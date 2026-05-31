/रातोरात बंद पडली पुण्यातील IT कंपनी! 700+ इंजिनिअर्स, कर्मचाऱ्यांची कुटुंबं रस्त्यावर; कंपनी गेटवर...

Pune IT Company Close: अचानक ईमेलवरुन नोकरी गेल्याचं कळवण्यात आल्याचा प्रकार मागील काही दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या कंपन्यांमधील नोकरकपातीमध्ये घडला आहे. मात्र पुण्यात या साऱ्याची हद्द ओलांडली गेली आहे.
Pune IT Company Close: अचानक सकाळी आलेला ईमेल आणि आपली नोकरी गेल्याचं समजणं हा प्रकार मागील काही आठवड्यांपासून माहिती तंत्रज्ञान म्हणजेच आयटी क्षेत्रात सामान्य झाला आहे. अगदी मेटासारख्या बड्या कंपन्यांपासून ते छोट्या कंपन्यांपर्यंत अनेक ठिकाणी नोकरकपात करण्यात आली आहे. मात्र पुण्यातील आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडीमध्ये एक अत्यंत विचित्र प्रकार घडला आहे. एक कंपनी रातोरात बंद झाली असून कोणतीही पूर्वसूचना न देता कंपनी बंद करण्यात आल्याने 700 अधिक आयटी कर्मचारी आणि इंजिनिअर्स बेरोजगार झाले आहेत. ही घटना 29 मे रोजी समोर आली आहे. या घटनेमुळे पुणे आयटी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पुण्यातील हिंजवडी फेज-2 मधील गेराज इम्पेरियम रेज इमारतीत कार्यालय असलेल्या 'थिंकटेक इंडिया (ओपीसी) प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाची आयटी कंपनी रातोरात बंद झाली आहे. यामुळे 700 हून अधिक कर्मचारी, इंजिनिअर्स आणि इंटर्न्स बेरोजगार झाले आहेत. कंपनीने कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक कार्यालय बंद केल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून 'थिंकटेक इंडिया (ओपीसी) प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले होते. सातत्याने पाठपुरावा करत कर्मचाऱ्यांनी पगार मागितला तेव्हा त्यांना देण्यात आलेले चेक बाऊन्स झाले होते. विशेष म्हणजे केवल पगारच अडकवला असं नाही तर लॅपटॉपसाठी घेतलेले लाखो रुपयांचे सिक्युरिटी डिपॉझिटही कंपनीने कर्मचाऱ्यांना परत केले नाही, असा आरोप आहे. कर्मचारी सकाळी नेहमीप्रमाणे ऑफिसला पोहोचले तेव्हा गेटला कुलूप होतं आणि गेटवर 'कंपनी बंद' अशी नोटीस दिसली.
नोकरी कमावलेल्या कर्मचाऱ्यांनी कंपनीने आपली फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. अचानक कंपनी बंद झाल्याने येथे काम करणारे 700 हून अधिक कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अनेकांचे गृहकर्जाचे हफ्ते आहेत. तसेच दैनंदिन घरखर्च, भविष्याची चिंता, मुलांचा खर्च अशा अनेक गोष्टी सध्या या कर्मचाऱ्यांच्या चिंतेत भर टाकताना दिसत आहेत.
हिंजवडी IT Park phase 2 मधील थिंकटेक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी अचानक ऑफीस बंद करून निघून गेली अशी माहिती आहे, 700 IT कर्मचारी बेरोजगार झालेत..#बेरोजगार pic.twitter.com/GC1aQvvsaz— SUNIL (@Sunil_Speaks1) May 30, 2026
समोर आलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. कंपनीने अचानक कारभार का बंद केला? कंपनीचे मालक आणि व्यवस्थापनामधील लोक कोण आहेत? कंपनी अशी रातोरात का बंद करावी लागली? या आणि अशा अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध घेणं गरजेचं असून त्यासंदर्भातूनच तपास सुरु आहे.