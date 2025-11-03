English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुणे पदवीधरच्या उमेदवारीवरून महायुतीमध्ये तीव्र मतभेद

Pune Graduate Election: पुणे पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत उमेदवार कोण असणार यावरून महायुतीच्या नेत्यांमध्येच कलगीतुरा रंगलाय. भाजप नेते मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शरद लाड यांची उमेदवारी जाहीर केलीय.. यानंतर लगेचच राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शरद लाड कसे निवडून येणार नाहीत याचं गणितच मुख्यमंत्र्यांना पटवून सांगू असं म्हणत लाड यांच्या उमेदवारीला तीव्र विरोध केलाय...  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 3, 2025, 10:39 PM IST
पुणे पदवीधरच्या उमेदवारीवरून महायुतीमध्ये तीव्र मतभेद
Pune Graduate Election dispute in mahavikas aaghadi

Pune Graduate Election: पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीला अजूनही वर्षभराचा अवधी आहे. निवडणुकीला वर्षभराचा अवधी असला तरी पुणे पदवीधरचा उमेदवार कोण यावरून महायुतीत आतापासून मतभेद सुरू झाल्याचं पाहायला मिळतंय.. भाजप नेते आणि उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगलीमध्ये पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार आमदार अरुण लाड यांचे चिरंजीव शरद लाडच असतील असं सांगून टाकलंय. त्यामुळेच महायुतीमध्ये पुणे पदवीधर मतदारसंघ उमेदवारीवरून वादाची ठिणगी पडली.

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्रकांत पाटलांच्या या भूमिकेनंतर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तातडीने प्रतिक्रिया देऊन शरद लाड कसे निवडून येणार नाहीत याचे गणित मुख्यमंत्र्यांसमोर बैठकीत मांडू असं सांगून टाकलं. एक प्रकारे हसन मुश्रीफ यांनी शरद लाड यांच्या उमेदवारीला कडाडून विरोध केल्याचे दिसून आलं.

शरद लाड़ यांचं नाव जाहिर केल्यानंतर हसन मुश्रीफांनी विरोध केल्यानंतर चंद्रकात पाटील यांनी सारवासारव केल्याचं पाहायला मिळालं.. उमेदवारी मी देत नाही. त्यासाठी आमच्याकडे समिती असते माझ्या विधानाचा अर्थ कळण्याइतके मुश्रीफ कच्चे राजकारणी नाहीत अशी प्रतिक्रीया चंद्रकांत पाटील यांनी दिलीय.

चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे पदवीधर मतदार संघाच्या उमेदवारीवरून सुरू झालेला वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पुणे पदवीधर मतदारसंघावरून महायुतीमध्ये सगळं काही अलबेला आहे असं सध्या तरी वाटत नाही. पण राष्ट्रवादीचे इच्छुक उमेदवार भैय्या उर्फ प्रताप माने मात्र उमेदवारीच्या या वादात न पडता आपला भर मतदार नोंदणीवर असल्याचं सांगताहेत. 

 पुणे पदवीधर निवडणुकीला अजून वर्षाचा कालावधी आहे.. या वर्षभरात अनेक राजकीय घडामोडी घडतील.. मात्र भाजप आणि राष्ट्रवादीमधील इच्छुक आतापासून गुडघ्याला बाशिंग बांधूत बसल्याचं पाहायला मिळतंय.. त्यात शिवसेनेची भूमिका काय असणार आणि तिनही पक्षांचं एकाच नावावर शिक्कामोर्तब होणार का याचीही चर्चा सुरू झालीय. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Pune Graduate Electionpune newspune live newspune news todayपुणे ताज्या बातम्या

इतर बातम्या

घर घेण्याचे स्वप्न आता साकार होणार; दीड ते दोन लाखांनी घरे...

महाराष्ट्र बातम्या