/पुण्याच्या घोडेगाव पोलिसांनी शोधले भक्कम पुरावे; कोर्टाने आठ आरोपींना दोषी ठरवत सुनावली शिक्षा

Pune Crime News : पुणे जिल्ह्यातील घोडेगाव पोलिसांनी प्रभावी तपास आणि भक्कम पुराव्यांच्या जोरावर मोठे यश मिळवले आहे. खेड आणि घोडेगाव न्यायालयाने एकाच दिवशी चार वेगवेगळ्या गुन्ह्यांतील तब्बल आठ आरोपींना दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली आहे. घोडेगाव पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर पवार यांच्या नेतृत्वाखालील तपास पथकाने सादर केलेल्या भक्कम पुराव्यांमुळे आरोपींना न्यायालयात दिलासा मिळू शकला नाही
मारहाण आणि धमकीच्या प्रकरणातील दोन आरोपींना खेड सत्र न्यायालयाने प्रत्येकी एक वर्षांचा सश्रम कारावास सुनावला. तर सरकारी कामात अडथळा आणून पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ला करणाऱ्या आरोपीलाही एक वर्षांचा सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. याशिवाय दारूबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या दोन आरोपींसह दंगल आणि मारहाणीच्या प्रकरणातील अन्य तीन आरोपींनाही न्यायालयाने दंडाची शिक्षा सुनावली.
घोडेगाव पोलिसांनी 2025 मध्ये 31 गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा मिळवून दिली होती. तर 2026 मध्ये आतापर्यंत 13 गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धी करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
शेअर, फॉरेक्स आणि बनावट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या आमिषाने पुण्यात पाच जणांची २ कोटी २५ लाख ९५ हजार रुपयांची सायबर फसवणूक झाली. यामध्ये 80 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक आणि 73 वर्षीय महिलेचाही समावेश आहे. व्हॉट्सअॅप गट, बनावट अॅप आणि वेब लिंकद्वारे फसवणूक करण्यात आली असून सायबर पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
जमिनीच्या वादातून मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याप्रकरणी झालेली शिक्षा रद्द करण्यासाठी दाखल याचिकेवर निर्वाळा देताना न्यायालयाने हे निरिक्षण नोंदवलंय.. या मारहाणीत तक्रारदाराला गंभीर दुखापत झाली आहे. या गुन्ह्यासाठी न्यायालयाने कारावासाची शिक्षा आणि 50 हजारांचा दंड कायम ठेवलाय..