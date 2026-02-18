English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • पुणे - भिगवण अपहरण प्रकरणी मोठी अपडेट! कॉल रेकॉर्डसमधून धक्कादायक खुलासा, 6 पथकं रवाना, 165 किमीचा रुट मॅप तयार

Pune Indapur Bhigwan Kidnapping Case: पुण्याच्या भिगवण मधून मंगळवारी दुपारी 21 वर्षीय तरुणीचं दोन तरुणांनी अपहरण केलं. पोलीस सध्या तरुणीचा शोध घेत आहेत. यादरम्यान तपासात एक धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 18, 2026, 10:49 AM IST
Pune Indapur Bhigwan Kidnapping Case: पुण्याच्या भिगवण मधून मंगळवारी दुपारी 21 वर्षीय तरुणीचं दोन तरुणांनी अपहरण केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. पोलीस सध्या तरुणीचा शोध घेत असून कसून तपास करत आहेत. पोलिसांनी आरोपींविरोधात भिगवण पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा आणि जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.यादरम्यान तपासात एक धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे. 

आरोपी आणि पीडित तरुणी एकमेकांच्या संपर्कात

21 वर्षीय  तरुणी आणि आरोपींमध्ये महिनाभरापासून संभाषण सुरू होतं. दोघांच्यात एक महिनाभरापासून फोनवर बोलणं होत होतं अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. अपहरण झालेली तरुणी आणि आरोपीचं घर शेजारी आहे. दरम्यान अपहरण झालेल्या तरुणीच्या शोधासाठी सहा पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत. 

अपहरण झालेल्या मुलीचे आणि मुलाचे घर शेजाशेजारी आहे. दोघांच्यात एक महिनाभरापासून फोनवर बोलणं होत होतं अशी माहिती आता पोलिसांनी दिली आहे.पोलिसांनी दोघांचेही फक्त एक महिन्याचे कॉल डिटेल मागवले होते. त्यामध्ये ही माहिती समोर आली आहे. या गुन्ह्याच्या तपासकामी पोलिसांनी सहा पथके रवाना केली आहेत. पोलिसांनी 165 किलोमीटरचा रूट मॅप केला आहे.

दरम्यान कोणतंही धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये याची खबरदारी प्रत्येकाने घ्यावी.कोणत्याही प्रकारचे मोर्चे काढू नयेत असं आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आलं आहे. जर कुणी अशा पद्धतीचे वर्तन केलं तर त्यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल करण्यात येईल असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे.

आई आणि भावाच्या डोळ्यात चटणीची पूड टाकून केलं होतं अपहरण

संबंधित मुलगी तिच्या आई व भावासह दुचाकीवरून आपल्या घरी निघाली होती. हॉटेल आनंदच्या पाठीमागे येताच चारचाकी वाहनातून आलेल्या संशयित आरोपींनी त्यांना अडवलं. अचानक हल्ला करत आरोपींनी मुलगी, तिची आई व भावाच्या डोळ्यात चटणीची पूड फेकली. यानंतर मुलीच्या आई व भावाच्या हातावर लाकडी दांडक्याने मारहाण करण्यात आली. दोघेही जखमी अवस्थेत असताना आरोपींनी मुलीला जबरदस्तीने चारचाकी वाहनात ओढून बसवले व तेथून पसार झाले.

घटनेनंतर जखमी कुटुंबीयांनी तात्काळ भिगवण पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दाखल केली. त्यानुसार जहिर शेख व आयान शेख यांच्या विरोधात अपहरण व मारहाणीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

