DJ चा धुमाकूळ, मनस्ताप अन्...; पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान नको तेच घडलं, सौरभ गोखले म्हणाला...

Marathi News
सायली पाटील | Updated: Sep 8, 2025, 08:34 AM IST
Pune Ganeshotsav Visarjan Miravnuk : गणेशोत्सवाची सांगता करणाऱ्या विसर्जन मिरवणुकांचा मुद्दा जिथंजिथं येतो तिथं पुण्यातील मिरवणुकांची चर्चा असते. यंदा पुण्यातील याच मिरवणुकांनी सर्व विक्रम मोडले. पुण्यातील गणपती विसर्जन मिरवणूक तब्बल 32 तास चालली. यंदा विसर्जन मिरवणूक ही लवकर संपवण्याचा सगळ्या मंडळांचा निर्धार होता, मात्र मानाचे पाच गणपती वगळता इतर मंडळं मुख्य मिरवणूक मार्गावर येण्यास उशिर झाला. पोलिसांकडून वारंवार विनंती करून अलका चौकातून मंडळं ही पुढे काढण्याचं आवाहन केलं जात होतं. याचदरम्यान सेलिब्रिटी वादकांचा सहभाग असणाऱ्या कलावंत ढोल-ताशा पथकाला एक नकोसा अनुभव आला.

‘एक खेदजनक अनुभव...’ असं म्हणत कलावंत ढोलताशा पथकाच्या वतीनं मिरवणुकीसंदर्भातील निवेदश सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलं, जिथं त्यांनी मिरवणुकीदरम्यान नेमकं काय घडलं याची माहिती दिली.

टिळक रोडवर नेमकं काय घडलं?

‘कलावंत पथकाला मार्केट यार्ड गणेशोत्सव मंडळानं विसर्जन मिरवणुकीसाठी आमंत्रित केलं. त्याप्रमाणं पूर्ण पथक ठरल्या वेळेत सायंकाळी 6 वाजता वादनासाठी तयार असून, मंडळानं सर्वतोपरि प्रयत्न करूनही टिळक रोजवरील मिरवणूक इंचभरही पुढे सरकली नाही. ज्यामुळं रात्री 9 वाजता आहे त्याच ठिकाणी एक गजर करत ध्वजवंदन करून वादनास विराम देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला’, असं या निवेदनात म्हटलं गेलं. कलावंत पथकाचं वादन पाहण्यासाठी आलेल्या चाहत्यांचा इथं हिरमोड झाल्याची खंत व्क्त करत पथकानं त्यांची माफीसुद्धा मागितली. तर, याच पथकात सक्रिय सहभाग असणाऱ्या अभिनेता सौरभ गोखले यानंसुद्धा घडल्या प्रकाराची माहिती देत पुण्यातील मिरवणुकांसंर्भात नाराजीचा सूर आळवला.

गणपती विसर्जन मिरवणुकीबाबत काय म्हणाला सौरभ गोखले?

‘गणेश विसर्जनाच्या दिवशी आम्हाला एक अत्यंत वाईट अनुभव आला. मी कलावंत पथकाचा सदस्य असून आम्ही आज मार्केट यार्ड गणेशोत्सव मंडळासोबत वादन करणार होतो. 6 ची मिरवणूक होती.

सतत सर्व वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून आम्ही एक चांगली गोष्ट ऐकत होतो की लक्ष्मी रोडची मिरवणूक अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीनं सुरुय. विसर्जन वेळेत होतंय. आम्हाला मात्र याच्याविरुद्ध अनुभव आला’, असं सौरभ म्हणाला. मिरवणुकीसाठी संपूर्ण पथक आणि मंडळही सज्ज असताना टिळक रोडला चाललेला डिजेचा धुमाकूळ आणि न सरकणारी मिरवणूक यांच्यापुढं सगळी मंडळं हतबल झाली होती मात्र अखेरीस DJ पुढे मंडळालाही झुकावं लागलं, असा नाराजीचा तीव्र सूर त्यानं आळवला. ‘कर्णकर्कश्य आवाजात रममाण झालेली लोकं पाहून आम्हालाही वादन न करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. एकूण परिस्थिती पाहता इथं येणाऱ्या लोकांना पारंपरिक वाद्यांविषयी प्रेम नाही हेच पाहायला मिळालं. जमलेली गर्दी, तिथं सुरू असणारा नाच, वाजणारं संगीत पाहून खरंच मनस्ताप झाला. हे लोकांसमोर यावं यासाठीच हा व्हिडीओ. या डीजेच्या धुमाकुळीला ब्रेक लागणं गरजेचं आहे, या साऱ्याचा विचार होणं गरजेचं आहे. आताही वेळ गेलेली नाही, आपण पारंपरिक वाद्यांकडे वळलं पाहिजे, नाहीतर काही दिवसांनी हे आणखी घातक होत जाईल’, असा इशारा सौरभनं दिला.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

काय होतं पुण्यातील चित्र?

पुण्यात रविवारी दुपारी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास मुख्य मिरवणूक मार्गावरील विसर्जन मिरवणूक संपली. ज्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी सगळ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे आणि पुणे महापालिकेने पालिका कर्मचाऱ्यांच आभार मानले. शनिवारी 7.45 मिनिटांनी मानाच्या पहिल्या कसबा गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली होती. जवळपास 381 मंडळाची मिरवणूक मार्गावरून मिरवणूक पार पडली. मात्र डीजेच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजानं अनेकांनाच मनस्ताप झाला हीच पुण्यातील वस्तूस्थिती मात्र नाकारता येत नाही.

FAQ

पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक 2025 किती वेळ चालली आणि ती का लांबली?
पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक 2025 तब्बल 32 तास चालली, जी विक्रमी कालावधी आहे. यंदा मिरवणूक लवकर संपवण्याचा मंडळांचा निर्धार होता, परंतु मानाच्या पाच गणपतीं (कसबा गणपती, तांबडी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, केसरीवाडा गणपती, तुळशीबाग गणपती) वगळता इतर मंडळांना मुख्य मिरवणूक मार्गावर येण्यास उशीर झाला.

टिळक रोडवर नेमकं काय घडलं?
टिळक रोडवरील मिरवणुकीत कलावंत ढोल-ताशा पथकाला मार्केट यार्ड गणेशोत्सव मंडळाने विसर्जन मिरवणुकीसाठी आमंत्रित केले होते. पथक सायंकाळी 6 वाजता वादनासाठी सज्ज होते, परंतु मिरवणूक इंचभरही पुढे सरकली नाही.

पुण्यातील मिरवणुकीचे एकूण चित्र काय होते?
मिरवणुकीची सुरुवात आणि समाप्ती: मिरवणूक शनिवारी (6 सप्टेंबर 2025) सकाळी 7:45 वाजता मानाच्या पहिल्या कसबा गणपतीपासून सुरू झाली आणि रविवारी दुपारी 4:30 वाजता संपली. एकूण 381 मंडळांनी मिरवणुकीत भाग घेतला.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

