/Pune School: महागाईचा पुणेकर पालकांना बसलाय मोठा फटका, वह्या-पुस्तकांचे दर पाहून लावला डोक्याला हात!

Pune School: नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधीच आलेल्या या महागाईच्या झटक्यामुळे पुण्यासह राज्यातील लाखो पालक आर्थिक चिंतेत सापडले आहेत. आता सरकार आणि शिक्षण विभाग या प्रश्नावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Pune School: नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास अवघे काही दिवस उरले असताना पुण्यातील पालकांना मोठा आर्थिक फटका बसलाय. वह्या, पुस्तके, दप्तर, गणवेश, चित्रकला साहित्य आणि इतर स्टेशनरी वस्तूंच्या किमतींमध्ये तब्बल 25 ते 30 टक्क्यांची वाढ झाल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. महागाई, कागदाच्या कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती आणि वाहतूक खर्चामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे विक्रेते सांगत आहेत. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच शिक्षणाचा खर्च वाढल्याने पालकांमध्ये संताप आणि चिंता दोन्ही वाढताना दिसत आहेत.
पुण्यातील प्रमुख शालेय बाजारपेठांमध्ये यंदा शालेय साहित्याच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ दिसून येत आहे. वह्या, प्रिंटेड नोटबुक्स, सराव पुस्तिका, गाईड्स, ड्रॉईंग साहित्य, पेन-पेन्सिल आणि दप्तरांच्या किमती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. पुस्तक विक्रेत्यांच्या मते, कागदाच्या आयात खर्चात झालेली वाढ, उत्पादन खर्च आणि इंधन दरवाढ याचा थेट परिणाम शिक्षण साहित्यावर झाला आहे.
विशेष म्हणजे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पालक मे महिन्यापासूनच खरेदीला सुरुवात करतात. त्यामुळे अनेक दुकानांमध्ये आधीच गर्दी वाढली आहे. मात्र भाववाढीमुळे पालकांना आवश्यक साहित्य खरेदी करतानाही खर्चाचा मोठा ताण जाणवत आहे. काही पालकांनी सांगितले की, एका मुलाच्या शालेय साहित्यावर यंदा अतिरिक्त 1500 ते 3000 रुपयांपर्यंत खर्च वाढला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कागद निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यातच पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी, वह्या आणि पुस्तकांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाल्याचे व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. शालेय साहित्याबरोबरच गणवेशाच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. कापड महागल्यामुळे आणि शिवणकामाच्या मजुरीत वाढ झाल्याने गणवेशाचे दर 10 ते 20 टक्क्यांनी वाढल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मुलांचे शिक्षण अधिक खर्चिक बनले आहे. अनेक पालकांनी “शाळा सुरू होण्यापूर्वीच आर्थिक ताण वाढला” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
काही खासगी शाळांकडून वह्या, पुस्तके आणि इतर साहित्य विशिष्ट दुकानांतून किंवा शाळेच्या अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. त्यामुळे बाजारातील स्वस्त पर्याय उपलब्ध असूनही पालकांना जास्त पैसे मोजावे लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. काही ठिकाणी मूळ किमतीवर नवीन स्टिकर लावून वाढीव दर आकारले जात असल्याचाही आरोप समोर आला आहे.राज्य शिक्षण विभागाने यापूर्वीच खासगी शाळांना विशिष्ट दुकानांतून साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. पालकांना कोणत्याही दुकानातून पुस्तके आणि गणवेश खरेदी करण्याचा अधिकार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.तरीही अनेक पालकांच्या मते, प्रत्यक्षात काही शाळा अजूनही अप्रत्यक्ष दबाव टाकतात. “शाळेने सांगितलेले साहित्यच घ्यावे लागते, अन्यथा मुलांवर परिणाम होईल अशी भीती दाखवली जाते,” असा आरोप काही पालकांनी केला आहे.
दरवाढीमुळे अनेक पालक आता खर्च कमी करण्यासाठी पर्याय शोधताना दिसत आहेत. जुनी पुस्तके वापरणे, सेकंड-हँड साहित्य खरेदी करणे, ऑनलाइन स्वस्त पर्याय तपासणे आणि स्थानिक बाजारपेठेत दर तुलना करून खरेदी करणे अशा उपायांकडे कल वाढला आहे. काही पालक संघटनांनीही नागरिकांना खर्च नियंत्रित करण्यासाठी सजग राहण्याचे आवाहन केले आहे. पुण्यातील काही भागांमध्ये जुन्या पुस्तकांच्या विक्रीला यंदा मोठी मागणी असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. अनेक पालकांनी सोशल मीडियावर पुस्तकांची देवाणघेवाण सुरू केली आहे. “दरवर्षी नवीन पुस्तके घेणे सर्वांना परवडणारे नाही,” असे काही पालकांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, बाजारातील वाढलेले खर्च लक्षात घेता दरवाढ अपरिहार्य आहे. काही उत्पादकांकडून जुन्या दरात माल देण्यास नकार दिला जात असल्याचेही समोर आले आहे.
शिक्षण हा प्रत्येक कुटुंबासाठी प्राधान्याचा विषय असला तरी वाढत्या खर्चामुळे अनेक कुटुंबांचे मासिक बजेट कोलमडत असल्याचे दिसून येत आहे. फी, शालेय बस, गणवेश, वह्या-पुस्तके आणि इतर पूरक खर्चामुळे शिक्षणाचा एकूण खर्च झपाट्याने वाढत आहे. पालक संघटनांनी सरकारने शालेय साहित्याच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. तसेच खासगी शाळांकडून होणारी सक्ती थांबवण्यासाठी कठोर अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, शिक्षण क्षेत्रातील वाढती व्यावसायिकता आणि बाजारपेठेतील महागाई याचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बसत आहे. “शिक्षणाचा खर्च कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे, अन्यथा सामान्य पालकांसाठी मुलांचे शिक्षण मोठे आव्हान ठरेल,” असे मत शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.