पुण्याच्या वैश्या व्यवसायातील सर्वात मोठ्या रॅकेटचा भांडाफोड, पोलिसांनी छापा टाकून 9 तरुणींना घेतलं ताब्यात

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
Pune Crime News : पुण्यात चिखली पोलिसांनी आदित्य लॉजवर चाललेल्या अवैध्य वैश्या व्यवसायाचा भांडाफोड केला असून यातून 9 तरुणींना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. यात एका बांगलादेशातील तरुणीचा सुद्धा समावेश होता. पोलिसांनी आरोपींना अटक केली असून यामाध्यमातून पुण्यातील अवैध्य वैश्या व्यवसायातील रॅकेटचा भांडाफोड झाला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 16, 2026, 09:39 PM IST
Photo Credit - Social Media

Pune Crime News : पुण्यातील पोलिसांना शहरातील अवैध वैश्या व्यवसायाच सर्वात मोठ्या रॅकेटचा भांडाफोड करण्यात यश आलं आहे. पुण्याच्या चिखली परिसरात असलेल्या आदित्य लॉजवर पुणे पोलिसांनी छापा टाकला. यावेळी येथे सुरु असलेल्या शहरातील सर्वात मोठ्या अवैध देहविक्रीच्या रॅकेटचा पर्दाफार्श झाला. या छाप्यामुळे तब्बल 9 महिलांची या वैश्या व्यवसायातील रॅकेटमधून सुटका झाली. पुणे पोलीस आता या वैश्या व्यवसायातील रॅकेट संदर्भात अधिकचा तपास करत आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

पोलिसांनी मिळाली होती माहिती : 

पुणे पोलिसांना देहू आळंदी रोडवरील आदित्य लॉजवर काहीतरी चुकीचं काम सुरु असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी आयुस्क्त विनय कुमार चौबे यांच्या आदेशानंतर आदित्य लॉजवर छापा मारला. त्या लॉजचा वापर अवैध वेश्याव्यवसाय चालवण्यासाठी केला जर असल्याचे आढळले. पोलिसांनी टाकलेल्या या छाप्यादरम्यान तेथून 9 तरुणी सापडल्या. 

बांगलादेशातून तस्करी केलेल्या तरूणीचीही सुटका : 

पुण्यातील आदित्य लॉजवर मारलेल्या छाप्यात एका बांगलादेशातून तस्करी करून आणलेल्या तरुणीचा देखील समावेश होता. या बांगलादेशी तरुणीला रीतसर प्रक्रिया करून मायदेशी पाठवण्याची प्रक्रिया पुणे पोलिसांनी सुरु केली असून तिला सध्या पोलीस सुरक्षेखाली ठेवण्यात आलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी लॉज मॅनेजर असलेल्या अशोक बाबुराव बाबर आणि तेथील कामगार अकिबुल खालेक मुल्ला यांना अटक केली आहे. यासोबतच आदित्य लॉजचे मालक सुदर्शन पवार, जागा मालक नाना बोराटे आणि साहिल ऊर्फ शाहीन मंडल यासर्वांच्या विरुद्ध चिखली पोलीस स्थानकात भारतीय न्याय संहिता आणि पिटा कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

आदित्य लॉजवरील छाप्यानंतर पोलीस आयुक्त काय म्हणाले? 

पुणे पोलिसांनी देहू आळंदी रोडवरील आदित्य लॉजवर टाकलेल्या छाप्यातून पुण्यातील वैश्या व्यवसायातील सर्वात मोठ्या रॅकेटचा भांडाफोड केला. यानंतर पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी म्हटले की,'पोलिसांनी आदित्य लॉजवर अवैधपणे वेश्या व्यवसाय सुरु असल्याची बातमी मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी योजना आखून लॉजवर छापा टाकला आणि 9 तरुणींना ताब्यात घेतलं. यामुळे वेश्याव्यवसायातील सर्वात मोठं रॅकेट उध्वस्त करण्यात आलं असून संबंधित आरोपींवर कारवाई केली जाईल. तसेच पुण्यातील इतर ठिकाणी सुरु असलेलं अवैध वेश्यावसाय सुद्धा उध्वस्त करू '. 

About the Author

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
pune newscrime newsmarathi newspune

