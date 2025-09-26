पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ लंडनला पळला! भर मैदानात एका तरुणाने मारली होती कानफाडीत

Pune Gangster Nilesh Ghaiwal : पुणे पोलिसांकडून गँगस्टर निलेश घायवळला फरार घोषित करण्यात आले आहे. गँगस्टर निलेश घायवळ टोळीवर मोक्का दाखल होताच घायवळ विरोधात लूकआऊट नोटीस जारी करण्यात आले आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार निलेश घायवळ सध्या विदेशात असल्याची माहिती समोर येत आहे. घायवळ टोळीविरूद्ध पुणे पोलीस अखेर अँक्शन मोडवर आले आहेत. घायवळ टोळीच्या गुंडांनी किरकोळ वादातून सामान्य पुणेकरांवर गोळीबार केला होता. याच घावळला एका एका तरुणाने भर मैदानात कानफाडीत मारली होती.
पुण्यातील कोथरुड मधे झालेल्या गोळीबार प्रकरणात कुख्यात गुंड निलेश घायवळ वर मकोका कायद्या अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र निलेश घायवळ लंडनला पळून गेल्याच पोलीसांच्या तपासात समोर आले आहे. मात्र हत्या , खंडणी , अपहरण , मारामारी यासारखे गंभीर गुन्हे नोंद असताना घायवळला पासपोर्ट मिळाला कसा असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
याबाबत माहिती देताना घायवळ ने पासपोर्ट आपल्याकडे जमाच केला नाही असं पोलीसांनी म्हटलय. त्यांच्याबाबत लुक आऊट नोटीस जारी करण्यात आली असुन भारतात परत येताच त्याला अटक करण्यात येईल अस पोलीसांनी म्हटल आहे. निलेश घायवळ ने गुन्हेगारी कृत्यामधुन खुप मोठ्या प्रमाणात पैसा कमावला असुन त्यातुन त्याने लंडनमध्ये घर घेतलं असुन त्याचा मुलगा लंडनमध्ये शिक्षण घेत असल्याचे पोलीसांनी म्हटले आहे.
निलेश घायवळ हा पुण्यातील कुख्यात गुंड आहेत. निलेश बन्सीलाल घायवळ असे त्याचे संपूर्ण नाव आहे. निलेश हा मूळचा सोनेगाव, ता. जामखेडचा आहे. निलेश घायवळ हा गजा मारणे गँगशी संबंधित आहे. पुण्यात त्याची मोठी दहशत असून 'बॉस' या नावाने तो ओळखला जातो.
निलेश शिक्षणासाठी पुण्यात आला. त्याचं मास्टर इन कॉमर्सची डिग्री घेऊन शिक्षण पूर्ण झालं आहे. मात्र,पुढे शिक्षण घेऊन नोकरी करण्याऐवजी तो गुन्हेगारी जगतात शिरला. 2000-2003 पुण्यातील गजानन मारणे या गँगची निलेशचा संबंध आला. गजा मारणे आणि घायवळने एक खून केला आणि 7 वर्ष त्याची शिक्षा भोगली. जेलमधून सुटल्यानंतर घायवळ आणि गजा मारणे यांच्यात आर्थिक व्यवहार आणि वर्चस्वाच्या कारणावरून वाद निर्माण झाला. यामुळे दोघांमध्ये वैर जाले आहे. निलेश घायवळवर विरोधात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, बेकायदा शस्त्र बाळगणं, खंडणी वसुली, मारामारी आणि परिसरात दहशत निर्माण करणं यासारखे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. निलेश घायवळ याच्यावर 24 वर पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत.
FAQ
१. निलेश घायवळला फरार घोषित का करण्यात आले आहे?
पुणे पोलिसांनी घायवळ टोळीवर मकोका (MCOCA) कायद्यांतर्गत कारवाई केल्यानंतर निलेश घायवळला फरार घोषित केले आहे. त्याच्याविरुद्ध लूकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली असून, तो सध्या विदेशात असल्याची माहिती आहे. घायवळ टोळीच्या गुंडांनी किरकोळ वादातून सामान्य नागरिकांवर गोळीबार केला होता, त्यामुळे पोलिस अॅक्शन मोडवर आले आहेत.
२. निलेश घायवळ सध्या कुठे आहे?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, निलेश घायवळ सध्या लंडनला पळून गेला असल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे. त्याने गुन्हेगारी कृत्यांमधून कमावलेल्या पैशातून लंडनमध्ये घर खरेदी केले असून, त्याचा मुलगा तेथे शिक्षण घेत आहे.
३. निलेश घायवळवर कोणत्या गुन्ह्यांची कारवाई होणार आहे?
कोथरुडमधील गोळीबार प्रकरणात निलेश घायवळवर मकोका कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. त्याच्याविरुद्ध हत्या, हत्येचा प्रयत्न, खंडणी वसुली, अपहरण, मारामारी, बेकायदा शस्त्र बाळगणे आणि परिसरात दहशत निर्माण करणे यासारखे गंभीर गुन्हे नोंद आहेत. एका तरुणाने त्याला भर मैदानात कानफाडीत मारली होती.