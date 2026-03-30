English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कमध्ये बर्फ पडला! सेम टू सेम काश्मिर सारखा नजारा; तुफान वारा, पाऊस, बर्फ आणि थंडी

पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कमध्ये सेम टू सेम काश्मिर सारखा नजारा पहायला मिळाला. तुफान वारा, पाऊस, बर्फ आणि थंडी असा अनुभव येथील लोकांनी घेतला. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 30, 2026, 11:49 PM IST
Pune Hinjewadi IT Park Rain : पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कमध्ये सेम टू सेम काश्मिर सारखा नजारा पहायला मिळाला.  पुणे आणि आसपासच्या परिसरात हवामानात अचानक बदल झाला. दुपारी, कडक ऊन असताना अचानक आकाश ढगाळ झाले. त्यानंतर सोसाट्याचा वारा, पाऊस आणि काही ठिकाणी गारपीटही झाली. बाणेर आणि आसपासच्या परिसरात मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीचे वादळ झाले.  हिंजवडी IT पार्कमध्ये सर्वत्र बर्फाची चादर पसरली. याचे फोट आणि व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुण्याच्या हवामनात अचानक झालेल्या या बदलामुळे रहिवाशांना काहीसा दिलासा मिळाला. पण या अचानक बदलामुळे लोकांची तारांबळ उडाली. हवामान खात्याने अशा बदलाचा अंदाज आधीच वर्तवला होता. दुपारी हवामान अचानक बदलले. सकाळपासून पुण्यात प्रचंड उकाडा होता आणि लोक उष्णतेने त्रस्त होते. मात्र, दुपारपर्यंत हवामानात अचानक बदल झाला. दुपारी 3  च्या सुमारास आकाश ढगाळ झाले आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाला सुरुवात झाली.

औंध, बाणेर, बालेवाडी, म्हाळुंगे आणि पाषाण यांसारख्या भागांमध्ये मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. बाणेर आणि बालेवाडीमध्ये गारपीटही झाली, त्यामुळे काही काळ रस्त्यांवर बर्फाचा पांढरा थर साचला होता. पाऊस आणि गारपिटीमुळे तापमानात काहीसा दिलासा मिळाला. तापमानात क्षणिक घट झाली आणि हवामान थंड झाले. तथापि, वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे संध्याकाळपर्यंत उष्णता पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. अचानक पाऊस आणि गारपीट शेतकऱ्यांसाठी समस्या ठरू शकते. आंबा आणि इतर पिकांचे, विशेषतः आंब्याचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे. 

शेतकरी हवालदिल

उत्तर पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव आणि खेड तालुक्यांमध्ये अचानक हवामान बदलल्याने वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीला सुरुवात झाली. विजांच्या कडकडाटासह आलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांची मोठी चिंता वाढली आहे. जुन्नर तालुक्यातील प्रसिद्ध शिवनेरी हापूस आंबा पिकाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता. भाजीपाला, कांदा, बटाटा आणि इतर पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अचानक आलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pune Hinjewadi IT Park Rainpune weatherPune Rain MaharashtraWeather Storm wind rain snow and coldpune news

