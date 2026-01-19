English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • आज अर्ध्याहून अधिक पुणे बंद! आधी शाळा-कॉलेजला सुट्टी आता या रस्त्यांवर गाड्यांना नो एन्ट्री; कारण...

आज अर्ध्याहून अधिक पुणे बंद! आधी शाळा-कॉलेजला सुट्टी आता 'या' रस्त्यांवर गाड्यांना नो एन्ट्री; कारण...

Half of Pune Closed Today Traffic Road Closures: पुण्यातील अर्ध्याहून अधिक रस्ते आज सर्वसामान्यांसाठी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत बंद ठेवले जाणार आहेत. नेमकं यामागील कारण काय आहे कोणते रस्ते बंद असणार आहेत? पर्यायी मार्ग कोणते जाणून घ्या सविस्तर माहिती

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 19, 2026, 08:06 AM IST
आज अर्ध्याहून अधिक पुणे बंद! आधी शाळा-कॉलेजला सुट्टी आता 'या' रस्त्यांवर गाड्यांना नो एन्ट्री; कारण...
पुण्यात मोठे वाहतूक बदल (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य ट्विटरवरुन साभार)

Half of Pune Closed Today Traffic Road Closures: पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरातआज 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर' सायकल स्पर्धा पार पडणार आहे. या स्पर्धेच्या निमित्त आज (सोमवार, 19 जानेवारी) पुणे शहरातील प्रमुख रस्ते, तसेच उपरस्ते वाहतुकीस बंद ठेवण्यात येणार आहेत. या आंतराष्ट्रीय स्तरावरील या स्पर्धेत 40 देशातील 171 स्पर्धक सहभागी होणार आहे. फर्ग्युसन रोड, गणेशखिंड रस्ता, जंगली महाराज रस्त्यासह स्पर्धा मार्गावरील उपरस्ते सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 या वेळेत बंद ठेवण्यात येणार आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

शाळा-कॉलेजही बंद

या स्पर्धेचा मार्ग शिवाजीनगर आणि डेक्कन परिसरातून जात असल्याने या भागातील शाळा आणि कॉलेज आज बंद ठेवण्यात आली आहेत. आज बंद असलेले शहरातील प्रमुख रस्ते मध्यवर्ती भागात आहेत. मुख्यतः शिवाजीनगर आणि डेक्कन परिसरात असणार आहेत. हे स्पर्धा पुणे जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आली आहे. शाळा आणि महाविद्यालये देखील प्रभावित भागात बंद राहणार आहेत.

बंद रस्ते आणि भाग

फर्ग्युसन कॉलेज रोड (एफसी रोड): गुडलक चौकापासून संपूर्ण बंद.
गणेशखिंड रोड (युनिव्हर्सिटी रोड): संपूर्ण बंद.
जंगली महाराज रोड (जे एम रोड): बालगंधर्व ऑडिटोरियम ते डेक्कन बस स्टॉप पर्यंत बंद.
शिमला ऑफिस जंक्शन ते संचेती हॉस्पिटल: रांजे हिल्स चौकापासून बंद.
डेक्कन बस स्टॉप ते गुडलक चौक: जोडणारे अंतर्गत रस्ते बंद.
कार्वे रोड आणि आजूबाजूचे रस्ते: स्पर्धेच्या मार्गात असल्याने येथील वाहतुकीवर होणार परिणाम.

पर्यायी मार्ग

यामुळे वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आले आहेत. पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, खालील पर्यायी मार्ग वापरण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.

फर्ग्युसन कॉलेज रोड, जंगली महाराज रोड ऐवजी अलका चौक, सेनापती बापट रोड (एसबी रोड) किंवा भिडे ब्रिज मार्गे रिव्हरबेड रोड वापरा. त्यानंतर रेंज हिल्स किंवा खडकी मार्गे पुढे जा.

गणेशखिंड रोड, एफसी रोड ऐवजी पौड फाटा मार्गे लॉ कॉलेज रोड - सेनापती बापट रोड - औंध रोड - स्पायसर कॉलेज रोड - जुना मुंबई-पुणे महामार्गाचा वापर करावा. 

जेएम रोड, गणेशखिंड रोड ऐवजी जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, संगमवाडी किंवा रेंज हिल्स - खडकी मार्गे डायव्हर्शन. त्यानंतर प्रभात रोड किंवा रिव्हरसाइड रोडचा वापर करावा.

कार्वे रोड, डेक्कन भाग बंद असल्याने, आरटीओ चौक मार्गे जुन्या शहरातील रस्ते - सेनादत्ता पोलिस चौकी - म्हात्रे ब्रिज - नल स्टॉप असा मार्ग वापरण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

एफसी रोड, जेएम रोड बंद ठेवण्यात आल्याने एसबी रोड, प्रभात रोड, भांडारकर रोड आणि रिव्हरसाइड रोड वापरण्यास सांगण्यात आलं आहे. 

सर्व रस्ते बंद असल्याने शहराला वळसा मारुनच आज प्रवास करावा लागणार आहे. स्वारगेट - सरसबाग - नलस्टॉप - सेनापती बापट रोड - गणेशखिंड रोड - रेंज हिल्स - खडकी - जुना मुंबई-पुणे रोड - पाटील इस्टेट - संगम ब्रिज - पुणे आरटीओ - शाहीर अमर शेख चौक - मलढक्का चौक - बोल्हाई चौक - नेहरू रोड - स्वारगेट असा प्रवास करता येईल. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
pune grand challenge tour 2026puneshivajinagardeccanmonday

इतर बातम्या

Weather News : उत्तरेकडे पारा घसरला, महाराष्ट्रात मनाली- मस...

महाराष्ट्र बातम्या