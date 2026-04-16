पुण्याच्या वैश्या व्यवसायातील सर्वात मोठ्या रॅकेटचा भांडाफोड, पोलिसांनी छापा टाकून 9 तरुणींना घेतलं ताब्यात

Pune Crime News : पुण्यातील पोलिसांना शहरातील अवैध वैश्या व्यवसायाच सर्वात मोठ्या रॅकेटचा भांडाफोड करण्यात यश आलं आहे. पुण्याच्या चिखली परिसरात असलेल्या आदित्य लॉजवर पुणे पोलिसांनी छापा टाकला. यावेळी येथे सुरु असलेल्या शहरातील सर्वात मोठ्या अवैध देहविक्रीच्या रॅकेटचा पर्दाफार्श झाला. या छाप्यामुळे तब्बल 9 महिलांची या वैश्या व्यवसायातील रॅकेटमधून सुटका झाली. पुणे पोलीस आता या वैश्या व्यवसायातील रॅकेट संदर्भात अधिकचा तपास करत आहेत.
पुणे पोलिसांना देहू आळंदी रोडवरील आदित्य लॉजवर काहीतरी चुकीचं काम सुरु असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी आयुस्क्त विनय कुमार चौबे यांच्या आदेशानंतर आदित्य लॉजवर छापा मारला. त्या लॉजचा वापर अवैध वेश्याव्यवसाय चालवण्यासाठी केला जर असल्याचे आढळले. पोलिसांनी टाकलेल्या या छाप्यादरम्यान तेथून 9 तरुणी सापडल्या.
पुण्यातील आदित्य लॉजवर मारलेल्या छाप्यात एका बांगलादेशातून तस्करी करून आणलेल्या तरुणीचा देखील समावेश होता. या बांगलादेशी तरुणीला रीतसर प्रक्रिया करून मायदेशी पाठवण्याची प्रक्रिया पुणे पोलिसांनी सुरु केली असून तिला सध्या पोलीस सुरक्षेखाली ठेवण्यात आलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी लॉज मॅनेजर असलेल्या अशोक बाबुराव बाबर आणि तेथील कामगार अकिबुल खालेक मुल्ला यांना अटक केली आहे. यासोबतच आदित्य लॉजचे मालक सुदर्शन पवार, जागा मालक नाना बोराटे आणि साहिल ऊर्फ शाहीन मंडल यासर्वांच्या विरुद्ध चिखली पोलीस स्थानकात भारतीय न्याय संहिता आणि पिटा कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुणे पोलिसांनी देहू आळंदी रोडवरील आदित्य लॉजवर टाकलेल्या छाप्यातून पुण्यातील वैश्या व्यवसायातील सर्वात मोठ्या रॅकेटचा भांडाफोड केला. यानंतर पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी म्हटले की,'पोलिसांनी आदित्य लॉजवर अवैधपणे वेश्या व्यवसाय सुरु असल्याची बातमी मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी योजना आखून लॉजवर छापा टाकला आणि 9 तरुणींना ताब्यात घेतलं. यामुळे वेश्याव्यवसायातील सर्वात मोठं रॅकेट उध्वस्त करण्यात आलं असून संबंधित आरोपींवर कारवाई केली जाईल. तसेच पुण्यातील इतर ठिकाणी सुरु असलेलं अवैध वेश्यावसाय सुद्धा उध्वस्त करू '.