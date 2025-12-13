English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्याच्या हिंजवडी IT पार्कची सर्वात मोठ्या समस्येतून सुटका होणार; 32,000,000,000,000 रुपयांचे 220 प्रकल्प एकाचवेळी मंजूर

पुण्यात 32,000,000,000,000 रुपयांचे 220 प्रकल्प एकाचवेळी मंजूर झाले आहेत.  हिंजवडी IT पार्कला सर्वात जास्त फायदा होणार. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 13, 2025, 09:40 PM IST
पुण्याच्या हिंजवडी IT पार्कची सर्वात मोठ्या समस्येतून सुटका होणार; 32,000,000,000,000 रुपयांचे 220 प्रकल्प एकाचवेळी मंजूर

Upcoming Infrastructure Projects In Pune 2026 : पुणे शहराचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे. पुण्यात 32,000,000,000,000 रुपयांचे 220 प्रकल्प एकाचवेळी मंजूर झाले आहेत. हिंजवडी IT पार्कला सर्वात जास्त फायदा होणार आहे. पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता होणार आहे.  अनेक गावकऱ्यांच्या जमिनी सोन्यात बदलतील कारण तिथे नवीन विकास सुरू होईल. 

32 हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांअतर्गत रस्ते, मेट्रो, उड्डाणपूल आणि नदी पुनरुज्जीवन यासारखे मोठे प्रकल्प समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्र सरकारने या निधीला मंजुरी दिली आहे. सर्वात पहिले मेट्रो मार्गी लावला जाणार आहे.  हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा प्रवास फक्त 20 मिनिटांत होणार आहे. सर्वात महत्त्वाची घोषणा पुणे मेट्रो लाईन 3 बाबत होती. मुख्यमंत्र्यांनी मान-हिंजवडी-शिवाजीनगर मार्ग वेळेत पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले. 8,000 कोटी रुपयांच्या हा प्रकल्प पुण्यासाठी गेम चेंजर ठरणार आहे.  हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा प्रवास 45 मिनिटांवरून फक्त 20 मिनिटांपर्यंत कमी होईल. दररोज २ लाखांहून अधिक प्रवाशांना याचा फायदा होईल. आयटी हब आणि शहरामधील अंतर कमी होईल.

वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. औपचारिक उद्घाटनाची वाट न पाहता विद्यापीठ चौक उड्डाणपूल तात्काळ वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल. 150 कोटी रुपयांचा हा उड्डाणपूल आहे. यामुळे विद्यापीठ परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल. हजारो विद्यार्थी आणि प्रवाशांचा वेळ वाचेल.  संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलण्याची योजना आहे.  मंजूर झालेले 220 प्रकल्प पुण्याचा कायापालट करतील असा दावा केला जात आहे. यात एकूण ५८९ किमी लांबीचे 127 नवीन रस्ते प्रकल्प. 83 किमी लांबीचा वर्तुळाकार रस्ता. तीन नवीन उड्डाणपूल आणि पूल. नदी पुनरुज्जीवन अंतर्गत पवना, इंद्रायणी, मुळा आणि मुठा नद्यांची स्वच्छता आणि सौंदर्यीकरण. येरवडा-कात्रज बोगदा 7,500 कोटींचा प्रकल्प नियोजीत टप्प्यात आला आहे.  27 गावांमध्ये सांडपाण्याची सुविधा. 1,209 कोटी रुपयांचा 39 लाख लोकांना फायदा होईल. पुणे महानगरपालिकेत (पीएमसी) समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा जलद विकास करण्यावरही भर देण्यात आला. या गावांना पायाभूत सुविधा, पाणी आणि सांडपाणी सेवा जलदगतीने मिळाव्यात यासाठी सूचना देण्यात आल्या.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pune Hinjewadi IT Park to get rid of biggest problempune 220 project220 projects worth Rs 32०००000 approved simultaneously

इतर बातम्या

छत्रपती संभाजीनगरात 'लखन' बैलाची चर्चा, जिंकवून द...

महाराष्ट्र बातम्या