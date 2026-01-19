आज अर्ध्याहून अधिक पुणे बंद! आधी शाळा-कॉलेजला सुट्टी आता 'या' रस्त्यांवर गाड्यांना नो एन्ट्री; कारण...

Half of Pune Closed Today Traffic Road Closures: पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरातआज 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर' सायकल स्पर्धा पार पडणार आहे. या स्पर्धेच्या निमित्त आज (सोमवार, 19 जानेवारी) पुणे शहरातील प्रमुख रस्ते, तसेच उपरस्ते वाहतुकीस बंद ठेवण्यात येणार आहेत. या आंतराष्ट्रीय स्तरावरील या स्पर्धेत 40 देशातील 171 स्पर्धक सहभागी होणार आहे. फर्ग्युसन रोड, गणेशखिंड रस्ता, जंगली महाराज रस्त्यासह स्पर्धा मार्गावरील उपरस्ते सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 या वेळेत बंद ठेवण्यात येणार आहेत.
या स्पर्धेचा मार्ग शिवाजीनगर आणि डेक्कन परिसरातून जात असल्याने या भागातील शाळा आणि कॉलेज आज बंद ठेवण्यात आली आहेत. आज बंद असलेले शहरातील प्रमुख रस्ते मध्यवर्ती भागात आहेत. मुख्यतः शिवाजीनगर आणि डेक्कन परिसरात असणार आहेत. हे स्पर्धा पुणे जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आली आहे. शाळा आणि महाविद्यालये देखील प्रभावित भागात बंद राहणार आहेत.
फर्ग्युसन कॉलेज रोड (एफसी रोड): गुडलक चौकापासून संपूर्ण बंद.
गणेशखिंड रोड (युनिव्हर्सिटी रोड): संपूर्ण बंद.
जंगली महाराज रोड (जे एम रोड): बालगंधर्व ऑडिटोरियम ते डेक्कन बस स्टॉप पर्यंत बंद.
शिमला ऑफिस जंक्शन ते संचेती हॉस्पिटल: रांजे हिल्स चौकापासून बंद.
डेक्कन बस स्टॉप ते गुडलक चौक: जोडणारे अंतर्गत रस्ते बंद.
कार्वे रोड आणि आजूबाजूचे रस्ते: स्पर्धेच्या मार्गात असल्याने येथील वाहतुकीवर होणार परिणाम.
यामुळे वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आले आहेत. पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, खालील पर्यायी मार्ग वापरण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.
फर्ग्युसन कॉलेज रोड, जंगली महाराज रोड ऐवजी अलका चौक, सेनापती बापट रोड (एसबी रोड) किंवा भिडे ब्रिज मार्गे रिव्हरबेड रोड वापरा. त्यानंतर रेंज हिल्स किंवा खडकी मार्गे पुढे जा.
गणेशखिंड रोड, एफसी रोड ऐवजी पौड फाटा मार्गे लॉ कॉलेज रोड - सेनापती बापट रोड - औंध रोड - स्पायसर कॉलेज रोड - जुना मुंबई-पुणे महामार्गाचा वापर करावा.
जेएम रोड, गणेशखिंड रोड ऐवजी जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, संगमवाडी किंवा रेंज हिल्स - खडकी मार्गे डायव्हर्शन. त्यानंतर प्रभात रोड किंवा रिव्हरसाइड रोडचा वापर करावा.
कार्वे रोड, डेक्कन भाग बंद असल्याने, आरटीओ चौक मार्गे जुन्या शहरातील रस्ते - सेनादत्ता पोलिस चौकी - म्हात्रे ब्रिज - नल स्टॉप असा मार्ग वापरण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
एफसी रोड, जेएम रोड बंद ठेवण्यात आल्याने एसबी रोड, प्रभात रोड, भांडारकर रोड आणि रिव्हरसाइड रोड वापरण्यास सांगण्यात आलं आहे.
सर्व रस्ते बंद असल्याने शहराला वळसा मारुनच आज प्रवास करावा लागणार आहे. स्वारगेट - सरसबाग - नलस्टॉप - सेनापती बापट रोड - गणेशखिंड रोड - रेंज हिल्स - खडकी - जुना मुंबई-पुणे रोड - पाटील इस्टेट - संगम ब्रिज - पुणे आरटीओ - शाहीर अमर शेख चौक - मलढक्का चौक - बोल्हाई चौक - नेहरू रोड - स्वारगेट असा प्रवास करता येईल.