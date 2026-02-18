पुणे - भिगवण अपहरण प्रकरणी मोठी अपडेट! कॉल रेकॉर्डसमधून धक्कादायक खुलासा, 6 पथकं रवाना, 165 किमीचा रुट मॅप तयार

Pune Indapur Bhigwan Kidnapping Case: पुण्याच्या भिगवण मधून मंगळवारी दुपारी 21 वर्षीय तरुणीचं दोन तरुणांनी अपहरण केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. पोलीस सध्या तरुणीचा शोध घेत असून कसून तपास करत आहेत. पोलिसांनी आरोपींविरोधात भिगवण पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा आणि जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.यादरम्यान तपासात एक धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे.
21 वर्षीय तरुणी आणि आरोपींमध्ये महिनाभरापासून संभाषण सुरू होतं. दोघांच्यात एक महिनाभरापासून फोनवर बोलणं होत होतं अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. अपहरण झालेली तरुणी आणि आरोपीचं घर शेजारी आहे. दरम्यान अपहरण झालेल्या तरुणीच्या शोधासाठी सहा पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत.
अपहरण झालेल्या मुलीचे आणि मुलाचे घर शेजाशेजारी आहे. दोघांच्यात एक महिनाभरापासून फोनवर बोलणं होत होतं अशी माहिती आता पोलिसांनी दिली आहे.पोलिसांनी दोघांचेही फक्त एक महिन्याचे कॉल डिटेल मागवले होते. त्यामध्ये ही माहिती समोर आली आहे. या गुन्ह्याच्या तपासकामी पोलिसांनी सहा पथके रवाना केली आहेत. पोलिसांनी 165 किलोमीटरचा रूट मॅप केला आहे.
दरम्यान कोणतंही धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये याची खबरदारी प्रत्येकाने घ्यावी.कोणत्याही प्रकारचे मोर्चे काढू नयेत असं आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आलं आहे. जर कुणी अशा पद्धतीचे वर्तन केलं तर त्यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल करण्यात येईल असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे.
संबंधित मुलगी तिच्या आई व भावासह दुचाकीवरून आपल्या घरी निघाली होती. हॉटेल आनंदच्या पाठीमागे येताच चारचाकी वाहनातून आलेल्या संशयित आरोपींनी त्यांना अडवलं. अचानक हल्ला करत आरोपींनी मुलगी, तिची आई व भावाच्या डोळ्यात चटणीची पूड फेकली. यानंतर मुलीच्या आई व भावाच्या हातावर लाकडी दांडक्याने मारहाण करण्यात आली. दोघेही जखमी अवस्थेत असताना आरोपींनी मुलीला जबरदस्तीने चारचाकी वाहनात ओढून बसवले व तेथून पसार झाले.
घटनेनंतर जखमी कुटुंबीयांनी तात्काळ भिगवण पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दाखल केली. त्यानुसार जहिर शेख व आयान शेख यांच्या विरोधात अपहरण व मारहाणीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.