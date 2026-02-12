English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या स्टाईलने अधिकाऱ्यांना सूचना, पालकमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या त्या कृतीकडे सारेजण पाहतच राहिले...

Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या स्टाईलने अधिकाऱ्यांना सूचना, पालकमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या 'त्या' कृतीकडे सारेजण पाहतच राहिले...

Sunetra Pawar:  अजित पवारांच्या अकस्मात निधनानंतर पुण्यातील बैठक सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वातील एक महत्त्वाची सुरुवात ठरली. यावेळी उपस्थितांना अजित पवारांची आठवण आली. यामागचं कारणंही तसंच ठरल.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 12, 2026, 04:36 PM IST
Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या स्टाईलने अधिकाऱ्यांना सूचना, पालकमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या 'त्या' कृतीकडे सारेजण पाहतच राहिले...
सुनेत्रा पवार

Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या अकस्मात निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांना राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदासोबतच पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी मिळाली. गुरुवारी झालेल्या पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) पहिल्या बैठकीत त्यांनी भाग घेतला. या बैठकीत जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांचा बारकाईने अभ्यास करून, अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. सद्य परिस्थितीची माहिती घेऊन, पुढील वर्षासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यावर भर दिला.ही बैठक सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वातील एक महत्त्वाची सुरुवात ठरली. यावेळी उपस्थितांना अजित पवारांची आठवण आली. यामागचं कारणंही तसंच ठरल.

बैठकीत कोण उपस्थित?

या नियोजन बैठकीला अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती उपस्थित होत्या. खासदार अमोल कोल्हे, सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, आमदार राहुल कुल, ज्ञानेश्वर माऊली कटके यांच्यासह पुणे शहरातील सर्व आमदार हजर होते. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल आणि इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले. काही लोकप्रतिनिधींनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे भाग घेतला होता. या सर्वांच्या उपस्थितीमुळे बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. विकासकामांच्या प्रगतीवर सखोल विचारविनिमय झाला.

अधिकाऱ्यांना सूचना आणि मार्गदर्शन

सुनेत्रा पवार यांनी विकासकामांच्या प्रगतीबाबत अधिकाऱ्यांकडून तपशीलवार माहिती घेतली. चालू असलेली कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले. मंजूर प्रकल्पांना ठरलेल्या मुदतीत संपवणे, प्रत्येक बांधकामाचा दर्जा उत्तम आणि दीर्घकाळ टिकणारा असावा, असे त्यांनी सांगितले. पुढील वर्षाच्या योजनांसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करून, ते वेळेत अंमलात आणण्यावर जोर दिला. या सूचनांमुळे अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव झाली आणि कामे अधिक कार्यक्षमतेने होण्याची शक्यता वाढली. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी हे मार्गदर्शन फार उपयुक्त ठरेल.

अजित पवारांच्या शैलीची छाप

अजित पवार हे विकासकामांच्या गुणवत्तेसाठी कठोर असायचे. ते स्वतः बांधकाम स्थळी जाऊन तपासणी करायचे आणि चुकीच्या कामाबाबत कुणालाही माफ करायचे नाहीत. इंजिनीअर किंवा कंत्राटदारांना ते कडक शब्दांत समजावायचे. आज सुनेत्रा पवार यांनीही त्याच पद्धतीने काम केल्याचे दिसून आले. त्यांनी गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण होणाऱ्या विकासावर भर दिला. चुकीच्या कामांना थारा न देण्याची भूमिका घेतली. या शैलीमुळे बैठक अधिक गंभीर झाली. अजित पवारांच्या वारशाला अनुसरून, सुनेत्रा पवारांनी जिल्ह्याच्या प्रगतीला नवीन ऊर्जा दिल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली..

गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेवर विशेष भर

पुणे जिल्ह्याचा विकास वेगवान, पारदर्शक आणि प्रभावी असावा, यासाठी गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता काम करावे, असे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. जबाबदारीची भावना ठेवून, जनतेच्या गरजा केंद्रबिंदू मानून पुढे जाण्याचा विश्वास व्यक्त केला. या दृष्टिकोनामुळे जिल्ह्यातील प्रकल्प अधिक मजबूत होऊन लोकांना फायदा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

महाराष्ट्र बातम्या