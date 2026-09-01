/जन्मदात्या आईवडिलांना भररस्त्यात काठीने बेदम मारहाण, मुलांच्या कृत्याचा VIDEO पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल

पुण्याच्या इंदापूर मध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. जमिनीच्या वादातून जन्मदात्या पित्याला त्यांच्याच दोन्ही मुलांनी भर रस्त्यात मारहाण केली आहे. इंदापूर शहरानजीक सलीम लॉन्स च्या परिसरात ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी इंदापूर पोलीस ठाण्यात तुकाराम किसन राऊत या 65 वर्षीय वृद्धाच्या तक्रारीवरून आरोपी मुलगा संजय तुकाराम राऊत आणि राजेंद्र तुकाराम राऊत यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल.
पुण्याच्या इंदापूरमध्ये जमिनीच्या वादातून जन्मदात्या वडील-आईला दोन्ही मुलांकडून भर रस्त्यात मारहाण#pune #Crime pic.twitter.com/dJXbHFkzuI— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 1, 2026
वडिलांनी आई अंजना राऊत हिच्या नावावरील जमीन का विक्री केली याचा जाब विचारत जन्मदात्या मुलांनी हातातील लाकडी दांडक्याने भर रस्त्यावर वृद्ध वडिलांना मारहाण केली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियात वायरल होतोय