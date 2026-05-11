Pune Metro Line 3 : 15 जून रोजी होणार शुभारंभ, हिंजवडी-शिवाजीनगर प्रवास होणार अधिक सुखकर

पुण्याच्या बहुप्रतिक्षित हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मेट्रो लाईन 3ची सेवा ही 15 जूनपासून सुरू होणार असून, यामुळे शहरातील लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. ही मेट्रो सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाईल, ज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 12 स्थानके प्रवाशांसाठी खुली होतील. ही मेट्रो लाईन अंदाजे २३ किलोमीटर लांबीची असून ती पूर्णपणे उन्नत (एलिव्हेटेड) आहे. ही मेट्रो हिंजवडी आयटी हबला शिवाजीनगरच्या शहर केंद्राशी जोडेल, ज्यामुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या आयटी व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांना वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळेल.
पहिल्या टप्प्यात या १२ स्थानकांचे काम सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात कार्यान्वित होणाऱ्या १२ स्थानकांमध्ये मेगापोलिस सोसायटी, क्वाड्रॉन बिझनेस पार्क, डोहलर, इन्फोसिस फेज २, विप्रो फेज २, पॉल इंडिया, शिवाजी चौक, कोर्टयार्ड बाय मॅरियट, वाकड चौक, बालेवाडी स्टेडियम, ऑर्किड हॉटेल आणि रामनगर यांचा समावेश आहे.
संपूर्ण मेट्रो लाईन ऑक्टोबरपर्यंत तयार होईल. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, उर्वरित ११ स्थानकांवरील काम वेगाने सुरू असून, ती ऑक्टोबरपर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. यानंतर, संपूर्ण मेट्रो लाईन एकाच वेळी सुरू होईल, ज्यामुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीत मोठे परिवर्तन घडेल.
हिंजवडी-शिवाजीनगर मार्ग हा पुण्यातील सर्वात व्यस्त मार्गांपैकी एक असून, येथे दररोज मोठी वाहतूक कोंडी होते. मेट्रो सुरू झाल्यानंतर, प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीही कमी होईल. प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी तांत्रिक अडथळे दूर करणे हे आमचे प्राधान्य आहे. पुणेकरांना वाहतूक कोंडीतून तात्काळ दिलासा मिळावा यासाठी पीएमआरडीए प्रशासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
पुणेकरांच पुणे हिंजवडी ते शिवाजीनगर हे मेट्रोचं स्वप्न मार्च महिन्यात पूर्ण होणार अशी आशा होती. पण ती तारीख नंतर मे आणि आता अखेर जूनपर्यंत पोहोचली आहे. 12 स्थानकांपर्यंत ही सेवा सुरु होणार आहे.
पुणे मेट्रो 3 चा संपूर्ण मार्ग हा 23.23 किमी लांब आहे. हा संपूर्ण कॉरिडेअर उन्नत आहे. पुण्यातील मध्यवर्ती भाग शिवाजीनगर आणि हिंडवडी येथे राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क यांच्यातील कनेकटिव्हीटी सुधारणार आहे.