/आधी लघवी पाजली मग विजेचे शॉक दिले, पुण्यात भोंदूबाबाकडून 26 वर्षेीय तरुणीसोबत किळसवाणे कृत्य!

Pune Crime: पुण्यात अंधश्रद्धा, मानसिक छळ आणि कथित लैंगिक शोषणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. स्वतःला "ईश्वराचा अवतार" असल्याचे सांगणाऱ्या एका भोंदूबाबाविरोधात गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. एका उच्चशिक्षित महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह आठ जणांना अटक केली असून या प्रकरणामुळे राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. प्राथमिक तपासात पीडित महिलेवर तब्बल 26 वर्षे विविध प्रकारचे अत्याचार झाल्याचे आरोप समोर आले आहेत.
59 वर्षीय राधामोहन मिश्रा याने स्वतःला दैवी शक्ती लाभलेली व्यक्ती आणि ईश्वराचा अवतार म्हणून सादर केले. पोलिसांनी यासंदर्भात माहिती दिली. पीडित महिलेच्या कुटुंबाचा त्याच्याशी परिचय एका तथाकथित धार्मिक व्यक्तीमार्फत झाला होता. कुटुंबाच्या श्रद्धेचा फायदा घेत त्याने हळूहळू सर्वांवर प्रभाव निर्माण केला आणि महिलेवर मानसिक नियंत्रण मिळवल्याचा आरोप आहे.
तक्रारीनुसार, उपचार आणि आध्यात्मिक शुद्धीकरणाच्या नावाखाली महिलेला स्वतःची लघवी पिण्यास भाग पाडण्यात आले. तसेच तिला विजेचे शॉक देण्यात आले, मारहाण करण्यात आली आणि दीर्घकाळ मानसिक तसेच शारीरिक छळ सहन करावा लागला. या कथित प्रकारांमुळे पीडितेवर गंभीर मानसिक परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे.
आरोपीने महिलेच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करून तिला पतीपासून दूर जाण्यास भाग पाडल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर तिची मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण मिळवण्याचाही प्रयत्न केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. श्रद्धा आणि भीती यांचा वापर करून पीडितेला एकाकी करण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे.
तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी वाघोली परिसरातील आश्रमावर कारवाई केली. या छाप्यात लॅपटॉप, मोबाईल, हार्ड डिस्क, पेनड्राइव्ह, कॅसेट्स, जिवंत काडतुसे आणि मोठ्या प्रमाणात औषधांचा साठा जप्त करण्यात आला. जप्त साहित्याच्या आधारे आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात दोन पुरुष आणि सहा महिलांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिस सध्या आरोपींच्या नेटवर्कचा तपास करत असून आणखी महिलांनी पुढे येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अंधश्रद्धेच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.