिती पाहता इथं येणाऱ्या लोकांना पारंपरिक वाद्यांविषयी प्रेम नाही हेच पाहायला मिळालं. जमलेली गर्दी, तिथं सुरू असणारा नाच, वाजणारं संगीत पाहून खरंच मनस्ताप झाला. हे लोकांसमोर यावं यासाठीच हा व्हिडीओ. या डीजेच्या धुमाकुळीला ब्रेक लागणं गरजेचं आहे, या साऱ्याचा विचार होणं गरजेचं आहे. आताही वेळ गेलेली नाही, आपण पारंपरिक वाद्यांकडे वळलं पाहिजे, नाहीतर काही दिवसांनी हे आणखी घातक होत जाईल’, असा इशारा सौरभनं दिला.
पुण्यात रविवारी दुपारी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास मुख्य मिरवणूक मार्गावरील विसर्जन मिरवणूक संपली. ज्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी सगळ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे आणि पुणे महापालिकेने पालिका कर्मचाऱ्यांच आभार मानले. शनिवारी 7.45 मिनिटांनी मानाच्या पहिल्या कसबा गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली होती. जवळपास 381 मंडळाची मिरवणूक मार्गावरून मिरवणूक पार पडली. मात्र डीजेच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजानं अनेकांनाच मनस्ताप झाला हीच पुण्यातील वस्तूस्थिती मात्र नाकारता येत नाही.
