Pune Hospital Bomb Case : 15 रुपयांचा स्कॅनर, 400 चं साहित्य अन् 400 पोलीस ... हडपसर बॉम्ब प्रकरणातील थरार

Pune Hadapsar Bomb Case : पुण्यातील हडपसर परिसरातील उषाकिरण रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर बॉम्बसदृश्य वस्तू आढळल्याने खळबळ उडाली होती. अखेर या प्रकरणाचा उलगडा झाला आहे.
चंद्रकांत फुंदे, झी मीडिया, पुणे : पुण्यातील हडपसर परिसरात सापडलेल्या बॉम्बसदृश वस्तूमुळे निर्माण झालेल्या भीतीमागचं वास्तव आता समोर आलं आहे. अवघ्या 400 रुपयांत आरोपीने ही बनावट बॉम्बसदृश वस्तू तयार केल्याची माहिती पुणे पोलिसांनी दिली आहे. डिजिटल घड्याळ, चार पाईप, सेलो टेप आणि लाल-काळ्या वायरचा वापर करून ही वस्तू तयार करण्यात आली होती. मात्र, त्यामध्ये कोणतेही स्फोटक पदार्थ नव्हते, असा खुलासा पोलिसांनी केला आहे.
या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपीचा माग काढण्यासाठी केवळ 15 रुपयांच्या UPI ट्रान्झॅक्शनने मोठी मदत केली. चिकटपट्टी खरेदी करताना आरोपीने QR कोड स्कॅन करून पैसे भरले आणि त्याच व्यवहाराच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवली. “400 रुपयांचं साहित्य आणि 400 पोलिसांची तपास यंत्रणा कामाला लागली,” अशी चर्चा आता पुण्यात रंगली आहे. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीची ओळख CCTV फुटेज आणि डिजिटल क्लॉकवरील केसांच्या नमुन्यांवरून पटली. तपासाची साखळी पुढे नेत पोलिसांनी आरोपीला नागपूर रेल्वे स्थानक परिसरातून ताब्यात घेतलं. आरोपी पुण्यातून हावडा मार्गे नेपाळला पळून जाण्याच्या तयारीत होता. त्याची बहिण नेपाळमध्ये राहत असून, “भारतात उन्हाळा असल्याने नेपाळला येतो,” असे त्याने बहिणीला सांगितल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.
आरोपी मूळचा सोलापूर जिल्ह्यातील असून सध्या पुण्याजवळील मांजरी परिसरात राहत होता. त्याच्या घरी पोलिसांना जवळपास दोन किलो गांजाही सापडला असून त्या अनुषंगाने स्वतंत्र तपास सुरू आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, आरोपीने हे कृत्य कोणत्याही दहशतवादी हेतूने नव्हे, तर वैयक्तिक आणि आर्थिक वादातून केल्याचे समोर आले आहे.
10 तारखेला आरोपी उषाकिरण रुग्णालयात वैयक्तिक कारणासाठी गेला होता. त्यानंतर त्याने ऑनलाईन माध्यमातून साहित्य मागवून, यूट्यूबवरील माहितीच्या आधारे ही बनावट बॉम्बसदृश वस्तू तयार केली. विशेष म्हणजे आरोपीविरुद्ध याआधी कोणताही गुन्हा दाखल नसल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली आहे. या संपूर्ण घटनेमुळे हडपसर परिसरात काही काळ भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मात्र, पुणे पोलिसांच्या जलद तपासामुळे आरोपीला अवघ्या काही तासांत अटक करण्यात यश आलं. आता आरोपीला पुण्यात आणून पुढील चौकशी करण्यात येणार आहे.
पुण्यातील हडपसर येथील उषाकिरण रुग्णालय बॉम्ब प्रकरणातील संशयित आरोपी शिवाजी राठोड याला महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) नागपूर रेल्वे स्थानकावरून अटक केली आहे. रुग्णालयाच्या आयसीयू (ICU) जवळील पुरुष स्वच्छतागृहात 7 तासांचा डिजिटल टायमर सेट केलेले आयईडी (IED) स्फोटक ठेवून फरार झालेल्या या आरोपीने नागपूर एटीएसकडे आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली आहे.
बुधवारी सायंकाळी हडपसरच्या कामधेनू इस्टेटमधील उषाकिरण रुग्णालयाच्या स्वच्छतागृहात वॉश बेसिनखाली पांढऱ्या रंगाच्या नळकांड्या, वायर आणि डिजिटल घड्याळ जोडलेली बॉम्बसदृश वस्तू आढळली. माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस, बॉम्बशोधक व नाशक पथक (BDDS), श्वान पथक आणि अग्निशमन दल तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.
पोलिसांनी सुरक्षेचा उपाय म्हणून रुग्णालय परिसर तातडीने सील करून नागरिकांना सुरक्षित अंतरावर हलवले. बीडीडीएस (BDDS) पथकाने ती स्फोटक यंत्रणा अत्यंत काळजीपूर्वक मोकळ्या मैदानात (ग्लायडिंग सेंटर) नेऊन यशस्वीरित्या निकामी केली.
पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला.