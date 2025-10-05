गुंड घायवळचा आणखी एक घोटाळा उघडकीस, फक्त एक शब्द बदलला अन्..., सर्वात मोठा पुरावा समोर

पुणे गेल्या काही महिन्यांपासून वेगवेगळ्या प्रकरणांमुळे चर्चेत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे शिक्षणाचं माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात गुंडगिरी वाढली आहे. आंदेकर-कोमकर प्रकरण ताजं असताना घायवळ हे नाव चर्चेत आलं. एका गोळीबार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी गुंड निलेश घायवळ याच्यावर मकोका अंतर्गत कारवाई केली होती. त्यानंतर तो लंडनला पळून गेला. पण तो कसा पळून गेला, त्याला पासपोर्ट आणि आधार कार्ड कसा मिळाला अशा प्रश्न पडला होता?
कुख्यात गँगस्टर निलेश घायवळ याने काही कागदपत्रे बनवून घेतली जी पुणे पोलिसांच्या हाती लागली आहे. यावरुन त्याचं खरं आडनाव काय? असा प्रश्न निर्माण धाला आहे. पुणे पोलिसांना मिळालेल्या कागदपत्रात घायवळ ऐवजी गायवळ लिहिल्याचं समोर आलं आहे. यानुसार, त्याने पोलिसांची दिशाभूल केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
पुण्यातला कुख्यात गैंगस्टर निलेश घायवळ याने चक्क बोगस आधार कार्ड काढून पासपोर्ट मिळवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या बनावट आधार कार्डवर त्याने घायवळ ऐवजी गायवळ असं आडनाव धारण केलं आहे. घायवळ च्या नावावर नगर आणि पुणे अशा दोन्ही पत्त्यांवरील दोन स्वतंत्र आधार कार्ड बनवल्याचं पोलीस तपासात आढळून आलं आहे.त्यामुळे या पासपोर्ट बनावटगिरीत घायवळला नेमकी कोणी कोणी मदत केली याचा शोध पोलीस घेत आहेत. मकोका गुन्हा दाखल असलेला निलेश घायवळ सध्या स्विझर्लंडला पळून गेल्याची माहिती मिळाली आहे.
पुणे पोलिसांकडून आता निलेश घायवळ याला पासपोर्ट कसा मिळाला?याचा शोध घेत आहे. पासपोर्ट मिळवण्यासाठी नगरमधील कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जो पत्ता देण्यात आला होता त्या पत्त्यावर जाऊन पुणे पोलिसांनी तपास केला. त्यानंतर हे पथक नगरच्या पोलीस मुख्यालयात जाऊन निलेश घायवळने पासपोर्टसाठी नक्की कोणती कागदपत्रे जमा केली होती याचाही तपास करणार आहे. या पासपोर्टसाठी निलेश घायवळ ने पत्ता पुण्यातील दिलाय , मात्र त्यासोबत जोडलेले आधारकार्ड पुण्यातील कोथरुडच्या पत्त्यावर चे आहे.
शिवाय निलेश घायवळला ज्याच्या कार्यकाळात पासपोर्ट मिळाला त्या पोलीस निरिक्षक विकास वाघ यांना पुढे 2021 मधे बलात्काराच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आणि निलंबन करण्यात आलं आहे. एका महिलेने वाघच्या विरोधात बलात्कार आणि मारहाणीची तक्रार दिली होती. यामुळे निलेश घायवळ याला तात्काळ पद्धतिने पासपोर्ट नेमका कोणी आणि कसा मिळवून दिला? या आरोपावरून या विकास वाघ या निलंबित पोलीस अधिकाऱ्याभोवतीचं धुकं आणखीच गडद होत चालले आहे.
निलेश घायवळ कोण आहे?
निलेश घायवळ हा पुण्यातील एक कुख्यात गुंड आहे, ज्याला एम.कॉम पदवीधर असल्याचे सांगितले जाते. तो गुन्हेगारी जगतात सक्रिय असून, गजानन उर्फ गजा मारणे सारख्या गुंडांशी वैरभाव असल्याचे नोंद आहे.
निलेश घायवळवर कोणत्या गुन्ह्यांचा आरोप आहे?
त्याच्यावर १२ हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, ज्यात हत्या, हत्या करण्याचा प्रयत्न, वसुली आणि इतर गुन्हे यांचा समावेश आहे. पुणे पोलिसांनी त्याला आणि त्याच्या 10सहकाऱ्यांना मकोका कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
निलेश घईवालच्या गँगशी संबंधित अलीकडील घटना काय आहेत?
सप्टेंबर 2025 मध्ये, कोथरुड येथे रस्त्यावरील भांडणात त्याच्या गँगच्या सदस्यांनी एका तरुणावर गोळीबार केला. तसेच, एप्रिल 2025 मध्ये भुम तालुक्यातील कुस्ती स्पर्धेदरम्यान त्याच्यावर हल्ला झाला.