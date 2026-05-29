Pune News : विषारी दारु प्रकरणात 62 वर्षीय आजीने गमावला आधार, याला जबाबदार कोण?

निलेश खरमरे, झी २४तास, पुणे : पुण्यातील विषारी दारूमुळे 13 जणांचा मृत्यू झालाय. अनेक कुटुंबांवर दु:खाचा डोंगर कोसळलाय. यामधल्याच एक आहेत 62 वर्षीय सुनंदा साबळे. दोन भाऊ आणि बहिणीच्या मुलाला त्यांनी या विषारी दारूमुळे गमावलं आहे. ज्या वयात त्यांना सोबत हवी होती. त्या वयात त्या आज एकट्या पडल्यात.सरकारने या अवैध दारूविक्रीवर कारवाई करावी अशी मागणी या आजींनी केली आहे.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरात विषारी दारूमुळे 13 जणांचा मृत्यू झाला. हे मृत्यू म्हणजे 13 कुटुंबांवर दु:खाचा डोंगर कोसळलाय. कुणी भाऊ गमावला...कुणी नवरा...तर कुणी मुलगा...याच विषारी दारूमुळे पांढरे मळा परिसरातील 5 जणांचा मृत्यू झालाय. यामध्ये एका 62 वर्षीय आजींनी आपले दोन भाऊ आणि बहिणीच्या मुलाला गमावलंय. एकाच घरातील तिघांचा मृत्यू झाल्याने आजी आता एकट्या राहिल्या आहेत.
या आहेत सुनंदा साबळे...गेली 40 वर्ष सुनंदा आजी हडपसरच्या पांढरे मळा परिसरात राहतात. त्यांचे दोन्ही भाऊ अरुण डाडर आणि यशवंत पवार आणि बहिणीचा मुलगा राहुल क्षीरसागर यांनी हीच विषारी दारू प्यायली होती. त्यानंतर त्यांना पोटदुखी, मळमळ सुरु झाली. त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं मात्र त्यांचा मृत्यू झालाय. गेली 40 वर्ष या भागात दारू विकली जातेय. तक्रार करूनही पोलिसांकडून कारवाई होत नसल्याचा आरोप सुनंदा आजींनी केलाय. एकवेळ खायला दिलं नाही तरी चालेल पण दारू बंद करा अशी भावनिक मागणी सुनंदा आजींनी सरकारकडे केली आहे.
पुणे विषारी दारू कांडाचा तपास सीआयडी क्राईमकडे सोपवली जाणार आहे. पिंपरीच्या फुगेवाडीत तर पुण्याच्या हडपसर हद्दीत 12 जणांचा विषारी दारूने मृत्यू झाला आहे. उरळी कांचनच्या हद्दीतीत गावठी दारूभट्टीत बनलेली विषारी दारु पिऊन मृत्यू झाला आहे. याआधी या परिसरातील अनेकांनी या अवैध दारू अड्ड्याविरोधात पोलिसात तक्रार केली होती. मात्र पोलिसांनी कोणतीच कठोर कारवाई केली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केलाय.
जर वेळीच कारवाई झाली असती तर आज या 13 जणांचा जीव वाचला असता अशी भावना मृतांचे नातेवाईक व्यक्त करत आहेत. आता या प्रकरणातील आरोपींवर कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आलेत. मात्र वेळीच प्रशासनाने यामध्ये लक्ष घातलं असतं तर आज या कुटुंबांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला नसता. त्यामुळे आता तरी सरकारने बेकायदेशीर दारूविक्रीविरोधात कठोर कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. पिंपरी चिंचवड दारू प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या योगेश वानखेडे, कर्नलसिंग विरखा, गुरुमित सिंग विरखा आणि राधेश्याम प्रजापती याला ८ जून पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.