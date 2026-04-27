  • पुण्याला ड्रग्जचा विळखा! आयटी हबमध्ये ड्रग्स पेडलर्सचं जाळं, 18 लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त

पुण्याला ड्रग्जचा विळखा! आयटी हबमध्ये ड्रग्स पेडलर्सचं जाळं, 18 लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त

पुणे पोलिसांच्या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात एमडी ड्रग्स जप्त करण्यात आले आहेत. आणि या ड्रग्स रॅकेटचे धागेदोरे थेट राजस्थान आणि इतर राज्यांपर्यंत असल्याचं पोलिस तपासात उघड झालं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 27, 2026, 10:06 PM IST
पुण्याला ड्रग्जचा विळखा! आयटी हबमध्ये ड्रग्स पेडलर्सचं जाळं, 18 लाखांचे एमडी ड्रग्ज जप्त

पुणे शहरात ड्रग्जमाफियांनी आता थेट आयटी आणि उच्चभ्रू परिसरातील तरुणांना लक्ष्य केल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. वाघोली, खराडी आणि लोणीकंदसारख्या भागात ड्रग्सचं जाळं पसरत असल्याचं उघड झालं आहे. पुणे पोलिसांच्या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात एमडी ड्रग्स जप्त करण्यात आले आहेत. आणि या ड्रग्स रॅकेटचे धागेदोरे थेट राजस्थान आणि इतर राज्यांपर्यंत असल्याचं पोलिस तपासात उघड झालं आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या ड्रग्समुक्त महाराष्ट्र मोहिमेअंतर्गत पुणे पोलिसांनी जोरदार कारवाई करत मोठा पर्दाफाश केला आहे. गेल्या एका महिन्यात तब्बल 18 लाखांचे एमडी ड्रग्स जप्त करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत 13 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 19 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या कारवाईत एकूण 58 लाख 18 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून एक आलिशान गाडीही पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. तपासात धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

ड्रग्स पेडलर्सनी आपलं जाळं थेट आयटी हबमध्ये पसरवलं आहे. वाघोली, खराडी आणि लोणीकंद परिसरातील तरुण-तरुणी यामध्ये सहभागी असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. इतकंच नाही, तर या रॅकेटचं कनेक्शन राजस्थानसह इतर राज्यांशी जोडलं गेलं आहे. 

पुण्यासारख्या शिक्षण आणि आयटी हबमध्ये ड्रग्जचं वाढतं जाळं ही चिंतेची बाब बनली आहे. पोलिसांची कारवाई सुरू असली तरी आता समाजानंही जागरूक होण्याची गरज आहे. अन्यथा तरुणाईला वेढणारा हा विळखा आणखी घट्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

अमरावतीत पोलीस कोठडीत असलेल्या तस्कराच्या घरातून 53 ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त 

मरावतीत पोलीस कोठडीत असलेल्या ड्रग्स तस्कराच्या घरावर गुन्हे शाखेचा छापा टाकत मोठी कारवाई केली आहे. यामध्ये 53 ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त करण्यात आले असून याची किंमत सुमारे 7.95 लाख रुपये इतकी आहे. साकिब जावेद मोहम्मद आसिफ कुरेशी असे आरोपीचे नाव असून या आधी 2 किलो 80 ग्रॅम एमडी जप्त प्रकरणाशी या संबंध असल्याचे तपासात पुढे आले आहे. 23 एप्रिलला दोन मुख्य आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यामुळे ड्रग्ज रॅकेटचे मोठे जाळे उघड होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान पुढील तपास पोलीस करत असून आणखी काय खुलासे समोर येतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नागपुरात दोघांना अटक

‘एलएसडी’ या घातक  ड्रग्ज’ प्रकरणात शहरातील नामांकित महाविद्यालयातील दोन विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे. कुणाल गिरी  आणि दीपेश बोहरे  अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. एमआयडीसी पोलिसांनी ही कारवाई केली. विशेष म्हणजे, दोघेही नामांकित महाविद्यालयात अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेत असल्याची बाब समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.

गुन्हे शाखा, अमली पदार्थ विरोधी पथक आणि भरोसा सेल यांच्या संयुक्त मोहिमेत ही कारवाई करण्यात आली. गुप्त माहितीच्या आधारे कोंबिंग ऑपरेशनदरम्यान संशयित हालचाली आढळल्याने तपासणी केली असता, त्यांच्या जवळून सुमारे १.७० लाख रुपयांचे १७ एलएसडी डॉट्स जप्त करण्यात आले.

एलएसडी हे स्टिकर स्वरूपात असून जिभेवर ठेवून घेतले जाते, त्यामुळे युवकांमध्ये त्याचा वापर वाढत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात आणखी एक संशयित फरार असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

