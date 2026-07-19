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पुण्याच्या घोडेगाव पोलिसांनी शोधले भक्कम पुरावे; कोर्टाने आठ आरोपींना दोषी ठरवत सुनावली शिक्षा

 न्यायालयाने एकाच दिवशी चार वेगवेगळ्या गुन्ह्यांतील तब्बल आठ आरोपींना दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली आहे. पुण्याच्या घोडेगाव पोलिसांनी आरोपींविरोधात भक्कम पुरावे शोधले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 19, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:37 PM IST
पुण्याच्या घोडेगाव पोलिसांनी शोधले भक्कम पुरावे; कोर्टाने आठ आरोपींना दोषी ठरवत सुनावली शिक्षा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्याच्या घोडेगाव पोलिसांनी शोधले भक्कम पुरावे; कोर्टाने आठ आरोपींना दोषी ठरवत सुनावली शिक्षा
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