/पुण्यात महापूर? मुठा नदीत 45, 571 क्युसेक विसर्ग, पाण्याच्या प्रंचड प्रावाहामुळे बंधारा फुटला

चंद्रकांत फुंदे, झी 24 तास, पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यात पावसाने थैमार घातले आहे. मुठा नदीत 45, 571 क्युसेक विसर्ग पाण्याचा प्रवाह सुरु आहे. पाण्याच्या प्रंचड प्रावाहामुळे मुठा नदीवरील बंधारा फुटला आहे. यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप आहे आहे. नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये असे अवाहन महापालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
पुण्यातील एकता नगरीत मुठा नदी काठचा मातीचा बांध फुटला आहे. पुराचं पाणी प्रचंड वेगाने एकता नगरीत घुसले. इतका वेळ प्रशासनाने बाहेर पडण्याचं आवाहन करून ही जे लोक घराबाहेर पडत नव्हते तेच लोक आता आपल्या गाड्या काढण्यासाठी धावपळ करू लागले आहेत. रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत.
खडकवासला धरणातून 45 हजार क्युसेकचा विसर्ग करण्यात आला. मुठा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नागरिकांनी नदीपात्रात उतरू नये असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. खडकवासला पाटबंधारे विभागाकडून खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात पावसाचा जोर वाढला आहे. डिंभे धरणातून होणाऱ्या पाण्याच्या विसर्गात वाढ करण्यात आली असून आता 09 हजार क्युसेक्स वेगाने घोडनदी पात्रात पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे. पावसाचा जोर वाढल्यास डिंभे धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग अजून वाढविण्यात येणार असल्याने नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.