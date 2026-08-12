पुण्याच्या IT सेक्टरला GCC चा पर्याय; 4,00,000 नोकऱ्या, महाराष्ट्रात 50,000 कोटींची महागुंतवणूक

Pune GCC : जागतिक क्षमता केंद्र अर्थात GCC भारताची अर्थव्यवस्था बदलणार आहे. पुणे महाराष्ट्रातील पहिले आणि भारतातील तिसरे शहर ठरणार आहे जिथे सर्वाधिक GCC केंद्र असणार आहेत. भविष्यात पुण्याच्या IT सेक्टरला GCC चा पर्याय मिळणार आहे. फक्त पुणेत नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात GCC केंद्रांसाठी 50,000 कोटींची महागुंतवणूक केली जाणार आहे. पुण्यासह मुंबई, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये GCC केंद्र उभारली जाणार आहेत.
महाराष्ट्र जीसीसी केंद्रासाठी भारतातील प्रमुख केंद्र निर्माण करण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार आहे. यासाठी राज्यात 400 नवीन जागतिक क्षमता केंद्रे उभारली जाणार आहेत. 4,00,000 उच्च कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी आणि 50,000 कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
2030 मधील जागतिक क्षमता केंद्रे केवळ कार्यालयीन सहाय्यक कामकाजापुरती मर्यादित राहणार नाहीत, ती अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उत्पादन विकास, सायबर सुरक्षा, वित्तीय सेवा, माहिती विश्लेषण तसेच संशोधन व विकासाची केंद्रे बनतील. या केंद्रांमधून जागतिक व्यवसायांचे महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेतले जातील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मुंबईकडे देशातील सखोल वित्तीय व व्यावसायिक परिसंस्था आहे. पुण्याकडे अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाचा मजबूत आधार आहे. नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्येही जागतिक क्षमतेची विशेषीकृत केंद्रे विकसित करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात केवळ एका शहरात गुंतवणूक करण्याची संधी नसून, विविध शहरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रतिभा, कौशल्य आणि औद्योगिक क्षमतांचा एकत्रित लाभ घेण्याची संधी आहे असंही मुख्यमंत्री म्हणाले .
2025 मध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात पुणे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर शहर ठरले. मागील वर्षाच्या तुलनेत या केंद्रांसाठीच्या कार्यालयीन जागेच्या मागणीत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. 2026 च्या अखेरीस जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात पुणे देशाचे नेतृत्व करु शकते.
महाराष्ट्रातील 400 GCC केंद्र मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित न राहता, द्वितीय व तृतीय स्तरातील शहरांमध्येही विकसित केली जाणार आहेत. मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमधील स्थानिक प्रतिभा आणि औद्योगिक क्षमतेनुसार केंद्र उभारली जाणार आहेत. मुंबई जागतिक वित्तीय आणि संस्थात्मक कार्यांचे केंद्र, पुणे अभियांत्रिकी व उत्पादन विकासाचे केंद्र, नवी मुंबई जागतिक व्यवसाय आणि तंत्रज्ञान केंद्र, नागपूर विशेषीकृत तंत्रज्ञान आणि सामायिक सेवा केंद्र, नाशिक अभियांत्रिकी आणि औद्योगिक क्षमतांचे केंद्र आणि छत्रपती संभाजीनगर प्रगत उत्पादन आणि वाहन उद्योगातील क्षमतांचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पुण्यात GCC परिषद पार पडली.